Сегодня 16:08 Бесконечная идеология доминирования: Захарова — об отношении Запада к КНР Захарова на ПМЭФ объяснила нападки Европарламента на Китай привычками метрополии 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Резолюцию Европарламента с призывом к властям КНР отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе» можно объяснить двумя причинами. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что посвятила позиции Европы целый пост. Позиция ЕП, предположила она, может быть связана с абсолютным непониманием географии. «Китай находится на другом континенте и не является частью региона, который курируется Европарламентом. Он ни географически, ни политически в зону влияния ЕП не входит. Так почему же Европарламент озабочен тем, что происходит в Китае?» — задалась вопросом Захарова. Официальный представитель МИД допустила, что иногда определенный народ живет в стране, но при этом относится и к населению другой части мира. В таких случаях действительно существует некий мост. Однако в случае с Китаем это не так.

Ни национальные меньшинства, ни религиозные группы, которыми озабочен Европарламент на территории Китая, их будущим или настоящим, не имеют никакого отношения к западноевропейской части евразийского континента. Соответственно, второй вывод, который можно сделать: если это не про абсолютное незнание, то это, конечно, шизофрения.

Захарова подчеркнула, что у Европарламента есть огромное количество насущных задач: например, права населения той же Германии, проблемы Великобритании и Франции, вопросы миграции, падения уровня жизни, безработицы, социальные темы, разгул антисемитизма. «Можно быть несогласным с политикой Израиля, но здесь же мы видим: именно на этнической, религиозной почве ненависть, которая просто безудержно наполняет Западную Европу, не говоря уже о русофобии», — сказала собеседница 360.ru. Дипломат сочла удивительным тот факт, что структуры, у которых есть четко очерченные зоны ответственности, сформированные по добровольному принципу, почему-то считают должными заниматься чем-то другим: например, проблемами стран, которые, во-первых, не входят в их состав; а во-вторых, об этом не просили.

Причем это Китай, который, по сути, обеспечивает благополучие той же самой Западной Европы и товарами, и производством. <…> Может быть, Европарламенту стоило хотя бы задать вопрос: не поблагодарить ли КНР за то, что столько лет за счет своей рабочей силы, возможностей и ресурсов страна поддерживает должный уровень жизни западноевропейцев?

Поведение ЕП Захарова объяснила привычкой Запада чувствовать себя метрополией и относиться ко всем остальным как к своим колониям. «Во-вторых, это, безусловно, желание отвести взгляд от собственных проблем, показать, что якобы где-то там проблемы посерьезнее. Третий момент — способ, они же даже этого и не скрывают, сдерживания тех или иных стран, создания политической, общественно-информационной базы под, например, введение незаконных санкций», — сказала дипломат. Однако основной причиной происходящего, тесно связанной с первым пунктом, она назвала бесконечную идеологию доминирования — «прекрасного сада». Запад, заключила Захарова, до сих пор живет в парадигме того, что его окружают третьесортные государства.