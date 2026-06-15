Пятнадцатиминутный город: как проекты комплексного развития территорий реализуются в Новой Москве
Дмитрий Цветов рассказал, как меняется Новая Москва благодаря проекту КРТ
Более половины всех проектов комплексного развития территорий в столице перешло в стадию реализации. На месте бывших промзон строят поликлиники, бизнес-центры, музеи, производственные площадки, жилье и многое другое. О том, как меняется город и почему Новую Москву называют территорией будущего, в интервью 360.ru рассказал директор по развитию группы компаний «А101» Дмитрий Цветов.
Он отметил, что реализация проектов в формате комплексного развития территорий стала устойчивым трендом.
«Во-первых, город туда подталкивает. Это удобно с точки зрения развития и предсказуемости девелоперских проектов. И это более удобно для жителей, потому что сразу понимаешь, какой будет проект, из чего будет состоять. Понятно, чего ожидать», — подчеркнул Цветов.
На само понятие КРТ, по словам топ-менеджера, можно смотреть с двух сторон.
«Когда какие-то кусочки города, которые в данный момент не прибраны и разрывают городскую ткань, приводят в правильное состояние, там добавляют функции — то, чего не хватает району», — пояснил он.
Второй вариант, по его словам, касается комплексного развития именно больших земельных участков, где изначально составляют мастер-план со всеми необходимыми для жизни и работы функциями.
Девелоперы, обратил внимание эксперт, все чаще переходят именно к КРТ по нескольким причинам. Во-первых, это предсказуемо: есть определенный механизм развития территорий, который достаточно хорошо регулируется, существует возможность прогнозировать и сроки, и формат для застройки.
И второе: это пользуется большим спросом со стороны жителей, потому что они понимают не только то, что построят, но и в какие сроки. Комплексное развитие территорий подразумевает запланированную этапность возведения любого объекта.
Дмитрий Цветов
директор по развитию группы компаний «А101»
Когда район строят по принципу комплексного развития, подчеркнул собеседник 360.ru, жители получают всю необходимую инфраструктуру.
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С точки зрения инфраструктуры в таких районах есть все необходимое, чтобы человек мог удовлетворить свои бытовые потребности в рамках шаговой доступности: по программе КРТ сразу же создают благоустроенные зоны, социальную инфраструктуру, спортивные объекты и места приложения труда.
Новую Москву собеседник 360.ru назвал самым быстрорастущим районом столицы: с точки зрения реализации жилья на нее приходится треть от всего столичного рынка.
«Просто колоссальными темпами строится большое количество транспортной инфраструктуры. Очень быстро застраиваются жилые районы, объекты инфраструктуры, места приложения труда, бизнес-центры, бизнес-хабы, спортивные объекты», — перечислил он.
Кроме того, Новая Москва стала одним из очевидных примеров комплексного развития территорий.
Новая Москва — единственная территория в столице, где остались большие незастроенные территории, так называемый гринфилд, который не нужно очищать от каких-то старых зданий, устаревшей застройки, еще чего-то. <…> И очень здорово, что всю Новую Москву и отдельные очаги застройки можно планировать именно комплексно.
Дмитрий Цветов
директор по развитию группы компаний «А101»
По мнению топ-менеджера компании, район стал полноценной городской средой, где здорово жить, учиться, работать, заниматься спортом и отдыхать. И девелоперы, и город, добавил он, возможно, приучили москвичей к определенному качеству среды и услуг.
И если раньше люди думали, мол, хоть бы построили, то сейчас это просто гигиенический минимум, который 100% будет в проектах. Здесь имеется в виду и уровень благоустройства, и социальной инфраструктуры, и коммерческой.
Дмитрий Цветов
директор по развитию группы компаний «А101»
Сейчас, по словам Цветова, покупатели ждут качество и, безусловно, его получают. А у девелоперов в приоритете строительство полноценных мини-городов.
У москвичей, подчеркнул собеседник 360.ru, высокие требования к развитию и жизни. Возможность жить, работать и отдыхать в одном районе — бытовой минимум, без которого реальность трудно представить.
Говоря об обязательных элементах среды для жизни, топ-менеджер компании посоветовал представлять самого себя на месте потенциального жильца, причем не только заселившегося, а обосновавшегося на 5-10 лет и больше.
Современная территория комплексного развития должна предусматривать различные сценарии для жизни на протяжении многих лет для жителей всех возрастов и характеров, которые будут жить в ЖК. И благоустройство, и инфраструктура должны быть адаптированы как для совсем маленьких детей, так и для людей преклонного возраста, для мам с детьми и подростков — всех поколений.
Дмитрий Цветов
директор по развитию группы компаний «А101»
Собеседник 360.ru признался, что с возрастом человек понимает: самое главное, что есть в жизни, — время, и купить его невозможно.
«Но когда ты покупаешь квартиру в районе, где все рядом, на самом деле экономишь уйму времени. И главное, что получаешь в новых районах, — возможность просто больше жить», — сказал Цветов.
В интервью он также пояснил, как группа компаний «А101» определяет показатели, по которым можно судить о состоятельности комплексного проекта. Например, для ЖК «Прокшино» и «Скандинавия» специалисты считают количество людей, находящихся на территории в дневное и ночное время.
«Это позволяет понять, что та самая комплексность состоялась. Очень важно, чтобы количество людей в разное время суток было примерно одинаковое», — сказал Цветов.
Кроме того, компания анализирует, как меняется круг общения у жителей ЖК. По словам топ-менеджера, это отражает суть комплексного развития территорий — все делают для людей.
Комплексное развитие <…> дает людям возможность на территории заниматься совершенно разными делами и постоянно сталкиваться друг с другом, знакомиться, дружить, делать что-то вместе.
«Наша задача — сделать 15-минутный город и не превратить его в 15-минутную резервацию, где ты ото всех заперт. <…> Такая тонкая грань получается. <…> И все эти усилия, которые предпринимают и девелоперы, и городская власть, 100% приведут к тому, что жители перестанут чувствовать себя каким-то отдельным районом, а именно будут ощущать себя в городе. Мне кажется, это уже происходит», — заключил Цветов.