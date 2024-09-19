Сегодня 13:45 «Зеленский» Пашинян, или Когда уйдет последний русский солдат… Публицист Белов: когда из Армении уйдет последний солдат РФ, ее не станет 0 0 0 Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очередными скандальными заявлениями в адрес России. На Всеармянском форуме он рассказал, что Ереван замораживает участие в Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку она представляет собой угрозу для армянского суверенитета.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — произнес глава правительства Армении, добавив, что республика близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. Тем не менее Пашинян подчеркнул, что отказываться от тесного экономического сотрудничества с Россией и ЕАЭС он не собирается, одновременно поведав о своих планах по увеличению товарооборота с ЕС. Эта последняя ремарка повеселила меня больше всего. Сейчас объясню почему.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Давайте начистоту: Пашинян — рафинированный продукт западных НКО, персона явно не большого ума, поставленная рулить в стране, расположенной в довольно сложном регионе, с целью вытеснить из него Россию. Для этого необходимо поссорить Ереван и Москву, одновременно создавая в Армении все больший хаос и разруху — так легче поддерживать образ виноватого во всем внешнего врага — с чем выкормыши Сороса вроде нынешнего армянского премьера справляются на ура. Все это мы уже проходили и видели на Украине, начиная как минимум с 2004 года, с первого, «оранжевого», Майдана. Что касается Майдана второго, то мало кто помнит, что начался он с требования объединенной Европы к Киеву отказаться от любых интеграционных процессов в рамках СНГ и создаваемого тогда Таможенного союза, выросшего на сегодня в ЕАЭС.

Если Пашинян на самом деле считает, что ему кто-позволят получать «плюшки» от сотрудничества в рамках Евразийского сообщества — то он еще больший дурак, чем я о нем думаю. Тут либо рыбку съесть, либо… третьего не дано.

И это несмотря на то, что нынешний Евросоюз, с которым он собрался торговать, уже не тот, что 10 годами ранее. Экономический и энергетический кризис, промышленность стагнирует — и предложить армянам что-то взамен российских или евразийских товаров европейцам, по сути, нечего.

Впрочем, кто в Ереване об этом сейчас задумывается? Но основное отличие армянской ситуации от украинской в том, что у Армении нет прямой границы с России. Стало быть, как очаг напряженности, который мог бы непосредственно затронуть нашу страну, республику использовать, увы, не получится. Руки, что называется, коротки.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Так что ни золотого, в смысле финансов, ни оружейного дождя со стороны Запада Пашиняну и его сторонникам можно не ждать. Джентльмены деньги считать умеют и услуги, которые не могут быть оказаны, оплачивать не станут. Главное, что объединяет фигуру Пашиняна и его украинского дубликата Зеленского, а также же роднит судьбу — увы, печальную — Армении и Украины — это то, что все они обречены на заклание ради западных интересов. Тут, как говорится, к гадалке не ходи.

Фото: Церемония передачи ФСБ России армянской стороне функции по охране госграницы в «Звартноце» / РИА «Новости»

ОДКБ угрожает армянскому суверенитету, говорите, ну-ну… Как только из Армении уйдет последний русский солдат, эта страна не просуществует и пары лет. Член НАТО Турция позаботится, не сомневайтесь. Понимает ли это Пашинян? Разумеется, нет, уличному горлопану для этого не хватает прозорливости. Но даже если бы и понимал, думаете, его беспокоит судьба собственной Родины и армянского народа? Отнюдь. Эти люди про что угодно, но не про патриотизм.