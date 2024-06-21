21 июня 2024 18:47 Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии Журналист Авва: Западу выгодна нелегитимность Зеленского 0 0 0 Фото: Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии, 13 июня 2024 года. Sean Kilpatrick / Global Look Press Эксклюзив

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Время президента Украины стремительно уходит: Запад все больше разочаровывается в своем ставленнике и готовит ему замену. Так как Владимир Зеленский стал свидетелем многих преступлений, доживать век на пенсии ему не дадут, заявил в разговоре с 360.ru корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва.

Далее — прямая речь.

Свидетель преступлений Запада Судьба президента Украины Владимира Зеленского определяется ситуацией на линии фронта, а также степенью вовлеченности европейских стран в конфликт с Россией на территории Украины. Возможно, в скором будущем и не только там. Соединенные Штаты, воюя с нами не только через Украину (потому что оказалось, что Украины для победы над Россией недостаточно), одновременно хотят сами дистанцироваться от этой войны, чтобы их не настиг наш ответный всесокрушающий ядерный удар. И в этой ситуации где-то болтается Зеленский. Думаю, что конец его будет трагичен и станет результатом совершенного им зла. Украинскому президенту не светит дожитие вроде того, каким наслаждается сейчас где-то назначенный американцами бывший президент Афганистана, сбежавший с кучей наличных.

Интересно Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа 2021 года бежал из страны. Свидетели утверждают, что банкнотами были набиты четыре машины, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Однако все так и не поместилось и осталось лежать на взлетном поле. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа 2021 года бежал из страны. Свидетели утверждают, что банкнотами были набиты четыре машины, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Однако все так и не поместилось и осталось лежать на взлетном поле.

Но Афганистан находится на периферии геополитики, там не решалось будущее мира. В нынешнем противостоянии на Украине цена вопроса — гегемония Соединенных Штатов. Так что перспектив Гани у Зеленского не просматривается. Он владеет информацией о многих военных и не только преступлений США и других западных стран против украинского народа, гражданских жителей. Любой уголовник знает: свидетелей нужно прикончить. А Зеленский как раз находится в положении свидетеля преступлений американской политической клики.

Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции, Киев, 29 апреля 2024 года. Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

Удобная нелегитимность Очевидно, что судьба президента Украины связана не просто с войной. Пока линию фронта удерживают и неважно, кто — ВСУ или войска государств НАТО, Зеленский находится у власти. Как только линия фронта будет прорвана и армия России начнет движение, чтобы обезопасить свою территорию от ударов дальнобойным западным оружием и защитить своих граждан, начинается пересмотр условий власти Зеленского. Ведь неслучайно его оставили нелегитимным. Понимая, как работают с избирателем западные политтехнологические системы, можно было бы ожидать проведения выборов на Украине даже в момент конфликта. Они бы нарисовали Зеленскому любые цифры и признали эти результаты законными. Но Зеленский именно в своем нелегитимном статусе как нельзя больше устраивает Запад. Его руками нужно совершить еще какое-то количество преступлений против украинского народа и списать на него как на самозванца. Это довольно нехитрая и очевидная комбинация.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский со знаменем морской пехоты Украины, Киев, 23 мая 2024 года. Pool /Ukrainian Presidential / Global Look Press

Имя преемника неважно Ответ на вопрос «Кто будет приемником Зеленского?» в контексте геополитической ситуации интересует нас примерно так же, как известие о том, кто победит на внеочередных выборах в британский парламент. Кто бы там ни победил и чтобы ни говорили эта партия или эти люди, они продолжат конфликт с Россией, потому что находятся в системе американского гегемона. Так уже было с выборами во Франции, Германии, Италии. И в Греции, когда она как после Ялтинской конференции отошла сначала под протекторат Великобритании, а потом США.

Так же происходит сегодня на Украине. Мы должны понять: как бы ни звучала фамилия ее нового президента — Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Кличко, — это очередной военный диктатор, назначенный Соединенными Штатами. Его задачей будет мобилизовывать население, которое отдано ему в управление, против России.

Что касается настоящих, свободных выборов на Украине, то они возможны при тех условиях, как это произошло в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской республиках. То есть когда эти территории отойдут под протекторат России. Пока этого не случилось и США присутствуют и в качестве Североатлантического альянса, и в качестве бюрократической машины Евросоюза в Европе, и в качестве других международных институций, ни о каких свободных выборах говорить не приходится. А значит, бессмысленно запоминать фамилии этих марионеток.