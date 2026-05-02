Тайна полихромного изразца. Что археологи нашли в музее-заповеднике «Коломенское»

Во время раскопок на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве специалисты нашли артефакты XVII века. Находки помогут лучше узнать о времени царя Алексея Михайловича и точнее датировать различные музейные экспонаты.

Археологи обнаружили в Коломенском коллекцию изразцов и керамической посуды, а также предметы из металла. Раскопки проходят в рамках сопровождения работ по благоустройству на территории Государева двора, после их завершения артефакты передадут музею.

«Найденные фрагменты изразцов имеют большое значение. Они дают возможность изучить подлинные элементы дворцового убранства того времени, а также состав глины, технику покрытия глазурью, цветовые решения», — подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, с помощью находок специалисты получат возможность восстановить внешний облик интерьеров во времена правления царя Алексея Михайловича и точнее датировать ряд других артефактов.