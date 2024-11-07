Ефимов: монтаж светильников начали на строящейся станции «ЗИЛ» московского метро

На платформе станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начали устанавливать архитектурное освещение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительную готовность станции он оценил в 76%. Кроме того, рабочие уже полностью выполнили основные конструкции платформы.

«Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции „ЗИЛ“ на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», — уточнил он.

В пассажирских зонах — в первую очередь на платформе — решили использовать различные светодиодные приборы. Они экономичны, обеспечивают близкий к природному спектр освещения и неприхотливы в обслуживании.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что продолжается устройство и других инженерных систем. Специалисты укладывают силовые и слаботочные линии, монтируют оборудование, в том числе тягово-понизительной подстанции.

«На станции „ЗИЛ“ смонтировали больше половины трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования. Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80%», — подчеркнул он.

По проекту, на станции «ЗИЛ» будет две пересадки с Троицкой линии метро на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Вместе они создадут современный столичный вокзал. После открытия новой станции транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района города станет лучше. Речь идет о людях, которые проживают в зоне притяжения станции.

Строительство объектов метрополитена на всех этапах производственного цикла контролирует Мосгосстройнадзор. Инспекторы комитета провели на площадке станции «ЗИЛ» восемь контрольно-надзорных мероприятий.

К ним привлекли и специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они оценивали ход строительства, качество используемых материалов и их соответствие утвержденному проекту.

Новую Троицкую линию протянут от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Длина ветки составит более 43 километров, на ней будет 17 станций. Линия станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самой большой за МКАД. В ее зоне притяжения живут более полутора миллиона человек.

Ранее о строительстве станции «ЗИЛ» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.