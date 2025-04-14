Заяц во хмелю. Что не так с поведением Дональда Трампа и надежно ли с ним договариваться?

Дональд Трамп делает по несколько противоречивых заявлений в день. Он безответственно сыплет взятыми с потолка цифрами, фонтанирует популистскими идеями и тут же о них забывает. Как России строить планы, если де-юре она будет заключать мирное соглашение с Украиной, а де-факто за документом будет стоять необязательный президент США, у которого семь пятниц на неделе.

Deus ex populi Кажется, я начала понимать, почему кандидатура Трампа вызывала ужас у столь многих американцев. Дело не в его взглядах, ориентире на традиционные ценности. Не в борьбе с 72 гендерами и положительной дискриминацией цветных. Он оказался каким-то… Даже не знаю, как описать. В русском языке есть выражение «словно заяц во хмелю». Человек, которого бросает из крайности в крайность, который залихватски за все берется, громко высказывается. Вот такой, кажется, Трамп. Раньше мы этого не замечали. Между нами стояла стена перевода. С переводом, с многочисленными заслонами в виде СМИ, которые отделяли высказывания Трампа от ушей российского обывателя, он смотрелся нормально. К тому же, пока он не говорил много о России, мы здесь его речи пропускали мимо ушей. А он о нас особенно и не высказывался.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Характерной чертой российского политизированного читателя всегда было преувеличение роли России в политической жизни американцев. В Америке до последнего времени о нас говорили мало. Американцы вообще крайне нелюбознательная нация, их мало что за пределами США интересует, а их политики делают рейтинг на внутриполитических темах. Реально Россия в повестку в Штатах вошла не так давно. И Трамп о нас в первый свой срок вообще мало высказывался. Начал говорить лишь в конце минувшей предвыборной гонки. И мы начали вслушиваться в его выступления. Я, откровенно говоря, вслушавшись, немного присела даже. Мне кажется, правы были критики Трампа, утверждавшие, что он чудовищный популист. Но я нигде не встречала трезвого утверждения о том, сколь недальновидный он популист.

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Президент, который всегда занят другим Что мы сейчас видим и слышим? Трамп делает тьму заявлений, направленных на снискание пятиминутной овации и поддержки. Подписывает прилюдно указы: например, об отмене гендерного разнообразия. Потом Штаты сталкиваются с проблемой: множество других подзаконных актов, как федеральных, так и местных, не отменены. Остались действовать руководства для врачей по смене пола детям, протоколы оказания психологической помощи детям, объявившим вдруг себя трансгендерами. В каких-то штатах никто не отменил местные законы о привлечении родителей к ответственности за препятствование смены пола ребенком. Трезвомыслящие родители верили, что президент США придет и остановит транс-угар. Он пришел. Подписал красивый закон. И все. Говорят, Дональд Трамп потерял к транс-теме интерес, остальное подписать забыл.

Фото: White House / www.globallookpress.com

То же — с мигрантами. В прошлый срок республиканец начал возводить стену от мексиканцев. Потерял интерес. Сейчас открыли бой мигрантам. Трамп раздал громкие распоряжения. Стали этих нелегалов отлавливать. А дальше? Не забывайте, что США — федерация, у штатов там огромные полномочия. У жителя штата самосознание гражданина отдельного государства. Множество сфер жизни общества и государства регулируются в США законами штатов. А там — никаких перемен. Консервативный штат Техас с лета придумал отправлять автобусы с мигрантами в демократические Иллинойс и Вашингтон. Я недавно проверила: ничего не изменилось. Трамп под камеры что-то подписывает, а Техас так и мается с беженцами и нелегалами.

Фото: Граница Мексики и США. Li Mengxin/XinHua / www.globallookpress.com

Подобных историй много. Он выступил, громко и красиво высказался. И все! Высшая форма популизма. У нас такое не представить. Обычно, если появляется наверху какая-то важная востребованная инициатива, за этим следует если не воплощение ее хоть в какой-нибудь форме, то бурная имитация. Государство каждый день посылает сигнал, что оно о своем обещании не забыло. В США Белый дом на вопросы недоуменной общественности о том, как же дальше с гендерной терапией и мигрантами, отвечает: «Президент занят другим». Уж очень увлекающаяся оказалась натура их президент.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Шестьдесят миллионов трупов, 500 миллиардов долларов Еще в речах Трампа поражает легкость обращения с фактурой: числами, датами, суммами. Заявил вдруг, что это Россия помогла Америке победить германский нацизм. В следующем предложении вовсе огорошил — дескать, «помощница», то есть мы, потеряла 60 миллионов жизней. Я тогда по отсутствию должной реакции на эти слова поняла, что весь мир прекрасно осознал, кто такой Дональд Трамп. Представьте, что аналогичное заявил бы Эммануэль Макрон или президент Южной Кореи — реакция была бы фантастическая. А тут все вроде бы привыкли: ну, это же Трамп. Дескать, какой с него спрос? Сколько он мурыжил мир с суммой, потраченной на Украину? То 500 миллиардов долларов, то 300. Запутал всех.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Американцев прельщал тем, что вскоре «Киев сполна отдаст долг». Украинцы на чем свет стоит божились, что эти 500 миллиардов не видели. Пока божились, Трамп уже забыл, сколько собирался с Киева стрясти. Какие такие 500? С этими редкоземельными металлами тоже хохма. Украинцы сами сказали: не знают, что именно у них есть. Более того, честно где-то обмолвились, что наиболее внятное представление о запасах и ассортименте редкоземельных ресурсов имеет только Москва, поскольку именно она еще при СССР проводила там георазведку. Трамп же пообещал завалить американцев «редкоземами». Когда уже и до американской прессы дошли разговоры о том, что, вообще-то, на Украине пока ничего не нашли, президент США оказался занят другим.

