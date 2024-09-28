Агрессивная политика партии «зеленых» привела Германию к тяжелому экономическому положению и стала началом конца для объединения. Пребывание под контролем Белого дома и утрата финансовой поддержки из-за океана станут финальным аккордом в существовании партии, входящей в коалицию канцлера Олафа Шольца. Об этом в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Далее — его прямая речь.

Похоже, что партия «зеленых» в ФРГ уверенно и скоропостижно умирает. Процесс не моментальный, но, судя по всему, уже необратимый, и кое-кто из самой партии делает все, чтобы ее просто побыстрее пристрелить, чтобы не мучилась.

Заканчивается история партии, насчитывающая несколько достаточно успешных десятилетий. Когда-то это была партия экологов, партия мира, выступающая против всяческого насилия и войн. Таковой была задумка создателей.

Но что-то пошло не по плану, и со временем партия «зеленых» превратилась в самого обычного системного игрока, руководили которым обычные функционеры, и даже их достаточно непривычный вид ничего в этом плане не менял.