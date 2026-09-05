День города Москвы: 879 лет и больше 400 мероприятий 5-6 сентября

Москва отмечает день рождения 5 и 6 сентября — сразу два выходных, забитых концертами, спортом, выставками и уличными спектаклями. Программа охватила центр, парки, музеи и районные площадки: больше 400 событий и почти все бесплатно. Подробности — в материале 360.ru.

Центр: Тверская, Красная площадь и бульвары Тверская в субботу стала пешеходной: около 200 арт-объектов, 17-метровая модель станции «Салют-7» и скалодром в виде башен «Москва-Сити». Столешников переулок превратился в научный кластер с механическим календарем, Камергерский — в съемочную площадку с декорациями и гримерками. На Триумфальной площади — поэтические чтения у памятника Маяковскому. Торжественное открытие праздника пройдет на Красной площади 5 сентября в полдень, трансляцию проведут все 40 праздничных площадок столицы.

Фото: РИА «Новости»

ВДНХ: наука и «Москва дворами» ВДНХ стала одной из главных точек притяжения. Здесь развернулся иммерсивный проект «Москва дворами» — шесть московских двориков разных эпох, от 1950-х до 2020-х, с экскурсиями и квестами. В музее «Атом» пройдет фестиваль науки и технологий FestTech: лекции ученых, эксперименты, научное шоу и вечером — музыкальная программа. В павильоне «Макет Москвы» каждые 30 минут будут крутить светозвуковое шоу об истории города.

Фото: Градостроительный макет Москвы на ВДНХ / Медиасток.рф

«Лужники» и «Остров мечты»: спорт и шоу В «Лужниках» 5 сентября запланировали День московского спорта — больше 20 зон: стритбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, брейк-данс, BMX, ролики. Вечером — большой концерт с Сергеем Лазаревым, Полиной Гагариной, Мари Краймбрери и Шаманом. Эстафету 6 сентября подхватит фестиваль «Русский богатырь». «Остров мечты» в этот день открывает пять новых уличных зон: иммерсивные спектакли, акробатические шоу, мотоперформансы, семейную программу и джаз на набережной.

Фото: Медиасток.рф

«Зарядье» и парки: музыка на любой вкус В «Зарядье» 6 сентября пройдет органный концерт «Москва златоглавая» с музыкой Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, а вечером — симфонический концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В парке Горького — 10-часовой театрально-музыкальный спектакль с акробатами и оперными артистами, в «Музеоне» — лаборатория альтернативной моды, в «Сокольниках» — выступления оперных певцов. Оркестровые площадки организовали в Ново-Переделкине, Измайловском парке, Зеленограде и Филимонковском районе: там выступят Валерия, Mary Gu, Мари Краймбрери, «Хор Турецкого», Вадим Самойлов и другие.

Фото: Медиасток.рф