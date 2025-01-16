Женщины против Нила Геймана. Известный писатель оказался любителем БДСМ

Нил Гейман, Лондон, 20 марта 2017 года. Leonard Kehnscherper
Фото: Нил Гейман, Лондон, 20 марта 2017 года. Leonard Kehnscherper/Global Look Press

Писателя Нила Геймана снова обвинили в БДСМ-насилии — к прежним голосам добавились еще четверо женщин. Сам литератор отрицает вину и настаивает, что нестандартная близость была по взаимному согласию. Возможно, все дело в необычном детстве Геймана. Подробности выяснил 360.ru.

Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии

Недавно журнал New York опубликовал историю нескольких женщин, которые рассказали, что их насиловал известный писатель Нил Гейман. Впервые такие обвинения прозвучали летом прошлого года — тогда против автора «Песочного человека» выступили пятеро дам. Теперь пострадавших как минимум девять.

Все женщины, среди которых были поклонницы творчества писателя, няня его ребенка и даже квартиросъемщица, рассказали довольно неприятные, а подчас откровенно тошнотворные подробности. Гейман силой или шантажом принуждал их к БДСМ-практикам, нескольких заставил заниматься сексом в присутствии своего сына.

Некоторое время писатель отмалчивался. Однако последние публикации заставили его «выйти из сумрака». На странице личного сайта Гейман признал, что не идеальный человек и имеет право на необычные предпочтения. Он подчеркнул, что никогда не занимался каким бы то ни было видом секса против воли партнера.

Нил Гейман, Москва, 24 марта 2010 года. Александр Саверкин
Фото: Нил Гейман, Москва, 24 марта 2010 года. Александр Саверкин/РИА «Новости»

Последствия обвинений

Многие знакомые Геймана не верят обвинениям и утверждают, что женщины собираются просто заработать денег на досудебных соглашениях — проще говоря, хотят получить отступные за молчание. Писателя называли настоящим джентльменом, всегда уважительно относившимся к представительницам прекрасного пола.

Однако внимательные читатели припомнили, как часто в его произведениях фигурировал жесткий секс, в том числе в знаменитом «Песочном человеке». Вот только ранее истории о мужчинах, что пытали, насиловали и убивали женщин, воспринимались как доказательство сочувствия автора. Есть даже сборник эссе «Феминизм в мирах Нила Геймана».

Хотя суд еще не подтвердил обвинения, первыми на скандал отреагировали в корпорации Disney: компания остановила производство экранизации книги Геймана «Истории с кладбищем». Следом быстро свернули третий сезон сериала «Благих знамений» без (пока что) перспектив на продолжение. В итоге писатель покинул проект.

Биография Нила Геймана

Нил Ричард Гейман родился в ноябре 1960-го в английском графстве Хэмпшир. Он рано научился читать и зачитывался книгами Джона Р. Р. Толкина, Мэри Шелли, Клайва Льюиса, Редьярда Киплинга, Эдгара Аллана По, Майкла Муркока, Урсулы Ле Гуин, Льюиса Кэролла, Роджера Желязны, Сэмюэля Дилэни и других прекрасных авторов.

Гейман с детства мечтал стать писателем. После колледжа подвизался в журналистике: брал интервью, писал рецензии на книги. Заодно налаживал связи, которые, как он надеялся, впоследствии помогут ему опубликовать свои работы. Стратегия оказалась удачной: в мае 1984 года Гейман впервые опубликовал свой короткий рассказ в журнале Imagine Magazine.

Колледж Ардингли в Западном Суссексе, где учился Гейман
Фото: Колледж Ардингли в Западном Суссексе, где учился Гейман/Википедия

Скоро Гейман уже сотрудничал с создателем «Плоского мира» Терри Пратчеттом и подружился с автором «Хранителей» и «Болотной твари» Аланом Муром. Молодому писателю открылась дорога в индустрию комиксов. После первых четырех коротких историй он написал тексты для трех графических романов и впечатлил DC Comics.

Гейман оказался работоспособным автором, готовым выдавать на-гора книгу за книгой. Причем работал не только для вселенной DC, но и для и для Marvel, издавал собственные романы, охотно соглашался на экранизации своих работ в сериалах и полном метре, писал сценарии, выступал на ТВ и радио, активно вел соцсети.

Самые известные экранизированные произведения Геймана — «Американские боги», «Песочный человек», «Благие знамения». В прошлом году вышел новый мистический сериал «Детективы с того света». Правда, после первых восьми серий первого сезона его продолжение отменили — скорее всего, из-за скандала.

