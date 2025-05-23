В расчете на агрессию. Зачем страны НАТО пытаются запереть Россию на Балтике?
При чтении новостей из Европы возникает устойчивое впечатление, что их там хлебом не корми, дай учинить какую-нибудь каверзу против России. И месяца не прошло с того момента, как эстонская береговая охрана захватила в нейтральных водах шедший в Усть-Лугу танкер по флагом третьей страны по одному лишь подозрению, что у судна могут быть технические проблемы.
В итоге «плавучую цистерну» отправили в какой-то эстонский порт для проведения расследования. Как говорится, был бы танкер, а статья найдется.
В ответ российские пограничники у балтийских берегов Калининградской области также задержали некий сухогруз, направлявшийся из порта Таллина. Чтобы наглядно показать «коллегам», что в эту игру с задержаниями могут играть двое и еще не известно кому в итоге будет хуже.
Казалось бы все все поняли. Но не тут-то было. На днях министерство иностранных дел Польши заявило о намерении местных властей захватывать российские суда в нейтральных водах Балтийского моря с целью борьбы с так называемым «танкерным теневым флотом» России, ради чего поляки готовы даже пойти на изменение норм международного морского права в регионе.
«Прежде всего, это вопрос правовых решений, которые сделали бы возможным задержание судов из «теневого флота». Нужно разработать какие-то правовые решения, которые сделают возможными ограничения для движения судов, которые, к примеру, меняют флаг в ходе маршрута, либо идут вообще без флага и с выключенными транспондерами», — отметил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
Как рассказал глава ведомства Радослав Сикорский, Варшава хочет воспользоваться своим председательством в Совете государств Балтийского моря, которое начнется 1 июля 2025 года, и предложить, как он выразился, «самые радикальные решения».
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск во время недавнего заседания с участием командующих Военно-морских сил страны высказал опасения, что Балтийское море может превратиться в место постоянного противостояния между Россией и Западом.
И вот тут мы подходим к самому интересному.
Польская политика, особенно внешняя, всегда была эдакой вещью в себе, но поляки отнюдь не дураки и не могут не понимать, что то, чем они и их прибалтийские братья по разуму занимаются или планируют на Балтике, называется простым словом «провокация».
А каждая провокация своей целью имеет вызывать ответную реакцию провоцируемого. Применительно к ситуации в Балтийском море — силовую, проще говоря, агрессию.
Ну, а раз так, то к чему все эти крокодиловы слезы Туска о риске серьезного противостояния между Россией и НАТО, если он и его подчиненные сами делают все, чтобы этот риск многократно увеличить?
В ответ на проводимую с января этого года операцию стран НАТО по патрулированию Балтийского моря Baltic Sentry замглавы МИД РФ Александр Грушко уже четко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» Североатлантического альянса.
Так чего вам еще надо, чтобы понять, что вы сами нарываетесь? Полагаю, ничего. Точнее, в этом-то и смысл всего происходящего — вызывать агрессию со стороны России, чтобы потом заявить: «видите, а мы предупреждали, русские придут».
Ну, хорошо, окажетесь вы правы — лишь в собственных глазах, но тем не менее дальше то что? Вы действительно хотите рискнуть новой большой войной, возможно, войной ядерной, только чтобы на мгновение почувствовать свою правоту? И не есть ли это признак хронического идиотизма, охватившего европейскую политическую элиту?
Как по мне, ответ очевиден…