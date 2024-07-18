Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе

В 2024 году в Москве запустили в работу сервис, который позволяет проверить нахождение участков в границах комплексного развития территорий (КРТ). За время действия к нему обратились свыше 10 тысяч раз, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сервис начал работать весной на столичном инвестиционном портале. Ефимов пояснил, что им могут воспользоваться как правообладатели недвижимости и девелоперские компании, так и все заинтересованные лица.

«Онлайн-ресурс позволяет уточнить, подлежит ли конкретный земельный участок реорганизации по программе КРТ. Он оказался востребован — на сегодня к нему обратились уже более 10 тысяч раз», — добавил он.

Сервис доступен на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Каталог сервисов» и на официальном сайте программы КРТ. Из всех обращений к нему свыше 4,2 тысячи запросов касалось участков земли, который расположены в трех московских округах — Северо-Восточном, Юго-Восточном и Южном.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман указал на простоту сервиса в обращении: пользователям нужно авторизоваться на портале и ввести в специальном поле кадастровый номер участка или объекта капитального строительства.

«Затем система покажет, находится ли участок в границах территории для комплексного развития, и предоставит инструкцию по дальнейшим действиям», — добавил он.

При наличии проекта решения о комплексном развитии площадки пользователям предложат перейти на официальный сайт правительства столицы — там можно ознакомиться с проектом, сроками его реализации, видом и параметрами планируемой застройки.

Замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев назвал Инвестпортал одним из наиболее востребованных ресурсов для предпринимателей и инвесторов. Он объединил в себе уникальные онлайн-сервисы, благодаря которым можно подобрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса. С их помощью также можно оценить инвестиционную привлекательность выбранной локации — на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры.

"[А также] ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом», — обратил внимание Урнышев.

По программе КТР в Москве создают многофункциональные городские кварталы: на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В настоящий момент в столице реализуют 236 проектов по этой программе площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Их проработку запустили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Электронные сервисы для бизнеса развивают в соответствии с задачами нацпроекта «Цифровая экономика».