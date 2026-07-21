Живая традиция. Почему туркменскую тюбитейку хотят внести в список ЮНЕСКО

В ближайшее время Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО может пополнить искусство изготовления туркменской тахьи. Это традиционный головной убор, который активно носят и по сей день.

Помимо тахьи, номинировать планируют традиции народной медицины, связанные с лекарственными растениями-эндемиками Туркмении, а также рукописные источники, посвященные жизни и философии суфийского мыслителя VIII века Ибрагима Эдхема. Они появились в предложениях для включения в Азиатско-Тихоокеанский региональный список программы ЮНЕСКО «Память мира».

«С начала текущего года были подготовлены и представлены в организацию важные документы для включения трех ценностей национального наследия, предложенных нашей страной, в региональные и международные списки ЮНЕСКО», — отметили в газете.

Помимо самого процесса создания головного убора, в реестр планируют включить традиции ее ношения.

О возможно включении искусства создания тюбитейки в список ЮНЕСКО сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан». Страна уже отправила в организацию соответствующие документы.

Что такое тахья

Особенностью тахья является национальный орнамент, который издавна используют народы Средней Азии. В Туркмении головной убор имеет разные фасон, размер и узор. Внешний вид шапочки во многом зависит от того, к какой этнической группе принадлежит ее обладатель.

Меняться может и материал, из которого делают тахья. Чаще всего используется плотная ткань «кетени», но встречаются также варианты из шелка, бархата, недорогого сатина. Поверхность шапочки обязательно украшается вышивкой.

Головной убор не только защищает от солнца, но и считается оберегом — согласно поверьям, тахья защищает владельца от сглаза и злых сил. По традиции, шапочку нельзя выбрасывать или передавать другому человеку.

По тахья можно многое узнать о ее хозяине. Девушкам полагается головной убор с цветной вышивкой, невестам — с серебряными подвесками, а младенцам и пожилым людям шили более простые варианты. Чтобы сделать такую шапочку, нужно приложить немало усилий — это трудоемкий процесс, требующий особого мастерства вышивки.

Мужские тахья создаются со сдержанным декором. Обычно это орнамент из мелких треугольников, который символизирует сплоченность туркменских джигитов. Такие шапочки пользуются большим спросом и стали популярным элементом молодежной одежды.