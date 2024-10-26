«Авито Недвижимость» рассказала о трендах рынка для профессиональных игроков
Изменения рынка недвижимости обсудили в Москве на XXV Международном жилищном конгрессе. Эксперты поговорили о трендах, которые определяют поведение продавцов, покупателей, агентов и агентств недвижимости.
Ведущим партнером конгресса выступила «Авито Недвижимость». Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости платформы Сергей Еремкин отметил, что мероприятие проводят в первую очередь для профессионалов рынка.
«Это риелторы и агентства недвижимости. И конечно, в этом году можно отметить большое количество застройщиков», — подчеркнул эксперт.
По данным «Авито Недвижимости», спрос на вторичное жилье в третьем квартале 2024-го оказался на 4% больше по сравнению со вторым и на 6% больше относительно первого квартала этого года.
«„Авито“ — это площадка, где люди ищут квартиры. Соответственно, мы видим ранний спрос. Мы отмечаем постоянный поток звонков, контактов по объявлениям — как собственников, так и профессиональных игроков рынка. Это говорит о том, что спрос по-прежнему существует», — обратил внимание Еремкин.
Он добавил, что во многих случаях речь идет об отложенном спросе.
Сегодня на первичном и вторичном рынках, по мнению эксперта, растет конкуренция за покупателя: выигрывает тот, кто предоставляет лучший сервис.
«До 80% всех сделок на вторичном рынке приходится на профессионалов — частных маклеров либо риелторов, работающих в агентствах недвижимости. Мы считаем, что тренд будет расти», — подчеркнул Еремкин.
По его словам, люди продают или покупают жилье в среднем один-два раза в жизни. Такого опыта часто недостаточно, чтобы понимать все существующие тонкости: какие есть ипотечные программы, как показывать объект, под какую целевую аудиторию его представлять.
«Все эти потребности закрывает риелтор», — рассказал представитель компании.
На сегодняшний день «Авито Недвижимость» развивает актуальные инструменты для пользователей, в том числе профессионалов. Например, сервис «Комфортная сделка» позволяет продавать вторичное жилье с участием опытных агентов по недвижимости и поддержкой со стороны платформы.
«Сегодня мы не можем представить себе жизнь агентства недвижимости, да и застройщиков без классифайдов. „Авито“ делает разные инструменты, для того чтобы увеличить эффективность агентского бизнеса», — поделился бизнес-тренер в сфере недвижимости Максим Левченко.
На конгрессе также подняли тему доверия и безопасности на онлайн-платформах. Например, на «Авито Недвижимости» можно найти бейдж «Надежный партнер» — его получают агенты и агентства, которые предоставляют высокий уровень сервиса для своих клиентов.