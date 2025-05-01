Сегодня 05:23 Загадки лидера КНДР. Что скрывается за жестким образом Ким Чен Ына 0 0 0 Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

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Ким Чен Ын остается одной из самых загадочных фигур современной политики. Его детство, окутанное тайной, стремительный путь к власти и закрытый образ жизни порождают множество вопросов. Как формировался характер самого молодого лидера ядерной державы и что скрывается за редкими появлениями его семьи на публике — в материале 360.ru.

Тайны пхеньянского принца: загадки детства и юности Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года в Пхеньяне (по другим данным — в 1983-м), став третьим сыном Ким Чен Ира и его третьей жены Ко Ен Хи, бывшей балерины. Мать сыграла ключевую роль в его будущем, убедив партийную элиту, что именно он должен стать преемником. Детство прошло в закрытой обстановке — на редких фото мальчик в детском генеральском мундире, что подчеркивало особый статус. В семье было пятеро детей от разных жен, включая старшего брата Ким Чен Нама (убитого в 2017-м) и сестру Ким Е Чжон, ныне занимающую высокие посты. Западное воспитание и восточная дисциплина В 1990-х юный Ким Чен Ын тайно учился в Швейцарии под именем Пак Ын. Одноклассники запомнили его как скромного подростка, увлекавшегося баскетболом и компьютерными играми. Он особенно любил команду «Чикаго Буллз» и игрока Майкла Джордана.

Фото: РИА «Новости»

После возвращения в КНДР Ким Чен Ын окончил Университет имени Ким Ир Сена, защитив диплом по компьютерному моделированию тактических карт. Параллельно он прошел обучение в Военной академии, получив фундаментальную военную подготовку. Позже ему присвоили степени доктора физики и военных наук. От наследника до лидера нации Ким Чен Ын начал подготовку к руководству страной в 2009 году, когда его отец Ким Чен Ир официально назначил его своим преемником. В сентябре 2010 года он получил звание генерала армии, что стало важным шагом в укреплении его позиций в военной элите. После внезапной смерти отца 17 декабря 2011 года 28-летний Ким Чен Ын был провозглашен «великим продолжателем революционного дела».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

В первые месяцы правления он последовательно укреплял свои позиции: 24 декабря 2011 года стал Верховным главнокомандующим, а в апреле 2012 года занял ключевые партийные и государственные должности. Специально для него создали пост первого секретаря Трудовой партии, сохранив за отцом символический титул «вечного генерального секретаря». Ядерный щит и экономика: курс «пенчжин» Ким Чен Ын продолжил курс «пенчжин» — параллельное развитие экономики и ядерной программы. Он провел умеренные экономические реформы, разрешив семейные подряды в сельском хозяйстве и расширив автономию предприятий. Однако международные санкции и изоляция страны привели к ухудшению экономической ситуации. В 2021 году лидер признал возможность нового «Трудного похода» — повторения голода 1990-х годов.

Фото: KCNA/Xinhua / www.globallookpress.com

При Ким Чен Ыне мощный импульс развития получила ядерная программа КНДР. В 2013–2017 годах страна провела четыре ядерных испытания, включая испытание водородной бомбы. В 2022 году КНДР законодательно закрепила статус ядерной державы, а в 2023-м объявила о создании межконтинентальных баллистических ракет. Дипломатия бронепоездов или особая связь с Москвой Отношения между КНДР и Россией значительно активизировались после прихода Ким Чен Ына к власти. Первый официальный визит северокорейского лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года, когда он прибыл на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом Владимиром Путиным. В сентябре 2023 года северокорейский лидер вместе с президентом России посетил космодром Восточный. В ходе переговоров лидеры уделили особое внимание военно-техническому сотрудничеству.

Фото: РИА «Новости»

Кульминацией российско-северокорейских отношений стал визит Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года, первый за 24 года. На этой встрече руководители стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает углубление сотрудничества в экономической, военной и технологической сферах. Семейные тайны династии Ким Старший брат Ким Чен Ын — младший сын в семье Ким Чен Ира. Его старший единокровный брат Ким Чен Нам, рожденный от актрисы Сон Хе Рим, долгое время считался основным претендентом на власть. Однако после инцидента 2001 года, когда Ким Чен Нама задержали в Японии с поддельными документами при попытке посетить Диснейленд, он впал в немилость.

Фото: РИА «Новости»

Его трагическая гибель в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура от рук наемных убийц, использовавших нервно-паралитическое вещество VX, стала одним из самых громких политических убийств XXI века. В СМИ нередко обвиняли в этом преступлении Пхеньян, однако подтверждений этому нет. Средний брат Единоутробный брат северокорейского лидера Ким Чен Чхоль, напротив, никогда не проявлял политических амбиций. Известный как поклонник творчества Эрика Клэптона, он несколько раз посещал концерты британского рокера за границей. Сестра-соратник Особую роль в окружении Ким Чен Ына играет его младшая сестра Ким Е Чжон. Рожденная в 1988 году, она постепенно превратилась в одного из самых влиятельных политиков КНДР. В 2021 году она заняла должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, а в период ухудшения здоровья брата в 2020 году фактически исполняла часть его обязанностей. Ее подпись стала появляться на важных внешнеполитических документах, что свидетельствует о растущем влиянии. Жена и дети: новый образ первой семьи Северной Кореи Личная жизнь Ким Чен Ына долгое время оставалась тайной. Его супруга Ли Соль Чжу, выпускница Университета имени Ким Ир Сена по специальности «Музыка и танцы», впервые появилась на публике в 2012 году. В отличие от жен предыдущих лидеров, она активно сопровождает мужа на официальных мероприятиях, что стало новшеством для северокорейского протокола.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Ким Чен Ын с дочерью / www.globallookpress.com

