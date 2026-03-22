Эффективность и инновации. Как работает проект «Умная госпитализация» в Москве В Москве запустили проект «Умная госпитализация» для лечения в стационаре

В Москве запустили проект «Умная госпитализация» для тех, кому нужно плановое лечение в стационаре. Как работает программа, в чем заключаются ее преимущества и эффективность, разобрался 360.ru.

«Умная госпитализация» в Москве В рамках проекта «Умная госпитализация» врач поликлиники создает заявку на госпитализацию в специальной цифровой системе, где ее рассматривают профильные стационары. Они оставляют свой отклик, если могут помочь с консультацией или лечением. Затем пациент самостоятельно выбирает в приложении «ЕМИАС. ИНФО» удобную дату и больницу из поступивших вариантов — процесс становится прозрачным и персонифицированным, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы постоянно занимаемся развитием московской медицины, делаем ее более персонализированной и удобной. Раньше для того, чтобы пациенту попасть в стационар в плановом порядке, необходимо было пройти сложный и многоступенчатый процесс. Координации деятельности между поликлиниками, которые направляют пациентов, и стационарами никакой не было. Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам соцразвития

По ее словам, профильные стационары оперативно изучают каждый клинический случай. «Мы уже видим, что проект приносит результаты. Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше чем на треть, 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчиваются оказанием плановой помощи в стационаре», — отметила Ракова. Сроки ожидания госпитализации уже сократились в 1,5 раза. Общее количество пациентов на лечении в стационаре в 2025 году увеличилось на 100 тысяч по сравнению с 2023-м.

Преимущества программы Такой подход формирует открытую и здоровую конкуренцию между клиниками, что стимулирует медучреждения повышать качество услуг, уровень сервиса и внимательность к пациентам. При этом стационар гарантированно будет готов принять человека в указанные сроки. За два года после внедрения проекта число плановых госпитализаций увеличилось на 28%, нереализованных направлений стало на 67% меньше. Около трети больных терялись на пути в стационар, теперь этот разрыв практически закрыт. Работа поликлиник и стационаров в рамках единой цифровой платформы позволила быстрее направлять пациентов к нужным специалистам и создать общие подходы к ведению схожих клинических случаев, что исключило нерезультативные визиты к врачам, дублирование анализов и избыточные обследования.

Как проходит процесс Ежедневно врачи поликлиник направляют на рассмотрение около тысячи заявок, а больницы, которые могут принять пациента, анализируют клинические данные и формируют предложения. В среднем от стационаров поступает более четырех тысяч откликов в день, также больницы предлагают предварительную консультацию или дополнительное обследование. В особенно сложных случаях к их разбору подключаются главные внештатные специалисты депздрава Москвы. В течение 15 рабочих дней пациенту в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» поступает пуш-уведомление о предложениях от стационаров. Их список отображается во вкладке «Предложения для плановой госпитализации».

В перечне есть ссылки на официальные сайты медучреждений. После подтверждения выбранного стационара и даты автоматически формируется электронное направление. Посещать клинику для этого не нужно. Лечащий врач поликлиники отслеживает статус заявки и информирует пациента о главных изменениях по телефону и консультирует, если возникают сложности с выбором стационара. Так специалист отслеживает путь плановой госпитализации.

Интересно Для минимизации сбоев в работе новой системы для пациентов и помощи медучреждениям в новой для них деятельности запустили специальную горячую линию. Эксперты помогают решить вопросы, возникающие на любом этапе. Проект «Умная госпитализация» удалось реализовать благодаря цифровизации московского здравоохранения, в основе которого лежит единая платформа. Ее развитием занимаются столичные департаменты здравоохранения и информационных технологий.

Сейчас все медучреждения Москвы работают в единой медицинской информационно-аналитической системе, что обеспечивает бесшовный переход пациента между разными уровнями помощи. Проект соответствует целям стратегии развития здравоохранения в столице до 2030 года, которая направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения.