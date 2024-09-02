Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы
Публицист Белов: в Тюрингии и Саксонии милитаристы потерпели поражение
Оговорюсь сразу: называть любую немецкую партию, выступающую за нормализацию взаимоотношений с Москвой, пророссийской могут только наглухо отбитые глобалисты, которых хлебом не корми — дай кого-нибудь заклеймить «связями с Кремлем».
Все же нельзя отрицать, что местные политики от оппозиции действительно использовали «русский фактор» в качестве троллинга в сторону тех самых глобалистов. Так, лидер одержавшей победу в Тюрингии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Бьорн Хёке приехал вчера на избирательный участок на синей… «Ниве». Той самой «Ниве» ВАЗ-2121, хорошо нам всем знакомой еще со времен СССР.
В свое время советский автопром довольно активно снабжал жителей ГДР продукцией Волжского автомобильного завода. Причем, надо сказать, что наши машины, производившиеся на экспорт из лучших материалов, оказались довольно живучи. Многие из них до сих пор можно встретить на дорогах ФРГ.
Но вернемся к выборам. По предварительным итогам голосования, в Тюрингии с результатом 32,8% победила та самая АдГ, на втором месте — ХДС 23,6%, за которой следуют «Союз Сары Вагенкнехт» — 15,8% и Левая партия — 13,1%.
Таким образом, политические силы, призывающие прекратить поставки оружия киевскому режиму и начать процесс мирного урегулирования, в совокупности набрали 61,7%. Безо всякого преувеличения это феноменальный результат.
Что характерно, главные поджигатели войны из партий «Зеленые» и «Свободные демократы» вообще не смогли преодолеть избирательный барьер в 5% и остались за бортом ландтага Тюрингии.
В соседней Саксонии результаты оппозиции чуть скромнее, но тоже не менее однозначные. На первом месте — ХДС (31,9%), на втором — АдГ (30,6%), на третьем — «Союз Сары Вагенкнехт» (11,8%), что вместе составляет 46,9% избирателей, проголосовавших за мир, а не за войну.
Именно так, по большому счету, стоит относиться к результатам голосования в обеих федеральных землях, где милитаристы потерпели сокрушительное поражение.
В процессе избирательной кампании представители практически всех политических сил были вынуждены говорить о мире и в случае с ХДС и СДПГ критиковать высшее партийное руководство за излишне проукраинскую позицию. Единственной партией, оставшейся верной своей проамериканской и провоенной линии, оказались «Зеленые», за что, как мы видим, и поплатились.
Как в итоге будут выглядеть сформированные коалиции и насколько неожиданные альянсы ждут нас по результатам этих выборов — нам еще только предстоит узнать. Но чем бы все это ни закончилось, одно ясно уже сегодня: немецкий народ, по крайней мере жители двух из 16 федеральных земель, высказали свое категорическое неприятие нынешнего курса федерального правительства на войну.
Это, как мне кажется, только начало. На очереди — Бранденбург 22 сентября.