Ефимов: Москва и Банк «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве о КРТ

Правительство Москвы и Банк «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам чиновника, программа комплексного развития территорий охватывает более 3,1 тысячи гектаров, прорабатывает и реализует 236 проектов редевелопмента. Для участия в программе власти города привлекают заинтересованных инвесторов.

Поэтому все более актуальным становится вопрос банковского финансирования проектов и предоставления банковских гарантий. Благодаря тому, что Банк «ДОМ.РФ» стал новым финансовым партнером программы, у столичных и региональных девелоперов появится больше возможностей для реализации проектов комплексного развития территорий и создания в столице качественной городской среды.

Председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ» Артем Федорко заявил, что финансовая организация активно вовлечена в процесс развития механизма комплексного развития территорий. В кредитном портфеле компании 44 таких проекта в 15 регионах России. Около 400 миллиардов рублей планируется направить на развитие территорий в Москве.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

У города колоссальный потенциал по реализации проектов КРТ. По оценке банка, в результате развития механизма в столице могут быть созданы качественные, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой микрорайоны для более чем 300 тысяч семей.

Новое соглашение поможет выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов на получение банковского финансирования для проектов КРТ, которые будут реализованы на территории столицы.

В частности, долгосрочное проектное финансирование от «Банка ДОМ.РФ» позволит преобразовать бывшую промзону «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров в районе Восточное Дегунино. В прошлом году банк выделил на этот проект 31 миллиард рублей.