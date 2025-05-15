Сегодня 11:36 От окаменелостей до призраков. 15 фактов и легенд о метро Москвы 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Москва

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О Московском метрополитене, который 15 мая отметил 90-летие, ходит множество мифов и легенд. Но есть и не менее интересные факты — от особенностей строительства до древних находок в мраморной плитке, выложенной на станциях. Самые увлекательные истории о столичной подземке собрал 360.ru.

Необычные факты о московском метро 1. Метро появилось благодаря червям Первые станции метро приходилось строить вручную: тоннели выкапывали не специальными машинами, а кирками и лопатами. Процесс стал в разы легче, когда англичанин Марк Брунель придумал «проходческий щит» — автоматизированную конструкцию для прокладки тоннелей.

По легенде, он изобрел это благодаря корабельным червям: Брунель заметил, что голова червя покрыта прочной раковиной с зазубренными краями. Именно с ее помощью он мог буравить дерево, оставляя на стенках позади себя защитный слой извести. В СССР для строительства московского метро такие щиты стали применять с 1934 года. Первую машину купили в Англии, но спустя несколько месяцев советские конструкторы смогли собрать отечественный аналог — через пару лет таких щитов было уже больше 40.

Фото: Строительство станции метро «Арбатская», 1934 год. Russian Look / www.globallookpress.com

2. Из наземки в подземку за неделю Московское метро начали строить в ноябре 1931 года. Тогда планировали, что этот вид транспорта будет наземным: под землей должны были располагаться только небольшие участки трассы в самом центре столицы. Однако в начале 1932 года 27-летний инженер управления Метростроя Вениамин Маковский предложил строить метро на глубине 35 метров — для сравнения, такой высоты достигают десятиэтажные дома. Его идея не понравилась почти никому, ведь в СССР опыта таких работ не было. Но Иосиф Сталин одобрил задумку — план подземки создали всего за неделю.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

3. Схему метро Москвы сделали разноцветной ради иностранцев Метро заработало в столице 15 мая 1935 года — тогда оно состояло из 13 станций и двух линий: от «Сокольников» до «Парка культуры» и от «Смоленской площади» до «Библиотеки имени Ленина». Со временем метро разрасталось, его схема становилась сложнее, но оставалась черно-белой. Цветной она стала только в 1957 году — из-за иностранных студентов, которые приехали в СССР перед началом Всемирного фестиваля молодежи. Многие из них не понимали русский язык, поэтому объяснить маршрут гостям было сложно. Чтобы студенты могли проще ориентироваться в метро, схему сделали цветной: три ветки раскрасили в синий, зеленый и красный, а Кольцевая линия стала коричневой. Такой цвет выбрали неслучайно — он получался при наложении трех красок друг на друга во время печати.

Фото: Фото: сайт общества коллекционеров «Наше метро» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

4. Война не остановила строительство В годы Великой Отечественной войны строительство метро не прекращалось: строители продолжали работать над запуском третьей очереди подземки. Новые станции появлялись на юге и востоке столицы. За годы войны удалось возвести более 13 километров тоннелей и открыть сразу семь новых станций.

5. Московское метро не работало всего один день Во время войны не останавливали не только расширение метро Москвы, но и его работу. Жители использовали подземку не только как транспорт, но и как бомбоубежище. На платформах и в тоннелях во время авианалетов противника прятались сотни тысяч человек. Метро работало для москвичей каждый день, кроме 16 октября 1941 года. В тот день его впервые закрыли по приказу члена президиума Верховного Совета СССР Лазаря Кагановича. Враг подступал к Москве, и, опасаясь, что метрополитен попадет в руки фашистов, Каганович велел частично затопить его и частично заминировать. План в действительность так и не привели — приказ отменили вечером того же дня, и 17 октября метро снова заработало.

Фото: Метро как бомбоубежище, 1942 год. Russian Look / www.globallookpress.com

6. Метро сменило род Слово метро изначально было мужского рода. Поэтому лозунги советских времен звучат странно для современных россиян, которые привыкли, что род метро средний. «Наш метро — лучший в мире!» — писали на старых плакатах. Хотя само слово «метрополитен» в Москве в первый раз произнесли еще в 1901 году.

Фото: Holger Fritzsche/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

7. Мозаика из блокадного Ленинграда Мозаику, которая сейчас расположена на «Новокузнецкой», собрали в Ленинграде во времена блокады. Сперва над ней работали три человека — мастер-мозаичист Владимир Фролов и два его ученика, но потом остался только сам Фролов. Когда мастер завершил работу, он скончался от истощения. Мозаики доставили в Москву, чтобы установить на «Павелецкой», но там они уже не были нужны. Никто не верил, что Фролов сможет сделать работу в таких условиях, поэтому проект изменили. Чтобы его труд не пропал, архитектор «Новокузнецкой» решил установить мозаики там.

