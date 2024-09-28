Захлебнутся в русофобии. Немецкой партии «зеленых» предсказали мучительную смерть
Блогер «Голос Мордора»: «зеленые» стали партией экономического суицида ФРГ
Агрессивная политика партии «зеленых» привела Германию к тяжелому экономическому положению и стала началом конца для объединения. Пребывание под контролем Белого дома и утрата финансовой поддержки из-за океана станут финальным аккордом в существовании партии, входящей в коалицию канцлера Олафа Шольца. Об этом в своей колонке для Telegram-канала 360.ru написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
Похоже, что партия «зеленых» в ФРГ уверенно и скоропостижно умирает. Процесс не моментальный, но, судя по всему, уже необратимый, и кое-кто из самой партии делает все, чтобы ее просто побыстрее пристрелить, чтобы не мучилась.
Заканчивается история партии, насчитывающая несколько достаточно успешных десятилетий. Когда-то это была партия экологов, партия мира, выступающая против всяческого насилия и войн. Таковой была задумка создателей.
Но что-то пошло не по плану, и со временем партия «зеленых» превратилась в самого обычного системного игрока, руководили которым обычные функционеры, и даже их достаточно непривычный вид ничего в этом плане не менял.
Да, в партийный аппарат пробились фриковатые активисты ЛГБТ*, лохматые нестриженные борцы за климат в старых свитерах, но правда в том, что партия попала под строгий контроль Белого дома. А может, и изначально и была под этим контролем.
В итоге «зеленые» превратились в самую настоящую фашистскую партию, агрессивную партию войны и экономического суицида для Германии.
За нынешние экономические проблемы немцы во многом должны быть «благодарны» именно им. И их политике, в том числе и ярой, лютой русофобии, которая буквально сочится из «зеленых».
Война с Россией вообще стала для «зеленых» одним из смыслов существования. Началась она как война против российских энергоносителей, которые обеспечивали экономическое благополучие Германии, и пришла к прямым призывам уничтожить Россию ракетами.
Иногда даже создается впечатление, что партией руководит не бодипозитивная Рикарда Ланг, а некий австрийский художник. И вот, партия «зеленых» умирает в муках.
«Зеленые» полностью растеряли свою популярность, несмотря на то что партия является частью правящей коалиции. Многие немцы их просто ненавидят, да и сама партия пропитана этой ненавистью насквозь. И это несовместимо с жизнью.
Процесс распада начался изнутри. Ушло в отставку все руководство партии с той мыслью, что обновление чему-то поможет. Но тут случилось то, чего никто не ожидал: молодые активисты начали выходить из партии с целью создать свое «зеленое» движение.
По сути, партия начала распадаться. С одной стороны функционеры типа Хабека и надоевшей всем до зубной боли Анналены Бербок, а с другой — юные радикалы-леваки, которые пока бескомпромиссны и агрессивны.
Но проблема в том, что в итоге окажутся нежизнеспособными оба образования. Потому что они попросту не нужны Германии, которая наелась «зеленой» повесточки до рвоты.
Впрочем, есть и другой вариант, если «зеленых» снова начнут окормлять из-за океана. Но нужен ли вашингтонским демиургам такой обанкротившийся актив?
*Запрещенная в России экстремистская организация.