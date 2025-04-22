Сегодня 00:24 Тайны дома на набережной: тени репрессированных и необъяснимые аномалии 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Москва

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Дом на набережной в российской столице, монументальный серый гигант на берегу Москвы-реки, — не просто архитектурный памятник, а хранитель трагических историй и легенд. Почему этот дом называют проклятым и какие мифы с ним связаны, разбирался 360.ru.

Где находится дом на набережной Дом на набережной расположен в центре Москвы, по адресу: улица Серафимовича, дом 2, на острове Балчуг, напротив Кремля. Его величественный фасад, протянувшийся вдоль набережной Москвы-реки, виден издалека. Здание занимает квартал между Болотной площадью и Берсеневской набережной, соседствуя с храмом Христа Спасителя и Театром эстрады. Удобное расположение делало его престижным адресом в советские годы, но именно здесь разворачивались трагедии, породившие мистические слухи. Построенный на болотистой почве, дом словно впитал в себя энергию места. Старожилы рассказывали, что до строительства на этом месте находились старинные склады и жилые дома, снесенные ради амбициозного проекта. Некоторые краеведы считают, что болотистая местность и сносы могли повлиять на «ауру» здания, усиливая его мрачную репутацию.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

История строительства дома на набережной Дом на набережной возвели в 1927–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана, автора проекта знаменитого Дворца Советов. Здание задумывали как элитный жилой комплекс для высших чиновников, военных, ученых и деятелей культуры — новой советской элиты. Оно стало символом эпохи: 12 этажей, 505 квартир, просторные лестницы, лифты и даже собственный театр, магазин и детский сад. Однако строительство сопровождалось трудностями. Болотистая почва требовала сложного фундамента, а спешка ради сдачи проекта привела к жертвам среди рабочих. По слухам, некоторые несчастные случаи замалчивали, что позже породило легенды о «душах строителей», оставшихся в стенах. К 1931 году дом заселили, но его жильцы вскоре столкнулись с трагедиями, которые сделали здание символом сталинских репрессий.

Кто жил в доме на набережной Жильцами дома стали видные фигуры: маршалы Георгий Жуков и Михаил Тухачевский, писатель Михаил Кольцов, инженер Владимир Шухов, партийные деятели Алексей Рыков и Николай Бухарин. Квартиры, обставленные с роскошью, были мечтой для многих, но жизнь в доме оказалась опасной. В 1930-е годы, в разгар Большого террора, дом на набережной превратился в эпицентр репрессий.

Фото: Иосиф Сталин и Николай Бухарин. IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

По данным историков, из 505 квартир пострадали жители более чем 250. Ночные аресты, допросы и исчезновения стали частью повседневности. Семьи вывозили под покровом ночи, а их имущество конфисковывали. Пустующие квартиры тут же занимали новые жильцы, часто не знавшие о судьбе прежних. Этот круговорот страха и потерь породил прозвище «дом предварительного заключения».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Эхо репрессий в доме на набережной Большой террор 1937–1938 годов оставил в доме на набережной неизгладимый след. Историки подсчитали, что примерно 800 жильцов были арестованы, многих расстреляли или отправили в лагеря. Например, маршала Тухачевского взяли в в 1937 году и казнили, а его семью выслали. Похожая судьба постигла Николая Ежова, бывшего главу НКВД, который жил в доме до своего падения. Жильцы рассказывали о страхе перед ночными стуками в дверь, о том, как дети боялись играть во дворе, опасаясь «черных воронков». После арестов в квартирах нередко оставались вещи прежних владельцев, что усиливало ощущение тревоги. Эти события легли в основу книги Юрия Трифонова «Дом на набережной», где писатель, сам выросший в этом доме, описал атмосферу страха и безысходности.

Фото: Писатель, мастер «городской» прозы Юрий Трифонов. / РИА «Новости»

Мифы о привидениях дома на набережной Дом на набережной окружен легендами, которые передают из поколения в поколение. Одна из самых известных — о призраке женщины в белом платье, встречающейся в подъездах и на лестницах. По слухам, это дух жены репрессированного чиновника, покончившей с собой после ареста мужа. Жильцы утверждают, что по ночам слышат шаги, скрип половиц и шепот в пустых коридорах. Другая легенда рассказывает о «проклятой квартире» на одном из верхних этажей, где якобы никто не может жить долго. Новые жильцы жалуются на необъяснимый холод, странные звуки и чувство, будто за ними наблюдают. Некоторые связывают это с трагедией семьи, расстрелянной в 1938 году, чьи вещи так и остались в квартире.

Интересно Есть и истории о детских призраках. В 1990-х годах дворники рассказывали о тени мальчика, игравшего во дворе по ночам. Его связывают с ребенком, чья семья исчезла во время репрессий. Есть и истории о детских призраках. В 1990-х годах дворники рассказывали о тени мальчика, игравшего во дворе по ночам. Его связывают с ребенком, чья семья исчезла во время репрессий.

Аномалии дома на набережной Помимо призраков, дом на набережной окружен слухами об аномалиях. Некоторые жильцы утверждают, что в здании нарушается чувство времени: часы останавливаются, а лифты работают непредсказуемо. В 2000-х годах исследователи паранормального отмечали повышенный электромагнитный фон в некоторых подъездах, хотя научного объяснения этому нет. Еще одна загадка — слухи о секретных комнатах и подземных ходах. Говорят, под домом есть тоннели, ведущие к Кремлю или бывшим зданиям НКВД. Эти домыслы подпитываются тем, что дом строили под контролем спецслужб, а его подвалы до сих пор остаются закрытыми для посторонних. Краеведы, однако, заверяют: это скорее миф, чем реальность.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Дом на набережной сегодня Знаменитый дом остается жилым, хотя часть квартир переоборудована под офисы. В 1989 году в здании открылся музей «Дом на набережной», созданный усилиями жильцов. Экспозиция рассказывает о судьбах репрессированных, хранит фотографии, письма и другие личные вещи.