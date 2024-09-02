Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» запустят серию мастер-классов по нескольким направлениям. Их проведут с 3 по 7 сентября, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«В честь начала нового учебного года мы решили в рамках выставки провести для школьников специальные обучающие мастер-классы по 10 разным направлениям», — отметил министр московского правительства.

Подобные мероприятия, добавил он, позволяют детям примерить на себя роли рабочих промпредприятий. Благодаря им можно определиться с выбором будущей специальности.

«Особое внимание мы уделяем работе с детской аудиторией: организовываем экскурсии, выставки, выпускаем книги. Такие проекты помогают расширить кругозор ребят, познакомить их с работой высокотехнологичных производств и показать, как производятся товары, которыми они пользуются», — подчеркнул Гарбузов.

На занятиях по столярному делу подростков научат работать с безопасными детскими станками, лобзиками и другими инструментами, которые нужны для художественной резки фанеры. У школьников и студентов будет возможность создать собственные оригинальные изделия.

Работу светодиодной ленты разберут на технологическом мастер-классе. Его участники соберут свою электронную схему, научатся паять элементы микросхем, а также запустят небольшой, но настоящий мотор.

Тему робототехники осветят на нескольких мастер-классах. На них школьникам и студентам расскажут о строении и принципах работы коллаборативных и антропоморфных роботов, объяснят, как пользоваться интеллектуальным блоком управления, какие есть особенности датчиков и моторов. Участникам занятий также покажут, как функционируют построенные из конструктора роботы, а также продемонстрируют создание и работу простых инженерных моделей.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия в его рамках стартовали 1 августа более чем на 30 площадках и продлятся до 8 сентября. Их посвятили развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Посетители форума-фестиваля могут не только познакомиться с современными достижениями столицы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, представить, как будет выглядеть город в 2030 году.