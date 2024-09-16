Женщины-политики, которые изменили историю. От Индиры Ганди до Камалы Харрис

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис одержала уверенную победу над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на дебатах. По данным опросов Reuters и Ipsos, Харрис улучшила свою поддержку среди избирателей до 47% против 42% у Трампа. До выборов ситуация еще может измениться, но пока все идет к тому, что впервые в истории США пост президента может занять женщина. 360.ru вспомнил самых ярких представительниц прекрасного пола, которые изменили мир или готовы сделать это в будущем.

Камала Харрис

Действующий вице-президент США Камала Харрис в своих публичных выступлениях никогда не заостряла внимание на том, что она первая чернокожая женщина и первый кандидат азиатского происхождения на предстоящих президентских выборах в США. Многие журналисты считают, что она учла ошибки своей предшественницы — Хиллари Клинтон, которая активно продвигала себя в качестве кандидата-женщины, но в итоге проиграла тому же Дональду Трампу, против которого сейчас выдвинулась Харрис.

Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Уроженка Окленда из семьи биолога из Индии Шьямалы Гопалан и американца ямайского происхождения Дональда Харриса, работающего заслуженным профессором Стэнфордского университета, в политику Камала Харрис пришла в 2016 году.

Она победила на выборах в Сенат от штата Калифорния и за первый год стала настоящей звездой крыла демократов. В своих предвыборных речах она часто напоминает, что работала генеральным прокурором, намекая на уголовное преследование своего оппонента. Кроме того, она способна жестко поставить любого, кто допускает сексисткие шутки.

Фото: Kent Nishimura / Global Look Press

На своих прошлых постах, в частности прокурора Сан-Франциско, Харрис прекратила требовать для совершивших тяжкие преступления осужденных смертной казни, а также запустила программу по борьбе с рецидивами для впервые получивших тюремные сроки. Проект оказался очень успешным и его распространили на весь штат.

На своей работе она сформировала специальные подразделения, которые занимались расследованиями нарушений в сфере экологии и на почве ненависти. Харрис продвигала тактику борьбы с дискриминацией и достаточно преуспела в этой сфере. В 2010 году она заняла пост генерального прокурора штата, где работала так хорошо, что осталась на второй срок.

Индира Ганди

Дочь первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру пришла в политику сразу после смерти отца в 1964 году. Сначала Индира Ганди стала депутатом нижней палаты парламента, но занявший пост главы правительства Лал Бахадур Шастри предложил ей должность министра информации и радиовещания.

Фото: Keystone Pictures USA / Global Look Press

Спустя четыре года после внезапной смерти Шастри Ганди стала премьер-министром. Одним из первых ее решений была национализация банков и вложение денег в промышленность. В результате экономика Индии показала невиданный рост. Кроме того, крупное развитие показало сельское хозяйство. Бесплатная раздача земли сформировала огромный класс фермеров. Благодаря им страна впервые за долгие годы отказалась от импорта продовольствия.

За годы правления Ганди продолжительность жизни в Индии выросла с 32 до 55 лет. В 1971 году она одержала победу на парламентских выборах под лозунгом борьбы с бедностью. Свои обещания политик сдержала и число живущих за чертой бедности сократилось с 60 до 40%.

Но практически сразу после выборов между Индией и Пакистаном началась война, в ходе которой на карте мира появилось новое государство — Бангладеш, ранее это была территория Восточного Пакистана. Последствия боевых действий привели к резкому падению экономики и росту внутренней напряженности.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

В 1975 году Верховный суд признал Индиру Ганди виновной в нарушении избирательного законодательства и потребовал от нее уйти в отставку. Сдаваться просто так она не собиралась и объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения, которое сохранялось два года.

За этот срок Ганди свернула большую часть оппозиционных газет и прекратила действие политических партий, которые ее не поддержали. Несмотря на это, страна достаточно окрепла, выборы в парламент партия Ганди проиграла, но она все равно не сдалась. Она создала новую партию, вернулась в парламент и на пост премьер-министра. На этот раз она поставила перед собой задачу сделаю Индию ведущим мировым игроком. Но сделать этого так и не успела. К началу 80-х в стране обострился конфликт с сикхами — этноконфессиональной группой. После того, как лидеры повстанцев заняли Золотой храм в Амритсаре — главную святыню Индуистов, Ганди направила туда войска. После устроенной бойни, входящие в охрану премьер-министра сикхи расстреляли Ганди в ее резиденции.

Голда Меир

Женщина-политик, которая собрала множество званий с титулами «первая» и «единственная». Одна из основательниц государства Израиль, подписавшая Декларацию независимости страны, первый посол Израиля в СССР, Министр иностранных дел и пока единственный премьер-министр в истории созданной ей страны, за которую она переживала, как за своего ребенка.

