Ефимов: 14 объектов возведут на месте бывших промзон на севере Москвы по программе КРТ

На территории Северного административного округа Москвы одобрили и начали реализацию 12 проектов редевелопмента бывших промзон. Участки реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Почти 240 гектаров бывших промышленных площадок реорганизуют сегодня привлеченные инвесторы и назначенные столицей операторы», — подчеркнул он.

Ефимов добавил, что простаивавшие десятки лет территории в ближайшие годы превратят в многофункциональные городские пространства: на них планируют построить общественно-деловые здания, высокотехнологичные производства и современное жилье.

«Благодаря созданию новых пространств на севере столицы горожанам будет комфортно жить, добираться до работы и проводить досуг», — добавил заммэра.

Инвестиции в проекты оценили более чем в два триллиона рублей, при их реализации бюджет ежегодно будет получать 117,6 миллиарда. Ефимов также обратил внимание, что в округе благодаря этому появится более 56,6 тысячи рабочих мест.

Речь идет об участках в Беговом, Бескудниковском, Войковском, Головинском, Дмитровском и Хорошевском районах, а также в Восточном и Западном Дегунине.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в САО обновят и реконструируют восемь бывших промзон — «Братцево», «Автомоторная», «Коровино», «Вагоноремонт», «Дегунино-Лихоборы», «Магистральные улицы», «Боткинский проезд» и «Улица Правды».

«Наряду с жильем и общественно-деловыми объектами на этих территориях появится 14 объектов медицины, спорта и образования. Среди последних — школы и детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 8,6 тысячи учащихся и воспитанников», — сказал он.

Овчинский подчеркнул, что все территории благоустроят и организуют удобную улично-дорожную сеть.

По программе КРТ в столице создают многофункциональные городские кварталы: на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и необходимую инфраструктуру.

В Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Их общая площадь — около 4,2 тысячи гектаров. Работу ведут по поручению мэра Сергея Собянина.