Нет, ей-богу, это уже становится просто смешно. Какое-то судно из множества курсирующих на Балтике задевает очередной кабель оптоволоконной связи, коих европейцы проложили по дну моря огромное количество. В Европе начинается новый гвалт на тему «российских диверсантов», которые, если верить европейским СМИ, причастны чуть менее чем ко всем инцидентам, происходящим в странах ЕС.

Старый мост в Дрездене рухнул — это русские его раскачали. На заводе в Шотландии внезапно сгорела вся электропроводка — ищи российский след. Третий за два года кабель на Балтике порвали — как пить дать, «рука Путина».

И ничего, что в двух прошлых случаях корабли, неудачно подцепившие кабель якорем, были китайскими. Китайцы же с русскими заодно и вместе пытаются навредить бедным несчастным европейцам, так ведь? А бывший главный дипломат Европы Жозеп Боррель предупреждал о коварных обитателях «джунглей», окруживших цветущий европейский «сад». Вот видите теперь, что происходит?

Правда, в этот раз вышла неувязочка: судно, задержанное шведской береговой охраной по подозрению в диверсии, оказалось сухогрузом Vezhen, зарегистрированным на Мальте. А Мальта, если кто не в курсе, — это ЕС.

«Служба безопасности проводит предварительное расследование, поскольку судно может быть связано с серьезным преступлением, которое, по крайней мере частично, было направлено против интересов Швеции», — говорится в сообщении полиции безопасности страны.