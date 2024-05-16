Ефимов: Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино» | 360°

16 мая 2024, 09:05
Ефимов: Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Тушино»
Участок бывшей промзоны «Тушино» в столице реорганизуют, и в этом районе появятся жилье, коммерческая недвижимость и социальные объекты. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, инвестор по итогам открытого аукциона заключил с городом договор о комплексном развитии участка в Южном Тушине. Победителем торгов стало ООО «Адмаер», входящее в Level Group. Этот инвестор возведет там 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости и реорганизует 46,3 гектара земли в бывшей промзоне.
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«Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 миллиарда рублей. В результате создадут почти 15 тысяч рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.
Территория, на которой начнется строительство, находится между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса.
Руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что соглашение с инвестором Москва подписала на 14 лет. За этот срок «Адмаер» обязуется возвести современный городской квартал с 550 тысячами квадратных метров жилья, в том числе 175,5 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации и других нужд города. Порядка 550 тысяч «квадратов» будут предназначаться для производственной и общественно-деловой застройки.
Строители также возведут школы и детские сады для 1,7 тысячи учеников и воспитанников. На территории участка бывшей промзоны специалисты построят медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.
«Благодаря программе КРТ территории получают вторую жизнь: инфраструктуру, дороги, жилье, коммерческие помещения, рабочие места, парки», — указал заместитель генерального директора по инвестициям и развитию Level Group Александр Огнев.
Он сообщил, что москвичи получат комфортную и привлекательную среду благодаря проекту, а реорганизация участка станет примером многостороннего освоения территории.
Программа комплексного развития территорий предусматривает превращение бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков в многофункциональные городские кварталы. В них строят дороги, комфортное жилье и всю необходимую горожанам инфраструктуру.
Сейчас в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ, их общая площадь составляет порядка 2,7 тысячи гектаров. Проработка этих программ осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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