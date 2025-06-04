Сегодня 15:23 «Прочь от Украины». Западные политики все чаще признаются в нелюбви к Незалежной 0 0 0 Фото: IMAGO/Andreas Stroh / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В свое время, еще в бытность президентом Украины Леонида Кучмы, подарившего нам мем «Украина не Россия» (вот уж действительно), среди местных русофобствующих радикалов был популярен лозунг «Геть вiд Москвы», то есть «Прочь из Москвы». Точнее «от Москвы», держаться подальше от которой советовали все самопровозглашенные патриоты Незалежной.

И кто бы мог подумать, что через четверть века этот лозунг вернется бумерангом самой Украине, символизируя отказ многих западных политиков от прежних проукраинских симпатий, которые за три года войны начали воспринимать чересчур токсично. С откровенно антиукраинской риторикой выступают главы правительств Венгрии и Словакии. А также оппозиционные политики по всему Евросоюзу, начиная от самой популярной политической силы ФРГ «Альтернатива для Германии» и заканчивая Джордже Симионом, который едва не победил на недавних президентских выборах в Румынии. Даже президент США Дональд Трамп прямо заявляет о том, что Украина — это «не его проблема».

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Но то, чего европейским национал-глобалистам с великим трудом удалось избежать в Румынии, в минувшие выходные случилось в Польше, где в гонке за президентское кресло первым пришел сторонник жесткой антиукраинской линии Кароль Навроцкий. Еще в ходе дебатов он неоднократно повторял, что Киеву не место в НАТО, ведь это поставит альянс на грань открытого противостояния с Россией. Такое положение вещей в Польше никого не устраивает. А уже после своего избрания, отвечая на поздравительное послание Зеленского в социальных сетях, Навроцкий напомнил о существующих неурегулированных исторических обидах между Варшавой и Киевом, которые непременно станут препятствием на пути вступления последнего в ЕС (если до такого вообще когда-нибудь дойдет). «Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов. Польша является самым сильным сторонником Украины в борьбе с российской агрессией, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше нас, и я надеюсь, что мы продолжим работать на общее благо для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе», ­— написал новоизбранный польский президент.

Фото: Antoni Byszewski/Fotonews / www.globallookpress.com

О каких «давно назревших» вопросах говорит Навроцкий, догадаться нетрудно. Впрочем, это и не нужно. Вот его прямая цитата с напоминанием о Волынской резне, устроенной украинскими националистами против мирного польского населения Западной Украины в период с 1942 по 1944 год. «Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы по поводу Волынской резни. Речь идет в том числе и об эксгумации ее жертв на Украине. То, что произошло на Волыни и в восточной части Малой Польши, — наша общая национальная травма. Травма, которая, к сожалению, не была понята ни украинским народом, ни президентом Украины Зеленским». Конец цитаты.

Стоит ли говорить о том, что нынешний Киев просто по определению не способен осудить действия бандеровцев и прочего националистического отребья, поскольку их возвеличивание составляет неотъемлемую часть официального народного мифа?

Мифа кровавого и позорного — ну, какой есть. И в таком смысле Украина — не только не Россия, что понятно, но и не Польша и даже не Европа. Та, впрочем, постепенно приближается к уровню своих киевских подопечных, пытаясь исподволь оправдать гитлеровское вторжение в СССР. Но даже если Киев однажды и станет частью такой Европы, это будет уже не Евросоюз, а Еврорейх. И это, как вы понимаете, совсем другая история.