Сегодня 19:03 Женщины против Нила Геймана. Известный писатель оказался любителем БДСМ 0 0 0 Фото: Нил Гейман, Лондон, 20 марта 2017 года. Leonard Kehnscherper / Global Look Press Мир

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Писателя Нила Геймана снова обвинили в БДСМ-насилии — к прежним голосам добавились еще четверо женщин. Сам литератор отрицает вину и настаивает, что нестандартная близость была по взаимному согласию. Возможно, все дело в необычном детстве Геймана. Подробности выяснил 360.ru.

Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии Недавно журнал New York опубликовал историю нескольких женщин, которые рассказали, что их насиловал известный писатель Нил Гейман. Впервые такие обвинения прозвучали летом прошлого года — тогда против автора «Песочного человека» выступили пятеро дам. Теперь пострадавших как минимум девять. Все женщины, среди которых были поклонницы творчества писателя, няня его ребенка и даже квартиросъемщица, рассказали довольно неприятные, а подчас откровенно тошнотворные подробности. Гейман силой или шантажом принуждал их к БДСМ-практикам, нескольких заставил заниматься сексом в присутствии своего сына. Некоторое время писатель отмалчивался. Однако последние публикации заставили его «выйти из сумрака». На странице личного сайта Гейман признал, что не идеальный человек и имеет право на необычные предпочтения. Он подчеркнул, что никогда не занимался каким бы то ни было видом секса против воли партнера.

Фото: Нил Гейман, Москва, 24 марта 2010 года. Александр Саверкин / РИА «Новости»

Последствия обвинений Многие знакомые Геймана не верят обвинениям и утверждают, что женщины собираются просто заработать денег на досудебных соглашениях — проще говоря, хотят получить отступные за молчание. Писателя называли настоящим джентльменом, всегда уважительно относившимся к представительницам прекрасного пола. Однако внимательные читатели припомнили, как часто в его произведениях фигурировал жесткий секс, в том числе в знаменитом «Песочном человеке». Вот только ранее истории о мужчинах, что пытали, насиловали и убивали женщин, воспринимались как доказательство сочувствия автора. Есть даже сборник эссе «Феминизм в мирах Нила Геймана». Хотя суд еще не подтвердил обвинения, первыми на скандал отреагировали в корпорации Disney: компания остановила производство экранизации книги Геймана «Истории с кладбищем». Следом быстро свернули третий сезон сериала «Благих знамений» без (пока что) перспектив на продолжение. В итоге писатель покинул проект.

Биография Нила Геймана Нил Ричард Гейман родился в ноябре 1960-го в английском графстве Хэмпшир. Он рано научился читать и зачитывался книгами Джона Р. Р. Толкина, Мэри Шелли, Клайва Льюиса, Редьярда Киплинга, Эдгара Аллана По, Майкла Муркока, Урсулы Ле Гуин, Льюиса Кэролла, Роджера Желязны, Сэмюэля Дилэни и других прекрасных авторов. Гейман с детства мечтал стать писателем. После колледжа подвизался в журналистике: брал интервью, писал рецензии на книги. Заодно налаживал связи, которые, как он надеялся, впоследствии помогут ему опубликовать свои работы. Стратегия оказалась удачной: в мае 1984 года Гейман впервые опубликовал свой короткий рассказ в журнале Imagine Magazine.

Фото: Колледж Ардингли в Западном Суссексе, где учился Гейман / Википедия

Скоро Гейман уже сотрудничал с создателем «Плоского мира» Терри Пратчеттом и подружился с автором «Хранителей» и «Болотной твари» Аланом Муром. Молодому писателю открылась дорога в индустрию комиксов. После первых четырех коротких историй он написал тексты для трех графических романов и впечатлил DC Comics. Гейман оказался работоспособным автором, готовым выдавать на-гора книгу за книгой. Причем работал не только для вселенной DC, но и для и для Marvel, издавал собственные романы, охотно соглашался на экранизации своих работ в сериалах и полном метре, писал сценарии, выступал на ТВ и радио, активно вел соцсети.

Самые известные экранизированные произведения Геймана — «Американские боги», «Песочный человек», «Благие знамения». В прошлом году вышел новый мистический сериал «Детективы с того света». Правда, после первых восьми серий первого сезона его продолжение отменили — скорее всего, из-за скандала.

