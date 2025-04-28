Ефимов: более 65 тысяч кв. м социнфраструктуры ввели в Москве за I квартал 2025 года

В Москве за первые три месяца 2025 года построили и ввели в эксплуатацию за счет средств бюджета свыше 65 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За первый квартал текущего года в столице ввели в эксплуатацию медицинский центр, пять спортивных комплексов, а также несколько школ и детских садов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров», — сказал он.

Ефимов уточнил, что из перечисленных объектов девять площадью 38 тысяч квадратных метров возвели частные инвесторы. Новые здания построили в Северо-Западном, Южном, Юго-Западном, Восточном, Западном, Центральном, Северном, Северо-Восточном и Новомосковском административных округах.

Самым крупным из них стала школа в районе Покровское-Стрешнево общей площадью 12,4 тысячи «квадратов». Учебное заведение рассчитано на 825 учеников. В нем оборудовали специализированные учебные кабинеты для углубленного изучения предметов естественно-научного, инженерного и математического профиля.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что в городе активно развивают и спортивную инфраструктуру.

«За первый квартал текущего года введены в эксплуатацию спортивные объекты площадью свыше 31,5 тысячи квадратных метров. Из них два здания построили частные инвесторы», — сказал он.

Овчинский уточнил, что на Липецкой улице в районе Бирюлево Восточное возвели физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 7,2 тысячи квадратных метров. А в Хамовниках появился оздоровительный комплекс в составе дворца спорта «Лужники» площадью 3,7 тысячи «квадратов».

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры оформили в Мосгосстройнадзоре. Так же в ведомстве отметили, что за время возведения сосцобъектов провели свыше 100 выездных проверок. В их рамках инспекторы оценивали произведенные работы и примененные материалы, а также их соответствие проектным решениям.

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