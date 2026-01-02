Ефимов: город за 2025 год утвердил свыше 30 ПТТ для размещения недвижимости

В 2025 году в Москве разработали и утвердили более 30 проектов планировки территорий для размещения различной инфраструктуры в целях развития городской среды. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что особенно важно при развитии города соблюдать принцип сбалансированной застройки. Именно поэтому новые кварталы проектируют со всей необходимой инфраструктурой.

«В 2025 году в столице разработали 34 территориальных ППТ для почти 3,8 тысячи гектаров земли. Там появится более 15,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых девять миллионов квадратных метров — жилые дома, а почти 6,8 миллиона квадратных метров — нежилые объекты», — отметил Ефимов.

В рамках утвержденных в прошлом году ПТТ, добавил заммэра, построят 42 образовательных учреждения, рассчитанных на 26 тысяч школьников и более 10 тысяч детей дошкольного возраста.

«Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, но и повысить качество жизни москвичей, обеспечив шаговую доступность школ и детских садов от мест проживания», — пояснил Ефимов.

При разработке проектов планировки территорий учитывают запросы жителей на качественную и сбалансированную городскую среду. В рамках утвержденных ППТ планируют не только создание социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство, но и возведение объектов производственно-коммунального назначения. Их общая площадь превысит 2,5 миллиона квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский среди крупных прошлогодних проектов отметил реорганизацию грузовых дворов. Например, при реконструкции «Москва-Товарная — Смоленская» вблизи Белорусского вокзала появятся жилые комплексы, образовательное учреждение на тысячу мест и многофункциональный административный комплекс.

Еще одним проектом станет «Москва II — Митьково», где создадут жилой квартал с образовательными и административными объектами.

«Здесь будут построены жилые дома, школа на 650 учеников, детский сад на 350 воспитанников, а также общественно-деловой комплекс с подземным гаражом», — заключил Овчинский.