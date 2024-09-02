Оговорюсь сразу: называть любую немецкую партию, выступающую за нормализацию взаимоотношений с Москвой, пророссийской могут только наглухо отбитые глобалисты, которых хлебом не корми — дай кого-нибудь заклеймить «связями с Кремлем».

Все же нельзя отрицать, что местные политики от оппозиции действительно использовали «русский фактор» в качестве троллинга в сторону тех самых глобалистов. Так, лидер одержавшей победу в Тюрингии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Бьорн Хёке приехал вчера на избирательный участок на синей… «Ниве». Той самой «Ниве» ВАЗ-2121, хорошо нам всем знакомой еще со времен СССР.

В свое время советский автопром довольно активно снабжал жителей ГДР продукцией Волжского автомобильного завода. Причем, надо сказать, что наши машины, производившиеся на экспорт из лучших материалов, оказались довольно живучи. Многие из них до сих пор можно встретить на дорогах ФРГ.

Но вернемся к выборам. По предварительным итогам голосования, в Тюрингии с результатом 32,8% победила та самая АдГ, на втором месте — ХДС 23,6%, за которой следуют «Союз Сары Вагенкнехт» — 15,8% и Левая партия — 13,1%.