Ефимов: Москва за год передала в оперативное управление 165 новых объектов

В 2025 году российская столица передала в оперативное управление различным городским учреждениям 165 зданий, помещений и сооружений общей площадью более 490 тысяч «квадратов». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря передаче объектов в оперативное управление организации могут полноценно ими распоряжаться. Новые здания и помещения располагаются в 11 административных округах.

«В частности, 44 объекта получили образовательные учреждения, 43 — медицинские, 39 — спортивные, 22 — досуговые центры. Еще 17 объектов передали пожарно-спасательным подразделениям», — отметил Ефимов.

Каждый год в рамках Адресной инвестиционной программы городские застройщики и частные инвесторы вводят в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры, которые впоследствии передаются в собственность столице. Чтобы повысить эффективность использования недвижимости, ее отдают в оперативное управление непосредственно школам, поликлиникам.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего зданий и помещений получили организации в ТиНАО — в их распоряжении оказались объекты общей площадью более 82 тысяч квадратных метров.

На востоке мегаполиса социальным учреждениям предоставили недвижимость площадью 142,3 тысячи квадратных метров.

«На юге было передано 25 зданий, помещений и сооружений общей площадью около 52 тысяч квадратных метров, на северо-западе — 14 общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров, а на севере и западе — по 12 объектов, площадь которых составила 52,4 тысячи и 67,5 тысячи квадратных метров соответственно», — добавила Соловьева.

Школе «Интеграл» на западе Москвы город предоставил в оперативное управление четырехэтажное здание площадью около семи тысяч «квадратов» в Багратионовском проезде. Сейчас в учебном заведении реализуются программы начального общего и основного общего образования.

Еще одна школа получила пятиэтажный учебный корпус площадью более 6,6 тысячи квадратных метров в Центральном административном округе. Здание находится в Большом Тишинском переулке, дом 39.

Подведомственное учреждение Департамента спорта города Москвы получило возможность распоряжаться объектом в Ореховом проезде — физкультурно-оздоровительным комплексом «Акварис». В двухэтажном здании есть два бассейна. Строители возвели комплекс площадью более четырех тысяч квадратных метров по индивидуальному проекту.

Крупным объектом, переданным системе здравоохранения, стал новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Он находится на востоке мегаполиса, на улице Матросская Тишина, дом 12А.

Объект имеет площадь около 58 тысяч «квадратов» и располагает 10 отделениями стационара, в том числе ведущими подразделениями больницы: челюстно-лицевым отделением, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедическим, уроандрологическим и другими.