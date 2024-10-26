«Авито Недвижимость» рассказала о трендах рынка для профессиональных игроков

Изменения рынка недвижимости обсудили в Москве на XXV Международном жилищном конгрессе. Эксперты поговорили о трендах, которые определяют поведение продавцов, покупателей, агентов и агентств недвижимости.

Ведущим партнером конгресса выступила «Авито Недвижимость». Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости платформы Сергей Еремкин отметил, что мероприятие проводят в первую очередь для профессионалов рынка.

«Это риелторы и агентства недвижимости. И конечно, в этом году можно отметить большое количество застройщиков», — подчеркнул эксперт.

По данным «Авито Недвижимости», спрос на вторичное жилье в третьем квартале 2024-го оказался на 4% больше по сравнению со вторым и на 6% больше относительно первого квартала этого года.

«„Авито“ — это площадка, где люди ищут квартиры. Соответственно, мы видим ранний спрос. Мы отмечаем постоянный поток звонков, контактов по объявлениям — как собственников, так и профессиональных игроков рынка. Это говорит о том, что спрос по-прежнему существует», — обратил внимание Еремкин.

Он добавил, что во многих случаях речь идет об отложенном спросе.