Фото: Lab Ky Mo/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политика в стиле СДВГ Очень экзальтированный политик. У меня такое ощущение, что Америка вошла в новую эру — синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Гиперактивный президент, который быстро теряет интерес к теме, не может удержать в голове нужные цифры и ляпает в эфир не думая. Кажется, именно СДВГ можно объяснить его поведение вокруг двух последних громких тем: переговоры с Россией и война пошлин. В вопросе с нами вообще хоть «караул» кричи. Помните предвыборный слоган Трампа: «Я остановлю боевые действия за 24 часа». Допустим, перед выборами они там все привирают. А после?

Его высказывания о России, об украинском конфликте, о Путине — словно череда выкриков человека с расстройством. Сначала разыгрывал для американцев картину хозяина мира: я позвоню русским — они у меня тут же остановятся. Тон был такой, будто речь шла не о России, а о банановой республике.

Помню, как в 2022 году CNN, кажется, сделали репортаж: журналисты выяснили, что чуть ли не 80% их слушателей выступают за одномоментное разрешение военного конфликта путем бомбардировки Москвы. Типа что там церемониться, жахнете по этой России и не отвлекайте нас больше. После этого CNN запустил другой опрос и выяснил, что те же примерно 80% их слушателей не знают, что Россия — ядерная держава и обладает ровно таким же запасом ядерного оружия, как их Соединенные Штаты, и способна уничтожить их. Сдается мне, Дональд Трамп или забыл об этом, или для тех 80% слушателей CNN и делал свои заявления о том, как он лихо вызовет Путина на ковер и в 24 часа нагнет Россию.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Его включение в «переговорную» тему было похоже на явление необразованного нувориша с вечной жвачкой во рту, который играет на камеру челюстями и уверен, что ему с пинка откроются любые двери, как они до того открывались в разных банановых республиках. Не получилось. Трамп до обеда играет гопника, после обеда вдруг заявляет, что Путин его друг и переговоры идут хорошо. Он похож на того лихого зайца с кнутом в одной лапе и пряником в другой. Кнут, пряник, жвачка во рту. «Щас все решим». А с этой стороны — полный ядерный паритет и гиперзвуковые ракеты. Думаете, в Штатах Трампа попросили объясниться? Эй, мол, это что такое было? Нет! Никто не спрашивает. Все привыкли. Если спросят, им ответят: президент уже работает над другими вопросами.

Фото: White House / www.globallookpress.com

Наподписывает Действительно, Дональд Трамп давно переключился с нас, с редкоземов этих на пошлинную войну. И там отмачивает: навводил каких-то сумасшедших тарифов. Журналисты не успели их изучить, а он их меняет. Даже для молдаван уже сократили пошлины. Что это, стиль управления? По-моему, метания хмельного зайца. Человек ляпает, что придет в голову, спроса с него никакого. За границей мало кто сегодня может спросить президента США, что он такое несет. А внутри Штатов население за годы демократических качелей от контроля власти отвыкло.

Я вижу у американцев выученную беспомощность: не видят смысла обсуждать поведение Трампа, его безответственные заявления — все равно критика потонет в волне восхвалений. Пресса, которую костерили за бесчестную работу на Джо Байдена, давно у них переориентировалась и теперь ограждает от критики Трампа.

Выглядит все это не очень красиво. И для нас — не обнадеживающе. Как договариваться со страной, которую в течение дня болтает туда-сюда? Что с ними подписывать? Да и, в общем-то, нам ведь с американцами подписывать нечего, формально они в конфликте никто, максимум, что от них можно получить, — снятие санкций, обещание разоружения Украины. Большая проблема: все международно значимые документы подписывать нужно с Киевом. А то, что мы подпишем с Вашингтоном, не будет защищено международным правом. Следовательно, будет зависеть от настроения в первую очередь Дональда Трампа. Человека, который ляпает безответственно в эфир самые невероятные заявления.

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В этом контексте переговоры, конечно, вызывают тревогу: ну подпишем мы с Украиной мир. Ну сдастся она. Ну согласует Трамп бумагу об окончании новой холодной войны. Утром подпишет, а вечером передумает. И это мы от него почти никак не зависим. Представляете, каково жить при Трампе американцам? Теперь я понимаю, почему его так боялись даже республиканцы. Очень ненадежный человек.

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