Заяц во хмелю. Что не так с поведением Дональда Трампа и надежно ли с ним договариваться?
Дональд Трамп делает по несколько противоречивых заявлений в день. Он безответственно сыплет взятыми с потолка цифрами, фонтанирует популистскими идеями и тут же о них забывает. Как России строить планы, если де-юре она будет заключать мирное соглашение с Украиной, а де-факто за документом будет стоять необязательный президент США, у которого семь пятниц на неделе.
Deus ex populi
Кажется, я начала понимать, почему кандидатура Трампа вызывала ужас у столь многих американцев. Дело не в его взглядах, ориентире на традиционные ценности. Не в борьбе с 72 гендерами и положительной дискриминацией цветных.
Он оказался каким-то… Даже не знаю, как описать. В русском языке есть выражение «словно заяц во хмелю». Человек, которого бросает из крайности в крайность, который залихватски за все берется, громко высказывается. Вот такой, кажется, Трамп.
Раньше мы этого не замечали. Между нами стояла стена перевода. С переводом, с многочисленными заслонами в виде СМИ, которые отделяли высказывания Трампа от ушей российского обывателя, он смотрелся нормально. К тому же, пока он не говорил много о России, мы здесь его речи пропускали мимо ушей. А он о нас особенно и не высказывался.
Характерной чертой российского политизированного читателя всегда было преувеличение роли России в политической жизни американцев. В Америке до последнего времени о нас говорили мало. Американцы вообще крайне нелюбознательная нация, их мало что за пределами США интересует, а их политики делают рейтинг на внутриполитических темах.
Реально Россия в повестку в Штатах вошла не так давно. И Трамп о нас в первый свой срок вообще мало высказывался. Начал говорить лишь в конце минувшей предвыборной гонки. И мы начали вслушиваться в его выступления.
Я, откровенно говоря, вслушавшись, немного присела даже. Мне кажется, правы были критики Трампа, утверждавшие, что он чудовищный популист. Но я нигде не встречала трезвого утверждения о том, сколь недальновидный он популист.
Президент, который всегда занят другим
Что мы сейчас видим и слышим? Трамп делает тьму заявлений, направленных на снискание пятиминутной овации и поддержки. Подписывает прилюдно указы: например, об отмене гендерного разнообразия. Потом Штаты сталкиваются с проблемой: множество других подзаконных актов, как федеральных, так и местных, не отменены.
Остались действовать руководства для врачей по смене пола детям, протоколы оказания психологической помощи детям, объявившим вдруг себя трансгендерами. В каких-то штатах никто не отменил местные законы о привлечении родителей к ответственности за препятствование смены пола ребенком.
Трезвомыслящие родители верили, что президент США придет и остановит транс-угар. Он пришел. Подписал красивый закон. И все. Говорят, Дональд Трамп потерял к транс-теме интерес, остальное подписать забыл.
То же — с мигрантами. В прошлый срок республиканец начал возводить стену от мексиканцев. Потерял интерес.
Сейчас открыли бой мигрантам. Трамп раздал громкие распоряжения. Стали этих нелегалов отлавливать. А дальше? Не забывайте, что США — федерация, у штатов там огромные полномочия. У жителя штата самосознание гражданина отдельного государства. Множество сфер жизни общества и государства регулируются в США законами штатов. А там — никаких перемен.
Консервативный штат Техас с лета придумал отправлять автобусы с мигрантами в демократические Иллинойс и Вашингтон. Я недавно проверила: ничего не изменилось. Трамп под камеры что-то подписывает, а Техас так и мается с беженцами и нелегалами.
Подобных историй много. Он выступил, громко и красиво высказался. И все! Высшая форма популизма.
У нас такое не представить. Обычно, если появляется наверху какая-то важная востребованная инициатива, за этим следует если не воплощение ее хоть в какой-нибудь форме, то бурная имитация. Государство каждый день посылает сигнал, что оно о своем обещании не забыло.
В США Белый дом на вопросы недоуменной общественности о том, как же дальше с гендерной терапией и мигрантами, отвечает: «Президент занят другим».
Уж очень увлекающаяся оказалась натура их президент.
Шестьдесят миллионов трупов, 500 миллиардов долларов
Еще в речах Трампа поражает легкость обращения с фактурой: числами, датами, суммами. Заявил вдруг, что это Россия помогла Америке победить германский нацизм. В следующем предложении вовсе огорошил — дескать, «помощница», то есть мы, потеряла 60 миллионов жизней.
Я тогда по отсутствию должной реакции на эти слова поняла, что весь мир прекрасно осознал, кто такой Дональд Трамп. Представьте, что аналогичное заявил бы Эммануэль Макрон или президент Южной Кореи — реакция была бы фантастическая. А тут все вроде бы привыкли: ну, это же Трамп. Дескать, какой с него спрос?
Сколько он мурыжил мир с суммой, потраченной на Украину? То 500 миллиардов долларов, то 300. Запутал всех.
