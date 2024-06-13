Багреева: Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Уровень безработицы в столице в 2023 году составил 1,8%. Такие результаты показал расчет по методологии Международной организации труда, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Москва возглавила рейтинг

Она подчеркнула, что этот показатель в российской столице оказался самым низким среди крупнейших городов стран G20. Успехи российского города наглядно продемонстрировал рейтинг по уровню безработицы в 21 мегаполисе «Большой двадцатки», составленный Департамент экономической политики и развития города Москвы, рассказала Багреева.

Согласно исследованию, в прошлом году этот показатель снизился на 2,3% по сравнению с 2022 годом. Багреева подчеркнула, что экономика города активно развивается: создаются новые компании, расширяется деятельность уже существующих фирм. По ее словам, на квалифицированных специалистов фиксируется высокий спрос, способствующий снижению уровня безработицы.

«Благодаря этому российская столица четвертый год подряд лидирует по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран „Большой двадцатки“, — констатировала Мария Багреева.

Она добавила, что в столице почти всегда был низкий уровень безработицы. С 2010 до 2019 года, в допандемийный период, он составлял порядка 1,5%. По мнению Багреевой, наблюдаемая сейчас безработица является возвращением к прежним уровням, а не следствием проблем с кадрами на рынке труда.

Второе и третье места получили города Азии

Низкие показатели также продемонстрировали Токио (2,5%) и Сеул (2,7%). В пятерку лидеров также включили Сидней и Эр-Рияд, где уровень безработицы установился на отметке 3,2% и 3,7% соответственно.

Лондон расположился на 11-м месте рейтинга (5%), а на 12-м — Нью-Йорк (5,2%). Самую высокую безработицу зафиксировали в Брюсселе и Рио-де-Жанейро — 10,7% и 9,2% соответственно.

Методология МОТ использует для расчета данные официальной статистики. Безработными считаются люди, которые соответствуют сразу трем критериям: они не работают, ищут вакансии и могут приступить к выполнению обязанностей в течение двух недель.

Ранее уровень безработицы в России опустился до исторического минимума. Президент Владимир Путин сообщил, что таких показателей государство добилось благодаря ряду факторов, в том числе экономической политики.