Фото: Jewish Chronical / Global Look Press

За три года существования Израиля численность населения выросла в два раза до 1,6 миллиона человек. Занимавшая пост министра труда Голда Меир провела две программы: построила жилье, обеспечив новоприбывших необходимыми местами для жизни и добилась строительства дорог, связавших кибуцы с большими городами, чтобы люди могли найти работу.

В 1956 году она получила должность министра иностранных дел. В дипломатических кругах Меир дали прозвище «неуступчивая». Она признавалась, что не готова идти на компромиссы, которые касаются интересов ее страны. Занимавший пост премьер-министра Бен-Гурион часто шутил, что «Голда — единственный мужчина в правительстве». Она доказывала делом, что способна вести любую работу ради страны. В 1958 году Меир дала обещание странам Африки в решении проблем с продовольствием, водой и здравоохранением и сдержала свое слово. Созданное под ее руководством Израильское агентство по международному сотрудничеству в области развития (МАШАВ) до сих пор оказывает помощь беднейшим странам мира.

Фото: Jewish Chronical_2 / Global Look Press

Пик ее политической карьеры наступил в марте 1969-го. Она возглавила правительство Израиля и стала третьей женщиной в мире на таком высоком посту после Индиры Ганди в Индии и Сиримаво Бандаранаике на Цейлоне.

На этом посту она оставалась всего пять лет. Но за это время провела крупнейшую налоговую реформу, увеличила введение социального жилья. Но слишком близко она приняла для себя войну Судного дня. Голда Меир винила себя, что объединенные войска Сирии и Египта за 16 дней убили более 2,5 тысячи жителей ее сограждан. Она отказалась от дальнейшего руководства после победы, взяв на себя ответственность. На просьбы депутатов Кнессета остаться Меир объявила, что не откажется от своего решения. «Не старайтесь уговаривать, чтобы я его изменила, не ищите аргументов — они не помогут».

Маргарет Тэтчер

Увлечение политикой будущей «железной леди» началось еще в Оксфордском университете, где она стала лидером ячейки Консервативной партии, но к настоящей власти она пришла спустя почти 10 лет.

В 1959 году она победила на выборах в округе Финчли и стала полноправным членом Палаты общин, начав стремительно наращивать вес внутри партии. В 1970 году Тэтчер стала министром просвещения и науки. На этом посту она урезала финансирование системы образования, а также выступила с инициативой об отмене бесплатного молока для учеников младших классов.

Фото: Keystone / Global Look Press

Лидером партии она стала в 1975 году, когда консерваторы с треском провалились на выборах, но, спустя четыре года, вернули себе парламентское большинство, пообещав провести приватизацию и либеральные реформы. В новое десятилетие Маргарет Тэтчер вошла полноправным премьер-министром, который удержался у власти долгих 11 лет, став первой женщиной — главой правительства в Великобритании. Проводя свои экономические реформы она справилась с инфляцией, добилась высоких темпов экономического роста и снизила налоги. Но за это пришлось поплатиться ростом безработицы и настоящей войной с профсоюзами, который обернулся общенациональной забастовкой шахтеров.

Фото: Keystone Pictures USA_2 / Global Look Press

Тэтчер стала первой из всех упомянутых выше женщин-политиков, которой война пошла на пользу. Речь идет о военных действиях за Фолклендские острова, которые попыталась оккупировать военная хунта Аргентины. В короткие сроки британский флот добился капитуляции противника, потеряв в боевых действиях всего 250 человек. Победа в войне укрепила рейтинг Тэтчер.

В начале своей карьеры на посту премьер-министра она поддерживала президента США Рональда Рейгана в его противостоянии с СССР. Взгляды Тэтчер изменились, когда к власти пришел Михаил Горбачев. В 1985 году она приехала на встречу с молодым политиком в Москву, а спустя три года первой объявила о конце холодной войны. Из власти она ушла не совсем добровольно. Потеряв поддержку электората и настроив против себя однопартийцев, Тэтчер не желала идти на компромиссы и считала, что все делает правильно. В итоге в 1990 году она уступила пост лидера главы консерваторов Джону Мейджеру. В ходе своей прощальной речи в Палате общин свою отставку она назвала несправедливой и не поменяла это мнение до конца жизни.

Беназир Бхутто

Занимавший пост премьер-министра и президента Пакистана Зульфикар Али Бхутто любил говорить о своей старшей дочери Беназир, что она заставит его гордиться больше, чем Индира Ганди своего отца. История первой женщины премьер-министра в мусульманском мире чем-то схожа с главой правительства Индии. Беназир Бхутто также пошла по стопам отца, но после его казни, которую совершили свергнувшие власть военные. Молодая девушка после государственного переворота провела в тюрьме около пяти лет.

Фото: imago stock&people_2 / Global Look Press

Уехав из страны в Великобританию, она удаленно управляла Пакистанской народной партией, которую создал ее отец. Она проводила масштабную кампанию против генерала Зии уль-Хака возглавившего переворот и забравшего власть в стране.

