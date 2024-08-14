Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реализации 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что юго-восточные районы Москвы стали лидером по количеству проектов комплексного развития территории.

«Здесь ведется реорганизация 14 площадок общей площадью 212 гектаров. Инвесторы и операторы построят на них свыше 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 49 тысяч рабочих мест. Инвестиции в проекты оцениваются в 1,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 100 миллиардов рублей», — рассказал Ефимов.

Реорганизацию и благоустройство территорий в рамках городской программы проводят в бывших промышленных зонах «Серп и Молот», «Волгоградский проспект», «Южный порт», «Грайвороново», «Курьяново», «Выхино», а также на ранее неэффективно использовавшихся участках.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проектов на этих территориях возведут жилые дома, офисы и производства.

«По проектам на юго-востоке города построят более 3,1 миллиона квадратных метров жилья, из них свыше 324 тысяч квадратных метров предназначено для программы реновации и других нужд города. Также на участках появится более 1,7 миллиона квадратных метров общественной-деловой недвижимости и свыше 504 тысяч квадратных метров современных производств» — перечислил он.

Программа комплексного развития территорий создает многофункциональные городские кварталы вместо бывших промзон и неэффективно используемых участков.

Вместо прекративших работу предприятий там возводят комфортное жилье с инфраструктурой и проводят дороги, включенные в общую транспортную инфраструктуру Москвы. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации идет работа по 236 проектам комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Все проекты проработали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.