Довольно часто писатель появлялся в роли самого себя в фильмах, сериалах, даже мультфильмах (да, он был в «Симпсонах») и нескольких комиксах. Плюс — преподавал в американском Bard College. Неудивительно, что капитал Геймана оценивается минимум в 10 миллионов долларов, не считая вложений и недвижимости.

Семья Нила Геймана

Предки будущего писателя перебрались в Великобританию из Европы перед Первой мировой войной. Дед сменил фамилию Чайман на Гейман и немного погодя открыл сеть продуктовых магазинов. Позже он приставил к делу своего сына, отца Нила, хотя тот сильно не любил семейный бизнес и мечтал из него выбраться.

Это удалось лишь после женитьбы и рождения первенца: в 1965 году фармацевт Шейла Голдман и коммерсант Дэвид Бернард Гейман всерьез увлеклись псевдонаучным учением писателя Рона Хаббарда — дианетикой. Для ее изучения молодая семья перебрались в город Ист-Гринстед в Западном Суссексе, где как раз открылся сайентологический центр.

Британская штаб-квартира Церкви сайентологии — поместье Сент-Хилл, Ист-Гринстед
Фото: Британская штаб-квартира Церкви сайентологии — поместье Сент-Хилл, Ист-Гринстед/Википедия

На новом месте Гейманы начали собственный бизнес: основали магазин G&G Vitamins и скоро стали производить витамины под собственной торговой маркой. А в Церкви сайентологии отец Нила быстро сделал карьеру главы по связям с общественностью. Из-за этого его сыну пришлось сменить несколько школ — мало кто сильно любил сектантов.

В семье не забывали и о еврейских традициях, стараясь их совмещать с новой верой. Одна из сестер Нила, Лиззи, вспоминала, что, когда ее в детстве спрашивали о религии, она гордо заявляла: «Я — еврейский сайентолог!» Вторая сестра, Клэр, и сейчас работает в Церкви сайентологии в Лос-Анджелесе.

Интересно

Гейман-старший был главным голосом Церкви сайентологии в Великобритании. Яро нападал на психиатров — организовывал против них пикеты, подавал в суд, придумал и чуть не претворил в жизнь план по дискредитации компьютеров, служб безопасности и властей.

Отец Геймана часто использовал сына как пример для публики, а в 1968 году даже организовал интервью с ним на Би-би-си. Начитанный улыбчивый мальчик служил отличной рекламой. При этом будущему писателю не всегда было весело: сайентологи довольно жестко наказывали как взрослых, так и детей за любые провинности, даже за громкий смех.

Человека, знавший Гейманов, уверял, что они применяли подобные методы к своим детям. Причем один из них писатель описал в книге «Океана в конце переулка»: отец загнал мальчика в ледяную ванную и держал его под водой, пока тот не начал биться в панике. Кстати, Нил всегда отрицал, что этот и подобные эпизоды насилия над детьми списаны с его жизни.

Писатель не раз говорил, что он лично не сайентолог, просто это, как и иудаизм, религия его семьи. В этом было некоторое лукавство: подростком Гейман три года работал в Церкви сайентологии одитором — кем-то вроде психотерапевта. Это показывало необычно высокий уровень обучения, его называли очень развитым и амбициозным.

Личная жизнь Геймана

Первую жену Мэри Макграт Гейман также встретил в Церкви сайентологии — женщина приехала в Ист-Гринстеде изучать «религию» Хаббарда. Пара поженилась в 1985 году после рождения их первого ребенка и перебралась в США. Всего у них родилось трое детей.

Однако Гейман, как утверждают источники американских журналистов, напропалую изменял жене, и брак скоро распался. В 2008-м он познакомился с певицей Амандой Палмер, которая спустя три года стала его супругой. Писатель добавил себе ее второе имя и стал Нилом Ричардом Маккинноном Гейманом. В сентябре 2015 года у них родился сын Энтони.

Этот брак писатель позиционировал как открытый, то есть допускающий интрижки на стороне. Однако через девять лет и он рухнул. Сейчас самый современный продаваемый автор англоязычной литературы официально не женат.

Нил Гейман и его жена Аманда Палмер, Вена, 2011 год
Фото: Нил Гейман и его жена Аманда Палмер, Вена, 2011 год/Википедия

Нынешним знаменитостям положено чутко реагировать на актуальную повестку, и Гейман не исключение. Как и его коллега Стивен Кинг, после начала СВО писатель поддержал Украину, призывал жертвовать деньги ее беженцам и объявил, что не хочет продлевать контракты с российскими издателями.

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