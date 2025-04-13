Ефимов: москвичи получили помощь от специалистов ЕКЦ градкомплекса более 235 тысяч раз

В марте 2017 года начал работу Единый контактный центр (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. За восемь лет его специалисты ответили более чем на 235 тысяч вопросов жителей столицы, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ЕКЦ как застройщики, так и обычные горожане могут обратиться за консультациями и справками по всем вопросам в сфере градостроительства и строительства. Благодаря сервису у них есть возможность быстро получить данные о программе реновации, планируемых и строящихся объектах, этапах реализации строительных проектов.

«За восемь лет в Единый контактный центр Градостроительного комплекса Москвы поступило свыше 235 тысяч обращений разной тематики. По всем из них жители города получили консультации специалистов», — уточнил Ефимов.

Более 131,3 тысячи запросов, по его данным, касались вопросов программы реновации. Еще около 24 тысяч направили застройщики по теме предоставления госуслуг в строительной сфере.

«Инвесторы также могут обратиться за разъяснениями по административным процедурам в сфере строительства, проверкой документации на соответствие нормам и требованиям и другими услугами», — отметил заммэра.

Услуги «Дорожная карта процедур», «Комплексное сопровождение застройщика» и «Градостроительная проработка земельного участка» и москвичи, и застройщики могут получить на портале «СтроимПросто». Их оказывают специалисты экспертно-консультационного подразделения ЕКЦ Градкомплекса, который открыли в марте 2022-го.

За три года работы специалисты подразделения проанализировали 516 земельных участков. Они также провели свыше 600 консультаций с застройщиками, обсуждая проблемные вопросы стройсферы, в том числе при помощи спецсервиса на портале mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что самым популярным вопросом горожан стала тема реновации: только с начала 2025 года по ней поступило свыше 6,3 тысячи запросов.

«В частности, задают вопросы о порядке получения квартиры в домах по программе реновации, ходе строительства на стартовых площадках, услугах суперсервиса „Переезд по программе реновации“. В день контактный центр принимает до 200 обращений», — рассказал он.

В столичном департаменте информационных технологий указали, что подготовиться к переселению поможет общая инструкция: ее разместили на суперсервисе «Переезд по программе реновации». Она помогает выяснить, как организуют переезд, и получить данные о необходимых документах для оформления договора. Собрали там и ссылки на полезные услуги.

При настройке параметров переезда суперсервис даст возможность ознакомиться с инструкцией, подходящей для конкретной жизненной ситуации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.