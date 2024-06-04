Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

В Москве оценили, как влияют на бизнес требования в сфере проведения земляных работ при строительстве. По итогам проведенной экспертизы процедуру оформления ордеров на проведение таких работ рекомендовали упростить. Об этом заявила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, упрощение оформления ордеров приведет к экономическому эффекту для отрасли в виде более 220 миллионов рублей в год. Багреева отметила, что часть рекомендаций уже применяют в правовом регулировании — объединение административно-технических инспекций Москвы внесло изменения в свои нормативные акты. Благодаря утвержденным мерам строительный бизнес сэкономит в год более 55 миллионов рублей.

Багреева отметила также, что упрощение регулирования позволит сохранить еще большие средства — порядка 220 миллионов рублей в год.

«В частности, 50,6 миллиона рублей составит экономия в результате сокращения объема предоставляемой документации и не менее 4,9 миллиона рублей – благодаря отмене требования о закрытии ордера», — подчеркнула она.

В 2023 году оценили применение обязательных требований постановления правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве». По итогам проверки специалисты выработали рекомендации по упрощению процедуры оформления ордера. В них вошли обновление услуги оформления ордеров, сокращение времени на проведение работ при строительстве и реконструкции капитальных объектов, а также исключение избыточных требований по закрытию ордера и уменьшение пакета документов, входящего в проект проведения работ.

Упрощение процедуры оформления ордеров является этапом в работе контрольных органов по поддержке бизнес-сообщества, указал министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что объединение административно-технических инспекций столицы помогает обеспечить комфортную среду для бизнеса. По его мнению, вступившие в силу в конце февраля 2024 года изменения в нормативной правовой базе существенно сократят издержки. В качестве примера Данчиков привел обновленную комплексную услугу «пять в одном», работающую по принципу одного окна.

«Модернизированный механизм согласования позволит организациям быстрее приступать к работам на строительной площадке», — пояснил он.

По информации столичного департамента экономической политики и развития, отмена регистрации заявок на закрытие ордера позволит перераспределить ресурсы и сосредоточиться на других задачах. Таким образом, изменения благоприятно повлияют на работу ОАТИ столицы.

Полный текст сводного отчета о результатах проведения оценки опубликовали на сайте департамента. Оценку эффективности проводят как на этапе разработки проекта нормативных правовых актов, так и в отношении уже существующих документов. Специалисты дают рекомендации профильным органам власти по внесению изменений в правовые акты или их проекты, в результате чего снимаются лишние административные барьеры.