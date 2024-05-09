Ефимов: детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе | 360°

Москва 09 мая 2024, 12:17 Ефимов: детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

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Школу в поселении Кленовском и детский сад в поселении Сосенском Троицкого и Новомосковского административных округов построили по столичной адресной инвестиционной программе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что оба здания отвечают требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, предусмотренным столичными стандартами качества и оснащения.

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«Новое здание школы № 2073 площадью 7,7 тысячи квадратных метров построили в селе Кленово поселения Кленовского. В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в поселке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, 9а. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных метров. В них созданы условия для всестороннего развития детей. Оба объекта возвели в рамках столичной адресной инвестиционной программы», — рассказал Ефимов.

При возведении детского сада проектировщики учли интересы и уровень активности детей. В здании есть зал для занятия физкультурой, помещения для групп, методические кабинеты, пищеблок полного цикла производства, медицинский кабинет и музыкальный зал для праздников и занятий.

Территорию вокруг дошкольного учреждения благоустроили. Там появились спортивные и игровые площадки, специальные навесы для хранения колясок и санок, а также современное наружное освещение.

Развитие социальной инфраструктуры — это приоритетное направление в работе городских властей, отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«К 2035 году только в ТиНАО планируется построить почти 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также около 100 культурно-досуговых объектов», — рассказал он.

Следующим объектом, который введут в эксплуатацию, станет новый детский сад около жилого комплекса «Борисоглебское» в Троицком административном округе. В рамках этого проекта там же появится школа и еще один детский сад.

Формирование комфортной и качественной городской среды невозможно без возведения социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов. Поэтому строительство детских садов и школ в Москве продолжится. Всего с 2011 года в столице в рамках регионального проекта «Современная школа», части нацпроекта «Образование», открыли более 600 учебных и дошкольных учреждений.