По данным южнокорейских спецслужб, у пары трое детей. Старшая дочь Ким Чжу Э, родившаяся предположительно в 2012–2013 годах, с ноября 2022 года регулярно появляется на публике вместе с отцом. Ее присутствие на военных парадах и ракетных испытаниях аналитики расценивают как возможную подготовку к преемственности власти. В северокорейских СМИ ее называют «Благородным ребенком» и «Любимой дочерью», что усиливает слухи о ее особом статусе. Баскетбол, Родман и другие неожиданные увлечения Страсть Ким Чен Ына к баскетболу, которая зародилась еще во время учебы в Швейцарии, сохранилась и после возвращения в КНДР. Особую известность получила его неожиданная дружба с эксцентричным бывшим игроком NBA Деннисом Родманом. Их первая встреча состоялась в феврале 2013 года, когда Родман приехал в Пхеньян для съемок документального фильма. Баскетболист, известный своими яркими татуировками и пирсингом, казался маловероятным другом для строгого северокорейского лидера, но их объединила любовь к спорту.

Фото: Kcna/Xinhua / www.globallookpress.com

Родман в интервью описывал, как они вместе смотрели баскетбольные матчи, обсуждали спорт и даже пели караоке. Во время своего третьего визита в сентябре 2013 года американский спортсмен провел целый день с семьей Ким Чен Ына на морском курорте, где, по его словам, «качал на руках малышку Чжу Э» и общался с Ли Соль Чжу. Родман называл Ким Чен Ына «отличным парнем» и «другом на все времена». В КНДР увлечение лидера баскетболом получило официальное признание. В государственных СМИ периодически появляются кадры, где Ким Чен Ын наблюдает за баскетбольными матчами или обсуждает развитие спорта в стране. Жизнь под охраной Несмотря на жесткий публичный образ, в частной жизни Ким Чен Ын, по свидетельствам немногих очевидцев, проявляет себя как заботливый отец. Деннис Родман рассказывал о теплой семейной атмосфере во время их встреч. Однако даже в этих редких описаниях подчеркивается постоянное присутствие охраны и тщательно продуманный церемониал, окружающий семью лидера.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Ким Чен Ын с женой / www.globallookpress.com

Семья Ким Чен Ына проживает в специальном охраняемом комплексе в районе Ренсон в Пхеньяне. Этот район традиционно заселен высшей партийной элитой и тщательно изолирован от остального города. По неподтвержденным данным, у лидера КНДР есть несколько запасных резиденций по всей стране, включая курортный город Вонсан, где он часто скрывается в периоды обострения международной напряженности. Тревожные звоночки Состояние здоровья северокорейского лидера на протяжении многих лет вызывает опасения у экспертов. По некоторым источникам, уже в молодом возрасте у Ким Чен Ына диагностировали сахарный диабет и гипертонию, что связано с его избыточным весом и малоподвижным образом жизни. По данным южнокорейской разведки, его рост составляет около 170 сантиметров, а вес в разные периоды колебался между 130 и 140 килограммами. В 2014 году Ким Чен Ын исчез из публичного поля на шесть недель, появившись впоследствии с тростью. Государственные СМИ объяснили его отсутствие «неудобным физическим состоянием». В 2020 году ситуация повторилась — лидер пропустил важные государственные мероприятия, включая празднование дня рождения Ким Ир Сена, что породило слухи о серьезных проблемах со здоровьем, вплоть до комы или смерти, которые не подтвердились.

Фото: РИА «Новости»

Особое внимание привлекло резкое похудение Ким Чен Ына в 2021 году. По оценкам экспертов, он сбросил около 20 килограммов, что сразу отразилось на его внешнем виде. Южнокорейские источники утверждали, что это было сознательное решение, связанное с рекомендациями врачей, а не признак тяжелого заболевания. В августе 2021 года в КНДР даже запретили обсуждать изменения во внешности лидера. Проблемы со здоровьем не мешают Ким Чен Ыну активно курить — эта привычка сохраняется у него с молодости. В 2022 году появились сообщения о возможных проблемах с сердцем, однако официальных подтверждений этим данным нет. Сфинкс современной политики Ким Чен Ын остается ключевой фигурой в современной истории КНДР, чей стиль руководства сочетает традиционные подходы с элементами модернизации. Его политика демонстрирует прагматичное балансирование между защитой национальных интересов и выстраиванием международных отношений, особенно с такими партнерами как Россия и Китай.

Фото: РИА «Новости»

В личной жизни Ким Чен Ын поддерживает образ современного руководителя, избирательно демонстрируя моменты семейной жизни — появления с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э. Эта сдержанная открытость отражает эволюцию представлений о публичном образе лидера в северокорейском обществе.