Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Участвующие в масштабных инвестиционных проектах компании получили от властей Москвы земельные участки для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года город заключил с инвесторами договоры аренды 10 земельных участков площадью 131,3 гектара. Они предназначены для возведения в ТиНАО производств строительной, пищевой, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности», — рассказал Ефимов.

По его словам, площадь объектов может превысить 800 тысяч квадратных метров. Он подчеркнул, что общий объем инвестиций в реализацию проектов составил более 80 миллиардов рублей.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с марта 2022 года инвесторы получают землю по ставке один рубль за год для развития территории. Такие договоры заключаются на пять лет. За этот срок предприниматель должен завершить строительство производства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина на территории Троицкого и Новомосковского округов размещают новые предприятия, производства и инфраструктурные объекты, где жители находят новые рабочие места с комфортными условиями.

«В рамках масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО появятся заводы по выпуску стройматериалов, продуктов питания, технологического оборудования и аккумуляторных батарей, на предприятия смогут трудоустроиться более 15 тысяч человек», — рассказал он.

Ликсутов отметил, что два объекта — производство сверхкрупногабаритных модулей квартир и промышленный технопарк — уже функционируют. Он добавил, что в будущем в округах локализуют два крупнейших межотраслевых кластера — строительный и пищевой. На земельные участки, где появятся будущие проекты также распространяется льготная ставка в один рубль за год.

«Всего по льготной ставке в ТиНАО выделено девять земельных участков площадью более 106 гектаров. Здесь возведут производства площадью свыше 680 тысяч квадратных метров. Из них почти 63 гектара предоставлены трем компаниям для создания предприятий пищевого кластера в районе деревни Троицкое», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь строящейся там недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров.

Еще один участок площадью 1,45 гектара около Вороново получил машиностроительный завод. На этой земле появятся производства по выпуску специальной техники для сельского хозяйства, строительства, сферы ЖКХ и горнодобывающей отрасли. Общая площадь объектов составит около 12 тысяч квадратных метров.

Производство строительных материалов площадью 6,4 тысячи квадратных метров появится на участке 5,8 гектара в ТиНАО. Получившая землю компания начнет выпуск фасадных систем и стеклопакетов для инновационных сверкрупноразмерных модулей из которых возводят жилые дома.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Все это создает новые рабочие места для горожан и способствует развитию столичной инфраструктуры.