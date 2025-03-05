Ефимов: инвестор продолжает строить школу и детсад в Рублево-Архангельском
Инвестор продолжает строительство школы и детского сада в рамках масштабного проекта застройки микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском. В результате в общей сложности будет создано 1380 учебных мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Проект комплексного развития делового и жилого микрорайона СберСити охватывает площадь более 460 гектаров.
Сейчас инвестор ведет строительство первых в микрорайоне объектов образования. Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года.
Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
После этого объекты передадут в городскую систему образования. В целом в микрорайоне планируется построить восемь школ и 16 детских садов
В микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском будет создана гармоничная городская среда. Планируется построить более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч квадратных метров офисных площадей.
Жители новых кварталов смогут найти работу в деловых центрах, расположенных на территории микрорайона. А юные москвичи смогут посещать современные детские сады и школы, которые будут находиться рядом с их домами.
В настоящее время в микрорайоне СберСити активно ведется строительство школы, рассчитанной на 1030 мест, и детского сада, который сможет принять 350 воспитанников, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. В дошкольном учреждении будут оборудованы 14 групповых ячеек, а также помещения для музыкальных и спортивных занятий, включая бассейн.
В трехэтажном здании школы разместятся универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы, а также робоклассы.
Владислав Овчинский
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы
Мосгосстройнадзор контролирует строительство социальных объектов.
Общая площадь школы составит почти 19,7 тысячи квадратных метров, детского сада — 8,2 тысячи «квадратов». За время их возведения состоялось уже семь выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы, в рамках которых инспекторы оценивали произведенный объем работ и примененные материалы на соответствие проектным решениям.
В рамках надзорных мероприятий специалисты Центра экспертиз, находящегося в подчинении, проводили инструментальный контроль качества строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет строительство новой линии метро — Рублево-Архангельской. Эта линия свяжет два деловых квартала: Москва-Сити и деловой кластер СберСити.
Строительство социальных объектов в Москве соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».