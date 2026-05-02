Тайна полихромного изразца. Что археологи нашли в музее-заповеднике «Коломенское»
Археологи раскопали артефакты XVII века в музее-заповеднике «Коломенское»
Во время раскопок на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве специалисты нашли артефакты XVII века. Находки помогут лучше узнать о времени царя Алексея Михайловича и точнее датировать различные музейные экспонаты.
Археологи обнаружили в Коломенском коллекцию изразцов и керамической посуды, а также предметы из металла. Раскопки проходят в рамках сопровождения работ по благоустройству на территории Государева двора, после их завершения артефакты передадут музею.
«Найденные фрагменты изразцов имеют большое значение. Они дают возможность изучить подлинные элементы дворцового убранства того времени, а также состав глины, технику покрытия глазурью, цветовые решения», — подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По его словам, с помощью находок специалисты получат возможность восстановить внешний облик интерьеров во времена правления царя Алексея Михайловича и точнее датировать ряд других артефактов.
Археологи отнесли находки к поливным полихромным изразцам. Ученые обратили внимание, что на артефактах можно увидеть растительные орнаменты.
Фрагменты относятся ко всем элементам конструкции печи: лицевым изразцам, карнизам, пояскам, подзорам и ножкам.
«Мы продолжаем развитие территории музея-заповедника, поэтому весь процесс благоустройства исторической части, который связан с земляными работами и созданием новых инфраструктурных объектов на его территории, проводим при постоянном археологическом сопровождении», — уточнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Давид Новиков.
Он назвал основной задачей контроль проведения работ в особой зоне, а также обнаружение утерянных или сокрытых объектов истории.
«Так, в „Коломенском“, помимо Государева двора, до нашего времени сохранились три сада, двум из них — Вознесенскому и Казанскому — было необходимо обновление. Там приводим в порядок покрытие дорожек, вдоль них установим парковые торшеры и лавочки в историческом стиле», — добавил Новиков.
Казанский сад украсят арт-объектами, в том числе тематической инсталляцией «Яблоки в саду», которая будет символизировать плодородие, а в качестве отсылки к царской охоте на территории заповедника появится скульптурная композиция «Сокол с ветвями».
Процесс раскопок организовали таким образом, чтобы тщательно изучить каждый археологический слой. Работы не только помогут пролить свет на историю, но и подчеркнут индивидуальность территории.