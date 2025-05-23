В расчете на агрессию. Зачем страны НАТО пытаются запереть Россию на Балтике?

При чтении новостей из Европы возникает устойчивое впечатление, что их там хлебом не корми, дай учинить какую-нибудь каверзу против России. И месяца не прошло с того момента, как эстонская береговая охрана захватила в нейтральных водах шедший в Усть-Лугу танкер по флагом третьей страны по одному лишь подозрению, что у судна могут быть технические проблемы.

В итоге «плавучую цистерну» отправили в какой-то эстонский порт для проведения расследования. Как говорится, был бы танкер, а статья найдется.

В ответ российские пограничники у балтийских берегов Калининградской области также задержали некий сухогруз, направлявшийся из порта Таллина. Чтобы наглядно показать «коллегам», что в эту игру с задержаниями могут играть двое и еще не известно кому в итоге будет хуже.

Казалось бы все все поняли. Но не тут-то было. На днях министерство иностранных дел Польши заявило о намерении местных властей захватывать российские суда в нейтральных водах Балтийского моря с целью борьбы с так называемым «танкерным теневым флотом» России, ради чего поляки готовы даже пойти на изменение норм международного морского права в регионе.

«Прежде всего, это вопрос правовых решений, которые сделали бы возможным задержание судов из «теневого флота». Нужно разработать какие-то правовые решения, которые сделают возможными ограничения для движения судов, которые, к примеру, меняют флаг в ходе маршрута, либо идут вообще без флага и с выключенными транспондерами», — отметил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

Как рассказал глава ведомства Радослав Сикорский, Варшава хочет воспользоваться своим председательством в Совете государств Балтийского моря, которое начнется 1 июля 2025 года, и предложить, как он выразился, «самые радикальные решения».