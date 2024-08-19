Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

В Москве продолжают строительство станции «Вавиловская» Троицкой линии метрополитена: специалисты уже приступили к обратной засыпке котлована и отделке внутренних помещений. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Монолитные работы на станции „Вавиловская“, строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом — уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров», — уточнил он.

Стартовало и устройство внутренних помещений станции: строители начали возводить стены и перегородки, идут черновые архитектурно-отделочные работы.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что в ближайшее время начнут отделку пассажирской зоны станции. Главным акцентом в оформлении платформы станут мощные колонны — их облицуют яркими желтыми панелями.

«Одновременно в примыкающих к станции тоннелях завершаются устройство жесткого основания и монтаж верхнего строения пути», — подчеркнул он.

Генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного Метрополитена выступает АО «Мосинжпроект». С 2011 года при участии компании реконструировали, построили и ввели в эксплуатацию 75 станций, более 160 километров путей и 12 электродепо.

На Троицокй линии метро «Мосинжпроект» отвечает за девять станций, которые сейчас активно строят — «Академическую», «Вавиловскую», «Генерала Тюленева», «ЗИЛ», «Корниловскую», «Крымскую», «Новаторскую», «Тютчевскую» и «Университет Дружбы Народов».

Длина линии составит около 43 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с Троицком и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Планируется, что после полного запуска Троицкой линии ей начнут пользоваться более 300 тысяч пассажиров ежедневно. Около новых станций живут примерно 1,5 миллиона человек, еще несколько сотен тысяч — работают или учатся.