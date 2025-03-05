Ефимов: инвестор продолжает строить школу и детсад в Рублево-Архангельском

Инвестор продолжает строительство школы и детского сада в рамках масштабного проекта застройки микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском. В результате в общей сложности будет создано 1380 учебных мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сейчас инвестор ведет строительство первых в микрорайоне объектов образования. Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года.

После этого объекты передадут в городскую систему образования. В целом в микрорайоне планируется построить восемь школ и 16 детских садов

В микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском будет создана гармоничная городская среда. Планируется построить более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч квадратных метров офисных площадей.

Жители новых кварталов смогут найти работу в деловых центрах, расположенных на территории микрорайона. А юные москвичи смогут посещать современные детские сады и школы, которые будут находиться рядом с их домами.

В настоящее время в микрорайоне СберСити активно ведется строительство школы, рассчитанной на 1030 мест, и детского сада, который сможет принять 350 воспитанников, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. В дошкольном учреждении будут оборудованы 14 групповых ячеек, а также помещения для музыкальных и спортивных занятий, включая бассейн.