Довольно часто писатель появлялся в роли самого себя в фильмах, сериалах, даже мультфильмах (да, он был в «Симпсонах») и нескольких комиксах. Плюс — преподавал в американском Bard College. Неудивительно, что капитал Геймана оценивается минимум в 10 миллионов долларов, не считая вложений и недвижимости.

Семья Нила Геймана Предки будущего писателя перебрались в Великобританию из Европы перед Первой мировой войной. Дед сменил фамилию Чайман на Гейман и немного погодя открыл сеть продуктовых магазинов. Позже он приставил к делу своего сына, отца Нила, хотя тот сильно не любил семейный бизнес и мечтал из него выбраться. Это удалось лишь после женитьбы и рождения первенца: в 1965 году фармацевт Шейла Голдман и коммерсант Дэвид Бернард Гейман всерьез увлеклись псевдонаучным учением писателя Рона Хаббарда — дианетикой. Для ее изучения молодая семья перебрались в город Ист-Гринстед в Западном Суссексе, где как раз открылся сайентологический центр.

Фото: Британская штаб-квартира Церкви сайентологии — поместье Сент-Хилл, Ист-Гринстед / Википедия

На новом месте Гейманы начали собственный бизнес: основали магазин G&G Vitamins и скоро стали производить витамины под собственной торговой маркой. А в Церкви сайентологии отец Нила быстро сделал карьеру главы по связям с общественностью. Из-за этого его сыну пришлось сменить несколько школ — мало кто сильно любил сектантов. В семье не забывали и о еврейских традициях, стараясь их совмещать с новой верой. Одна из сестер Нила, Лиззи, вспоминала, что, когда ее в детстве спрашивали о религии, она гордо заявляла: «Я — еврейский сайентолог!» Вторая сестра, Клэр, и сейчас работает в Церкви сайентологии в Лос-Анджелесе.

Интересно Гейман-старший был главным голосом Церкви сайентологии в Великобритании. Яро нападал на психиатров — организовывал против них пикеты, подавал в суд, придумал и чуть не претворил в жизнь план по дискредитации компьютеров, служб безопасности и властей. Гейман-старший был главным голосом Церкви сайентологии в Великобритании. Яро нападал на психиатров — организовывал против них пикеты, подавал в суд, придумал и чуть не претворил в жизнь план по дискредитации компьютеров, служб безопасности и властей.

Отец Геймана часто использовал сына как пример для публики, а в 1968 году даже организовал интервью с ним на Би-би-си. Начитанный улыбчивый мальчик служил отличной рекламой. При этом будущему писателю не всегда было весело: сайентологи довольно жестко наказывали как взрослых, так и детей за любые провинности, даже за громкий смех. Человека, знавший Гейманов, уверял, что они применяли подобные методы к своим детям. Причем один из них писатель описал в книге «Океана в конце переулка»: отец загнал мальчика в ледяную ванную и держал его под водой, пока тот не начал биться в панике. Кстати, Нил всегда отрицал, что этот и подобные эпизоды насилия над детьми списаны с его жизни. Писатель не раз говорил, что он лично не сайентолог, просто это, как и иудаизм, религия его семьи. В этом было некоторое лукавство: подростком Гейман три года работал в Церкви сайентологии одитором — кем-то вроде психотерапевта. Это показывало необычно высокий уровень обучения, его называли очень развитым и амбициозным.

Личная жизнь Геймана Первую жену Мэри Макграт Гейман также встретил в Церкви сайентологии — женщина приехала в Ист-Гринстеде изучать «религию» Хаббарда. Пара поженилась в 1985 году после рождения их первого ребенка и перебралась в США. Всего у них родилось трое детей. Однако Гейман, как утверждают источники американских журналистов, напропалую изменял жене, и брак скоро распался. В 2008-м он познакомился с певицей Амандой Палмер, которая спустя три года стала его супругой. Писатель добавил себе ее второе имя и стал Нилом Ричардом Маккинноном Гейманом. В сентябре 2015 года у них родился сын Энтони. Этот брак писатель позиционировал как открытый, то есть допускающий интрижки на стороне. Однако через девять лет и он рухнул. Сейчас самый современный продаваемый автор англоязычной литературы официально не женат.

Фото: Нил Гейман и его жена Аманда Палмер, Вена, 2011 год / Википедия

Нынешним знаменитостям положено чутко реагировать на актуальную повестку, и Гейман не исключение. Как и его коллега Стивен Кинг, после начала СВО писатель поддержал Украину, призывал жертвовать деньги ее беженцам и объявил, что не хочет продлевать контракты с российскими издателями.