Замена Уиткоффа станет личной катастрофой Рубио: кто слушает и сливает разговоры с Кремлем

Bloomberg наделал шуму материалом с расшифровкой двух телефонных разговоров, участниками которых были спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Какие цели преследовали авторы слива и против кого на самом деле пытались играть — пока вопрос открытый. По одному предположению, целью могло быть устранение Уиткоффа, «слишком пророссийского», по мнению некоторых его аппаратных оппонентов.

Реакция на слив записей разговоров с Уиткоффом Статья Bloomberg вышла 25 ноября. На нее уже успели отреагировать и президент США, и вице-президент Джей Ди Вэнс, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сам Ушаков и Дмитриев. Трамп, который не просто работает, а очень давно дружит с Уиткоффом, в случившемся словно не увидел ничего страшного. Его комментарий был максимально спокойным. Подобные переговоры республиканец назвал обычным делом.

«Уиткоффу „нужно „продать“ это Украине, ему нужно „продать“ Украину России. Это то, чем занимается мастер сделок. <…> Я сам не слышал запись, но, насколько знаю, это были обычные переговоры. И я могу себе представить, что он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать», — подчеркнул он. Песков выразил похожую точку зрения. По его словам, если абстрагироваться от того, правда это или неправда, то «ничего там такого страшного нет».

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

«И сам президент Трамп, кстати, уже высказался косвенно в защиту Уиткоффа. Это обычная работа переговорщика со сторонами переговорного процесса. Поэтому я бы не стал преувеличивать, скажем так, деструктивное значение этих сливов», — указал представитель Кремля. Джей Ди Вэнс при этом выразил уверенность, что публикация Bloomberg лживая, а целью вброса был срыв планов Трампа. Вот такая простая схема. Дмитриев в ответ на этот пост Вэнса в X согласился с версией о фейке, заметив, что «это хорошо финансируемая, хорошо организованная вредоносная медиамашина, созданная для распространения лжи, очернения оппонентов и введения людей в заблуждение».

Ушаков в беседе с журналистом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым не стал называть статью Bloomberg ложью, но акцентировал внимание, что источником утечки была не российская сторона.

Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы. Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка. Юрий Ушаков

Никаких предположений на тему того, кто может стоять за этой провокацией, Ушаков, как и Песков, делать не стал.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / www.globallookpress.com

Виновата Европа? В Telegram-каналах тем временем начали появляться теории о том, что к случившемуся может быть причастна Европа, которой, как известно, крайне не понравился первый мирный план Трампа, и главной задачей на фоне переговорного процесса для нее стала дискредитация документа, «слишком выгодного для России». Военкор Александр Коц при этом выдвинул версию о том, что за прослушкой и сливом стоял не абстрактный ЕС, а конкретная Британия. Рассуждая об организаторах провокации, журналист задался вопросом, кому сейчас так отчаянно нужно выставить Уиткоффа «манипулятором в пользу Москвы?». Скорее всего, продолжил он, это может быть человек, все это время выступающий с позиции войны, но остающийся «как бы в стороне, давая роль первой скрипки французам и немцам».

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так кто же это? Ну, конечно, премьер Британии Кир Стармер, отвечает Коц. По его мнению, Лондон пытается «торпедировать Уиткоффа, выставляя его пророссийским переговорщиком, который помогает обмануть президента США».

Республиканцы требуют отставки Уиткоффа И судя по реакции в американском конгрессе, позиции Уиткоффа, несмотря на спокойные заявления на высшем уровне, все равно пошатнулись. Оппоненты Уиткоффа и так считали спецпосланника настроенным слишком пророссийски, а после слива его разговора с Ушаковым в Bloomberg у них снова появился повод указать на это и ткнуть общественность лицом в следующую реплику спецпосланника: «Давай я скажу, что я сказал президенту. Я сказал ему, что вы, Российская Федерация, всегда хотели мирного соглашения. Я в это верю. Я сказал президенту, что я в это верю. И я считаю, что проблема в том, что у нас есть две страны, которым тяжело прийти к компромиссу, но, когда мы придем, у нас будет мирное соглашение». Конгрессмен-республиканец от Небраски Дон Бэйкон после публикации агентства заявил, что спецпредставителя Трампа надо отправить в отставку.

Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает Россию. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве штатный российский агент сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить. Дон Бэйкон

С алармистским заявлением выступил и конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Брайан Фицпатрик. Он назвал случившееся «серьезной проблемой» и предложил отдать пост Уиткоффа нынешнему главе Госдепа Марко Рубио.

«Это серьезная проблема. И это одна из многих причин, по которым этим нелепым спектаклям и тайным встречам нужно положить конец. Дайте госсекретарю Марко Рубио выполнять свою работу честно и объективно», — подчеркнул он.

Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

Естественно, группа противников Уиткоффа не ограничивается двумя этими персонажами от Республиканской партии. И среди тех, кто придерживается иного подхода к урегулированию конфликта между Россией и Украиной, многие, как пресловутый Фицпатрик, считают, что место спецпосланника должен занимать глава Госдепа, который, как известно, стоит на более проукраинской позиции и выступает за усиление давления на Москву. С учетом этого кажется вполне жизнеспособной версия о том, что утечку записи разговоров Уиткоффа организовали сторонники его свержения.

В Кремле на призывы поменять спецпредставителя Трампа, к слову, уже ответили. Песков выразил уверенность, что требования об увольнении Уиткоффа нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать «пока что скромные тенденции» к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Там идет процесс, процесс идет серьезный, и сейчас, наверное, важнее этого нет ничего. Но на этом фоне будут появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать», — указал пресс-секретарь Путина.

Уиткоффа заменят на Рубио? По оценке политолога-американиста Малека Дудакова, вероятность того, что Трамп заменит Уиткоффа, крайне мала. Пусть все уже и более-менее привыкли к так называемому «биполярному поведению» американского лидера, когда в один день он говорит одно, а через несколько дней кардинально другое и в крайне резких тонах.

«Все-таки нужно понимать, что на текущий момент призывают к отставке Уиткоффа в основном довольно не очень влиятельные представители американской политической элиты. Это либо демократы, которые сейчас не находятся у власти, и они в меньшинстве в обеих палатах конгресса, либо некоторые республиканцы — оппоненты Трампа вроде Дона Бэйкона, но у них тоже сейчас возможности влиять на принятие решений очень и очень ограничены», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Поэтому, честно говоря, я не думаю, что в ближайшее время мы увидим отставку Уиткоффа. Тем более что и сам скандал по себе дутый. Ничего радикального мы не увидели в этой утечке. Малек Дудаков

Для России участие Уиткоффа в переговорном процессе, конечно, позитивно, продолжил политолог. И связано это с тем, что в нынешней администрации США он, по сути, остается главным реалистом. «Если все-таки его уволят, во что я не верю, то это, конечно, будет победа ястребов в администрации Трампа, включая Марка Рубио и всех остальных, с кем нам, безусловно, вести переговоры будет гораздо сложнее», — констатировал Дудаков.

Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

С такой точкой зрения согласился ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам эксперта, увольнение лояльного Трампу Уиткоффа, его друга, очень маловероятно, хотя разговоры о том, что его могут снять, ходят с лета.

«Критики рассматривают Уиткоффа как такого лоббиста интересов Кремля. Но он никакой не лоббист, а прагматик-реалист. Конечно, если вдруг его заменят на неоконсерватора и радикального ястреба Рубио, что в этом будет хорошего. Но и для госсекретаря это будет катастрофа, потому что будет означать понижение», — отметил Блохин. Дудаков также отмечает, что на самом деле позиции у Рубио сейчас не такие уж и прочные, как и у других американских ястребов. На это указывает в том числе замена Кита Келлога на Дэна Дрисколла в украинском переговорном процессе.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

«Келлог был главным ястребом в команде Трампа. На его место ставят Дрисколла — реалиста, близкого к Вэнсу. И он тоже является скептиком поддержки Украины. Это показывает, что как раз у ястребов-то много проблем, а появление разных утечек и компроматов лишь показывает степень их отчаяния и попытку как-то повлиять на переговорный процесс», — указал он.

Кроме того, надо учитывать, что Трамп в большей степени доверяет близким друзьям, членам своей семьи. Уиткофф — это его ближайший друг, с которым он 30 лет играл в гольф. Он тоже девелопер из Нью-Джерси. «Там же Джаред Кушнер — муж его дочери Иванки. И так далее. То есть смысл в том, что он таким ребятам в большей степени доверяет, чем кому-то из представителей политической элиты, а Рубио относится все-таки к последнему. И многие вопросы он как раз решает в обход официальных каналов вроде Госдепа», — заключил Дудаков.