Фото: РИА «Новости»

8. «Смоленская» и «Арбатская» раздвоились В московском метро есть две «Арбатские» и две «Смоленские» станции. Так произошло из-за авиаудара противника в годы войны. Бомба упала в тоннель между двумя станциями, который тогда залегал неглубоко, и разрушила его. В результате приняли решение построить эти станции снова, но гораздо глубже. Новый участок, который дублировал разрушенный, строили в тайне. Его открыли в 1953 года. Старые станции решили восстановить после войны — в 1958 году их открыли в составе Филевской линии.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

9. Рай для палеонтологов Стены на станциях московского метро облицованы мрамором и известняком, в некоторых из них можно увидеть окаменевших обитателей древних морей. Для этого даже не нужен микроскоп — их размер превышает 50 сантиметров. Самым старинным окаменелостям, которые есть в столичной подземке, более 300 миллионов лет, а самым молодым — не менее 70 миллионов. Там есть окаменевшие кораллы, губки, морские ежи, морские лилии, гастроподы, брахиоподы и другие вымершие виды.

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы

Мифы и легенды московского метро 1. «Метро-2» Есть легенда, что под действующим метрополитеном, на глубине от 50 до 120 метров, построили вторую систему подземки, которая получила название «Метро-2». Секретные станции, по слухам, создавали в 1930-е годы по приказу Сталина — чтобы эвакуироваться в случае войны. Считается, что попасть в «тайное метро» можно из Кремля, через служебные помещения красной ветки. «Метро-2» готово для проживания правительства — там есть как провизия, так и «ядерная кнопка».

Фото: Карта «Метро-2», составленная военной разведкой США. опубликована в докладе «Military forces in transition. Department of Defence. 1991» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

2. Секретный бункер Сталина Одна из веток «Метро-2» якобы ведет в секретный бункер-бомбоубежище Сталина, который находится под его дачей в Кунцеве. Туда же проложен автомобильный тоннель, начинающийся у общественной приемной Минобороны на Мясницкой улице и проходящий через Кремль. Объект, о котором идет речь, засекречен до сих пор — неизвестно, для каких целей его использовали.

3. Кольцевая линия московского метро — по зодиаку Множество легенд и суеверий связывают с Кольцевой линией московского метрополитена. Например, астрологи считают, что столица поделена на 12 секторов, каждый из которых связан с определенным знаком зодиака. Овну соответствует «Курская», Тельцу — следующая за ней «Таганская» и так далее. Однако неясно, на какие преимущества могут рассчитывать люди, рожденные под определенным знаком зодиака, на «своей станции». Своя примета есть и у студентов. Они считают, что перед экзаменами нужно проехать по Кольцевой полный круг: тогда сдать предмет будет проще.

Фото: «Таганская», Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com 1/7 Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com 2/7 Фото: «Комсомольская». Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com 3/7 Фото: «Комсомольская». Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com 4/7 Фото: «Киевская». Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com 5/7 Фото: «Киевская». Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com 6/7 Фото: «Киевская». Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com 7/7

4. Станция метро «Физтех» Есть легенда и о станции метро «Физтех», которую якобы строили в середине 1990-х годов. Она должна была появиться на серой ветке, сразу после «Алтуфьевской», но так и не открылась. При этом на картах подземки название новой станции появлялось, но на короткое время. Этом миф родился благодаря студентам МФТИ, отмечавших 1 апреля 1996 года. Они в шутку подклеили название «новой станции» к реальным схемам метрополитена. Дополнение скоро заметили, наклейки удалили, но «Физтех» успел попасть в разные справочники, которые не проверили информацию. Но теперь шутка стала реальностью: станция метро с таким названием открылось в Москве. Только не на серой, а на салатовой — Люблинско-Дмитровской линии.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

5. Эскалатор-убийца На «Воробьевых горах» был нерабочий эскалатор — по легенде, его отключили из-за множества жертв. Якобы эскалатор стал двигаться с огромной скоростью, убивая и калеча всех пассажиров, которые были на нем. Реальная история гораздо проще и без погибших или раненых. Станция находится на Лужнецком метромосту, который строили в спешке. Поскольку при строительстве добавляли соль, чтобы бетон не мерз, мост растрескался уже через год. В 1963 году станцию и мост решили закрыть — они вновь заработали только через 19 лет. Тот эскалатор после реконструкции решили не восстанавливать.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

6. Привидения московского метро Есть много мифов о привидениях, обитающих в тоннелях столичной подземки. Самыми известными считаются Черный машинист и Путевой обходчик. По легенде, в конце 1990-х в тоннеле сошел в рельсов и загорелся один из поездов. Машинист смог довезти состав до платформы и вывести пассажиров, но сам скончался через три дня в больнице. Пожар начался из-за неисправности вагонов, находившихся в аварийном состоянии, но начальство свалило всю вину на погибшего, не выплатив его семье никакой компенсации.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

После этого работники метро стали часто встречать в тоннелях человека с обгоревшей кожей — Черного машиниста, ищущего справедливости. А Путевой обходчик, по легенде, не ищет справедливости, а просто продолжает работу. По словам сотрудников Сокольнической линии, раньше там работал мужчина, который 40 лет был обходчиком. Он умер в 82 года, однако не перестал выполнять свои обязанности, поэтому сотрудники часто видят его призрак в тоннелях.