День города Москвы: 879 лет и больше 400 мероприятий 5-6 сентября
Москва отмечает день рождения 5 и 6 сентября — сразу два выходных, забитых концертами, спортом, выставками и уличными спектаклями. Программа охватила центр, парки, музеи и районные площадки: больше 400 событий и почти все бесплатно. Подробности — в материале 360.ru.
Центр: Тверская, Красная площадь и бульвары
Тверская в субботу стала пешеходной: около 200 арт-объектов, 17-метровая модель станции «Салют-7» и скалодром в виде башен «Москва-Сити». Столешников переулок превратился в научный кластер с механическим календарем, Камергерский — в съемочную площадку с декорациями и гримерками. На Триумфальной площади — поэтические чтения у памятника Маяковскому.
Торжественное открытие праздника пройдет на Красной площади 5 сентября в полдень, трансляцию проведут все 40 праздничных площадок столицы.
ВДНХ: наука и «Москва дворами»
ВДНХ стала одной из главных точек притяжения. Здесь развернулся иммерсивный проект «Москва дворами» — шесть московских двориков разных эпох, от 1950-х до 2020-х, с экскурсиями и квестами.
В музее «Атом» пройдет фестиваль науки и технологий FestTech: лекции ученых, эксперименты, научное шоу и вечером — музыкальная программа. В павильоне «Макет Москвы» каждые 30 минут будут крутить светозвуковое шоу об истории города.
«Лужники» и «Остров мечты»: спорт и шоу
В «Лужниках» 5 сентября запланировали День московского спорта — больше 20 зон: стритбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, брейк-данс, BMX, ролики. Вечером — большой концерт с Сергеем Лазаревым, Полиной Гагариной, Мари Краймбрери и Шаманом. Эстафету 6 сентября подхватит фестиваль «Русский богатырь».
«Остров мечты» в этот день открывает пять новых уличных зон: иммерсивные спектакли, акробатические шоу, мотоперформансы, семейную программу и джаз на набережной.
«Зарядье» и парки: музыка на любой вкус
В «Зарядье» 6 сентября пройдет органный концерт «Москва златоглавая» с музыкой Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, а вечером — симфонический концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В парке Горького — 10-часовой театрально-музыкальный спектакль с акробатами и оперными артистами, в «Музеоне» — лаборатория альтернативной моды, в «Сокольниках» — выступления оперных певцов.
Оркестровые площадки организовали в Ново-Переделкине, Измайловском парке, Зеленограде и Филимонковском районе: там выступят Валерия, Mary Gu, Мари Краймбрери, «Хор Турецкого», Вадим Самойлов и другие.
Парад трамваев и забег «Музейная миля»
По Москве 6 сентября проедет колонна из 18 исторических трамваев — от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, где развернется выставка ретротранспорта. А 5 сентября впервые пройдет спортивно-культурный забег «Музейная миля»: взрослые 8,79 километра и детские 879 метров отсылают к 879-летию столицы. Маршрут пролегает мимо более чем 30 музеев и исторических зданий.
В 2026 году праздничный салют не предусмотрен, но праздник это не омрачит: программа такая плотная, что развлечения найдутся любому желающему.