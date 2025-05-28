Сегодня 14:41 Тайваньская ловушка. Запад провоцирует Китай начать свою «СВО» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Отвлекаясь время от времени от украинского конфликта, западная пресса, точнее, та ее часть, весьма значительная, что обслуживает интересы глобалистов, тут же переключается на Тайвань, начиная активно пугать его скорым китайским вторжением.

Так, в частности, британская газета Financial Times писала, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в последние годы провела масштабную модернизацию сухопутных, морских и воздушных войск и теперь способна «в любой момент перейти от мира к войне». «Военно-воздушные силы и ракетные части Китая могут в любой момент начать боевые действия», — рассказал изданию некий высокопоставленный офицер тайваньских ВС. В свою очередь, военные аналитики немецкой газеты Bild обратили внимание на проходившие в последние годы китайские военные учения, в рамках которых НОАК проводила боевое слаживание авиации, флота и ракетных войск, и пришли к выводу, что это не просто маневры, а последовательная отработка сценариев вторжения на Тайвань.

Фото: РИА «Новости»

По мнению эксперта по Китаю института SPEAR Мэй-Бритт Штумбаум, такое вторжение уже полностью отрепетировано и может начаться в любую минуту без всякой дополнительной подготовки — с высадкой спецназа прямо с эсминцев и десантных кораблей. При этом американская разведка, данные которой приводит Bild, утверждает, что в Пекине есть давно согласованные планы по восстановлению контроля над мятежным островом к 2027 году, причем Китай уже решил ряд ключевых задач по их реализации: развернул спутниковую сеть, усилил ракетные силы и модернизировал армию.

Все вышеизложенное на первый взгляд выглядит как обычная западная пропаганда, когда врага необходимо не только демонизировать, но и обвинить в подготовке к началу войны.

Все это мы слышали уже не раз. Не только про Китай, но и про Россию, а еще раньше про СССР.

Фото: РИА «Новости»

Вот только, как правило, поджигателями войны оказывались в итоге западные государства, а вовсе не те, кого они настойчиво призывали бояться. Зная это, можно было бы не обращать внимания на нынешний очередной раунд распространения антикитайских страшилок. Можно было бы, если бы они до боли не напоминали истерию в западных СМИ накануне принятия Россией решения о проведении специальной военной операции. Сегодня уже ни для кого не секрет, что СВО спровоцировал Запад, ответственный за подготовку Украины к началу полномасштабных действий в Донбассе. Итогом чего стало бы превращение Новороссии в безлюдную и безжизненную территорию.

Фото: РИА «Новости»

Ровно в той же манере идет запугивание Тайваня китайским вторжением, по сути, провоцирование Китая решить тайваньскую проблему военным путем, чего официальный Пекин, кстати сказать, делать очень не хочет. И об этом не раз заявляли с самых высоких трибун. Означает ли это, что засевшие нынче в Европе национал-глобалисты попытаются создать на Тайване очередную горячую точку и тем самым вовлечь Китай в совершенно ненужную ему войну с малопонятными, но наверняка крайне негативными последствиями? Без всякого сомнения. Стратегическая цель на ослабление КНР, как и раньше на ослабление России, по-прежнему остается приоритетом коллективного Запада. Всякий, кто угрожает их могуществу и мировой гегемонии, должен быть «обезврежен». А Китай, пожалуй, первый в списке очевидных угроз.