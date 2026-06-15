Пятнадцатиминутный город: как проекты комплексного развития территорий реализуются в Новой Москве

Более половины всех проектов комплексного развития территорий в столице перешло в стадию реализации. На месте бывших промзон строят поликлиники, бизнес-центры, музеи, производственные площадки, жилье и многое другое. О том, как меняется город и почему Новую Москву называют территорией будущего, в интервью 360.ru рассказал директор по развитию группы компаний «А101» Дмитрий Цветов.

Он отметил, что реализация проектов в формате комплексного развития территорий стала устойчивым трендом.

«Во-первых, город туда подталкивает. Это удобно с точки зрения развития и предсказуемости девелоперских проектов. И это более удобно для жителей, потому что сразу понимаешь, какой будет проект, из чего будет состоять. Понятно, чего ожидать», — подчеркнул Цветов.

На само понятие КРТ, по словам топ-менеджера, можно смотреть с двух сторон.

«Когда какие-то кусочки города, которые в данный момент не прибраны и разрывают городскую ткань, приводят в правильное состояние, там добавляют функции — то, чего не хватает району», — пояснил он.

Второй вариант, по его словам, касается комплексного развития именно больших земельных участков, где изначально составляют мастер-план со всеми необходимыми для жизни и работы функциями.

Девелоперы, обратил внимание эксперт, все чаще переходят именно к КРТ по нескольким причинам. Во-первых, это предсказуемо: есть определенный механизм развития территорий, который достаточно хорошо регулируется, существует возможность прогнозировать и сроки, и формат для застройки.