Американцев прельщал тем, что вскоре «Киев сполна отдаст долг». Украинцы на чем свет стоит божились, что эти 500 миллиардов не видели. Пока божились, Трамп уже забыл, сколько собирался с Киева стрясти. Какие такие 500?
С этими редкоземельными металлами тоже хохма. Украинцы сами сказали: не знают, что именно у них есть. Более того, честно где-то обмолвились, что наиболее внятное представление о запасах и ассортименте редкоземельных ресурсов имеет только Москва, поскольку именно она еще при СССР проводила там георазведку.
Трамп же пообещал завалить американцев «редкоземами». Когда уже и до американской прессы дошли разговоры о том, что, вообще-то, на Украине пока ничего не нашли, президент США оказался занят другим.
Политика в стиле СДВГ
Очень экзальтированный политик. У меня такое ощущение, что Америка вошла в новую эру — синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Гиперактивный президент, который быстро теряет интерес к теме, не может удержать в голове нужные цифры и ляпает в эфир не думая.
Кажется, именно СДВГ можно объяснить его поведение вокруг двух последних громких тем: переговоры с Россией и война пошлин.
В вопросе с нами вообще хоть «караул» кричи. Помните предвыборный слоган Трампа: «Я остановлю боевые действия за 24 часа». Допустим, перед выборами они там все привирают. А после?
Его высказывания о России, об украинском конфликте, о Путине — словно череда выкриков человека с расстройством. Сначала разыгрывал для американцев картину хозяина мира: я позвоню русским — они у меня тут же остановятся. Тон был такой, будто речь шла не о России, а о банановой республике.
Помню, как в 2022 году CNN, кажется, сделали репортаж: журналисты выяснили, что чуть ли не 80% их слушателей выступают за одномоментное разрешение военного конфликта путем бомбардировки Москвы. Типа что там церемониться, жахнете по этой России и не отвлекайте нас больше.
После этого CNN запустил другой опрос и выяснил, что те же примерно 80% их слушателей не знают, что Россия — ядерная держава и обладает ровно таким же запасом ядерного оружия, как их Соединенные Штаты, и способна уничтожить их.
Сдается мне, Дональд Трамп или забыл об этом, или для тех 80% слушателей CNN и делал свои заявления о том, как он лихо вызовет Путина на ковер и в 24 часа нагнет Россию.
Его включение в «переговорную» тему было похоже на явление необразованного нувориша с вечной жвачкой во рту, который играет на камеру челюстями и уверен, что ему с пинка откроются любые двери, как они до того открывались в разных банановых республиках. Не получилось.
Трамп до обеда играет гопника, после обеда вдруг заявляет, что Путин его друг и переговоры идут хорошо. Он похож на того лихого зайца с кнутом в одной лапе и пряником в другой. Кнут, пряник, жвачка во рту. «Щас все решим». А с этой стороны — полный ядерный паритет и гиперзвуковые ракеты.
Думаете, в Штатах Трампа попросили объясниться? Эй, мол, это что такое было? Нет! Никто не спрашивает. Все привыкли. Если спросят, им ответят: президент уже работает над другими вопросами.
Наподписывает
Действительно, Дональд Трамп давно переключился с нас, с редкоземов этих на пошлинную войну. И там отмачивает: навводил каких-то сумасшедших тарифов.
Журналисты не успели их изучить, а он их меняет. Даже для молдаван уже сократили пошлины. Что это, стиль управления? По-моему, метания хмельного зайца.
Человек ляпает, что придет в голову, спроса с него никакого. За границей мало кто сегодня может спросить президента США, что он такое несет. А внутри Штатов население за годы демократических качелей от контроля власти отвыкло.
Я вижу у американцев выученную беспомощность: не видят смысла обсуждать поведение Трампа, его безответственные заявления — все равно критика потонет в волне восхвалений. Пресса, которую костерили за бесчестную работу на Джо Байдена, давно у них переориентировалась и теперь ограждает от критики Трампа.
Выглядит все это не очень красиво. И для нас — не обнадеживающе.
Как договариваться со страной, которую в течение дня болтает туда-сюда? Что с ними подписывать? Да и, в общем-то, нам ведь с американцами подписывать нечего, формально они в конфликте никто, максимум, что от них можно получить, — снятие санкций, обещание разоружения Украины.
Большая проблема: все международно значимые документы подписывать нужно с Киевом. А то, что мы подпишем с Вашингтоном, не будет защищено международным правом. Следовательно, будет зависеть от настроения в первую очередь Дональда Трампа. Человека, который ляпает безответственно в эфир самые невероятные заявления.
В этом контексте переговоры, конечно, вызывают тревогу: ну подпишем мы с Украиной мир. Ну сдастся она. Ну согласует Трамп бумагу об окончании новой холодной войны. Утром подпишет, а вечером передумает.
И это мы от него почти никак не зависим. Представляете, каково жить при Трампе американцам?
Теперь я понимаю, почему его так боялись даже республиканцы. Очень ненадежный человек.
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