Но вернуться ей пришлось неожиданно. На встрече с родными во Франции при невыясненных обстоятельствах погиб ее брат. Беназир повезла его тело на родину. В аэропорту Карачи ее встретили около 10 тысяч сторонников, перед которыми она выступила со своей первой речью, пообещав им вернуть утраченные свободы. Позже генерал Зия скажет, что оставить женщину-политика в живых стало его главной ошибкой. Но до выборов в Национальную ассамблею Пакистана он не дожил сам и погиб в аварии.

В ходе голосования в 1988 году Пакистанская народная партия получает большинство мест в парламенте, а Беназир Бхутто становится первой женщиной на посту главы правительства и самым молодым премьер-министром Пакистана.

Фото: Pamela Price / Global Look Press

Ее первыми шагами стала отмена цензуры, снятие запретов на студенческие организации, политические объединения и профсоюзы. Но сторонники генерала Зии все еще оставались у власти и потребовали от Бхутто не сокращать военный бюджет. Она согласилась. Выбранный премьер-министром курс улучшил экономику Пакистана и помирил страну со своим давним противником — Индией. Справиться с гендерным насилием и добиться равных прав для женщин она не смогла. В 1990 году Гулам Исхак Хан отправил правительство в отставку, а премьер-министра посадили в тюрьму по подозрению к коррупции. Но через три года Бхутто снова вернулась на пост премьера после победы своей партии на выборах.

Фото: Википедия

На новом сроке она организовала программу строительства школ, запустила проекты по электрификации удаленных районов, начала борьбу с голодом и бедностью. Но кумовство и взятки в кабмине никуда не делись. Новый президент снова отправил Бхутто в отставку. Вместе с детьми она успела сбежать из страны, а ее мужа осудили на пять лет и оштрафовали на 8,6 миллиона долларов.

В эмиграции Пхуто сохраняла контакты с партией. Вернуться на родину она решила после встречи с генералом Первезом Мушаррафом в 2007 году. За восемь лет до этого он совершил бескровный государственный переворот и сохранял власть. Новый лидер Пакистана подписал закон об амнистии ранее осужденных. 18 октября 2007 года ее самолет приземлился в аэропорту Карачи. Но когда Бхутто вышла на улицу, прогремел взрыв, унесший 130 жизней. Политик выжила и пообещала, что продолжит политическую карьеру. Но через два месяца во время митинга в Бхутто террорист-смертник открыл стрельбу. Когда раненая женщина пробивалась через толпу к машине, боевик ее догнал и привел в действие взрывное устройство. Беназир Бхутто скончалась в больнице во время операции.

Ангела Меркель

Из всего представленного списка первая женщина — канцлер Германии Ангела Меркель проработала на своем посту дольше всех — 16 лет. Она провела страну через финансовый кризис 2008 года, миграционный кризис 2015-го и пандемию коронавирусной инфекции. Она ушла на пике в 2021 году, передав страну новому лидеру.

Фото: РИА «Новости»

Политическую карьеру Ангела Меркель начала в 1989 году после падения Берлинской стены. Она вступила в новую партию «Демократический прорыв», которая вошла в коалицию с Немецким социальным союзом и Христианско-демократическим союзом (ХДС). Сначала Меркель работала простым оператором на компьютере, а после выросла до пресс-секретаря.

Фото: РИА «Новости»

За свою длительную карьеру она успела поработать министром по делам женщин и молодежи, министром окружающей среды и генеральным секретарем ХДС, а после возглавила партию. Объединившись с Христианским социальным союзом (ХСС), новый политический блок одержал победу на выборах 2005 года. Меркель возглавила правительство и дала старт употреблению в немецком языке нового термина Kanzlerin. Одним из первых серьезных вызовов для правительства Меркель стал финансовый кризис 2008 года. Своим решением она ввела программы по сокращению рабочего времени сотрудников с компенсацией потерянной части зарплат за счет бюджета. Это сохранило высококвалифицированные кадры.

Фото: РИА «Новости»

После аварии на японской атомной электростанции «Фукусима» Меркель приняла решение отказаться от атомной энергетики. Кроме того, канцлер сохраняла политику открытых дверей, принимая мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Среди других заслуг Меркель было введение декретных выплат для родителей, отмена призыва на военную службу, введение обязательных выплат минимальной заработной платы. Благодаря грамотной внешней политике Германия стала лидером и локомотивом Европейского Союза.

Об отказе идти на новый срок Меркель объявила в 2018 году. Официальная отставка состоялась 2 декабря 2021 года. Оркестр Бундесвера исполнил для уходящего канцлера две песни, которые она выбрала сама: композицию 1974 года панк-певицы Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку») и звезды 50-х годов Хильдегарда Кнефа Fur mich soll’s rote Rosen regnen («Для меня должен идти дождь из красных роз»).