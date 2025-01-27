Закабелили! На дне Балтийского моря порвали очередной европейский кабель
Нет, ей-богу, это уже становится просто смешно. Какое-то судно из множества курсирующих на Балтике задевает очередной кабель оптоволоконной связи, коих европейцы проложили по дну моря огромное количество. В Европе начинается новый гвалт на тему «российских диверсантов», которые, если верить европейским СМИ, причастны чуть менее чем ко всем инцидентам, происходящим в странах ЕС.
Старый мост в Дрездене рухнул — это русские его раскачали. На заводе в Шотландии внезапно сгорела вся электропроводка — ищи российский след. Третий за два года кабель на Балтике порвали — как пить дать, «рука Путина».
И ничего, что в двух прошлых случаях корабли, неудачно подцепившие кабель якорем, были китайскими. Китайцы же с русскими заодно и вместе пытаются навредить бедным несчастным европейцам, так ведь? А бывший главный дипломат Европы Жозеп Боррель предупреждал о коварных обитателях «джунглей», окруживших цветущий европейский «сад». Вот видите теперь, что происходит?
Правда, в этот раз вышла неувязочка: судно, задержанное шведской береговой охраной по подозрению в диверсии, оказалось сухогрузом Vezhen, зарегистрированным на Мальте. А Мальта, если кто не в курсе, — это ЕС.
«Служба безопасности проводит предварительное расследование, поскольку судно может быть связано с серьезным преступлением, которое, по крайней мере частично, было направлено против интересов Швеции», — говорится в сообщении полиции безопасности страны.
Так что же получается? Либо враг проник так далеко, что мимикрировал уже под членов Евросоюза, либо европейцы сами портят собственное имущество в результате банальных несчастных случаев, а не чьей-то злой воли?
Да и как быть с тем, что, по данным расследований двух первых случаев, никакого российского следа в произошедшем найдено не было? Как рассказала не так давно американская The Washington Post, вероятнее всего, это вообще были не диверсии, а аварии по вине неопытных экипажей, а также из-за ненадлежащего обслуживания судов. По крайней мере, именно это заявили журналистам несколько анонимных источников в разведке.
Но какая же красивая версия была — «русские диверсанты», сколько пафосных речей произнесли по этому поводу европейские лидеры! Кая Каллас («наследница» Борреля) утверждала, что танкер Eagle S, обвиненный в намеренном нарушении электроснабжения Финляндии с Эстонией, якобы принадлежит российскому «теневому флоту».
Премьер Польши Туск объявил о том, что НАТО радикально усиливает военное присутствие на Балтике ради защиты надводной и подводной инфраструктуры. Страны Североатлантического альянса, расположенные в акватории Балтийского моря, даже направили туда военные корабли — якобы «для охраны критически важных объектов».
В итоге как ни искали российский след, так его и не нашли. Зато обнаружили пару китайских «посудин» с капитанами, явно плохо знакомыми с навигацией на Балтике. Теперь еще вышли на самих себя, как в классическом анекдоте. Да уж, если Господь желает кого-то наказать, он лишает его разума.