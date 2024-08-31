Ефимов: инвесторы приобрели более 20 помещений в исторических зданиях Москвы за полгода

Власти Москвы за первые шесть месяцев этого года оформили более 20 договоров купли-продажи помещений общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров в объектах культурного наследия с различными компаниями. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что всю недвижимость используют в соответствии с охранными статусами зданий.

«За шесть месяцев этого года инвесторы приобрели у города 21 помещение общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров, все они находятся в исторических зданиях. Бизнес проявляет интерес к недвижимости, расположенной в зданиях — памятниках архитектуры, поскольку такие объекты находятся в районах с устойчивым туристическим потоком и высокой деловой активностью», — отметил Ефимов.

Число реализованных помещений, по его словам, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а площадь — более чем в два раза. Заммэра Москвы добавил, что сделки сохранят исторические объекты, которые станут частью активной жизни столицы, после приспособления под современное использование.

Самая большая площадь в 2,1 тысячи квадратных метров пришлась на 12 помещений, расположенных в объектах культурного наследия федерального значения. Остальные семь объектов недвижимости имеют статус выявленных объектов культурного наследия.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего реализованных объектов — в Центральном административном округе, где продали 15 помещений общей площадью свыше 2,5 тысячи «квадратов».

«Еще четыре помещения в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, инвесторы приобрели на юге Москвы, по одному историческому помещению было продано на юго-востоке и северо-востоке столицы», — сказал он.

Самым маленьким помещением в 15 квадратных метров стала часть здания «Комплекс домов страхового общества „Россия“» на Сретенском бульваре. Самое большое находится в здании «Главный дом городской усадьбы, 1820-е годы, 1845 год» в Басманном районе столицы. Там инвестор приобрел недвижимость площадью более 485 квадратных метров.

Ознакомиться с выставленными на торги помещениями в российской столицы можно на Инвестиционном портале Москвы. Там представлена вся документация по имуществу, которую реализуют власти города. Правила проведения торгов доступны в разделе «Имущество от города».