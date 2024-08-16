Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

Между станциями «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий метро Москвы установили историческое панно «Икар». Оно украсило стену строящегося пересадочного узла в верхнем эскалаторном зале пересадки, облицованную черным гранитом Карельского месторождения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что раньше выполненная художником Анатолием Мосийчуком скульптурная композиция находилась на торце станции «Авиамоторная» Калининской линии метрополитена — ее открыли в 1979 году.

«В связи со строительством пересадки на одноименную станцию Большой кольцевой линии панно демонтировали. На месте торцевой стены соорудили лестничный сход, через который пассажиры смогут пройти на пересадку. До начала монтажных работ все металлические составляющие композиции „Икар“ покрыли антикоррозионным составом», — добавил Ефимов.

Художественные элементы станций «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии связали общей авиационной тематикой. Во втором вестибюле «Авиамоторной» БКЛ — там строительные работы практически завершили — установили несколько совершенно новых скульптурных композиций. Их автором стал народный художник России Александр Рукавишников.

На торцевой стене перронного зала разместили барельеф «Крылатые люди. Небо». Его выполнили в смешанной технике, использовав алюминий и мрамор. Над аркой эскалаторного зала теперь находится еще одна композиция «Крылатые люди. Ника», созданная из алюминия и фибробетона.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что введенная в эксплуатацию в марте 2020 года станция «Авиамоторная» БКЛ временно функционировала в составе Некрасовской линии.

«С 1 марта 2023 года с полным запуском всей Большой кольцевой линии станция действует в ее составе. Строительство ветки стало самым масштабным проектом современного отечественного метростроения», — подчеркнул он.

Мосгосстройнадзор взял под контроль все этапы строительства пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий метро. Председатель ведомства Антон Слободчиков отметил, что с начала года инспекторы провели четыре контрольно-надзорных мероприятия. А специалисты подведомственного Центра экспертиз выполнили 41 вид исследования материалов, чтобы проверить их на соответствие требованиям проектной документации.

Генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро выступает АО «Мосинжпроект». С его участием с 2011 года в эксплуатацию ввели более 160 километров линий и 75 новых станций метрополитена, построили и реконструировали 12 электродепо.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что строительство пересадочного узла, который соединяет станцию БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии, должны завершить в четвертом квартале 2024 года.