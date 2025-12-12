Держи врагов еще ближе, или Зачем США «Большая пятерка»?

Нарастающее глухое раздражение между Европой и США, время от времени прерываемое всплесками взаимных претензий, наглядно демонстрирует: пресловутого коллективного Запада больше нет. Вместо него есть группа стран, формально пока объединенных военном союзом, но в реальности уже не разделяющих ни целей, ни задач, ни идеологии друг друга.

Как всем вдруг стало очевидно, Соединенные Штаты и без Европы продолжают представлять собой серьезную, авторитетную силу, с которой и считаться, и по возможности взаимодействовать так или иначе приходится всем.

Европа же, лишенная американского покровительства, предстала мировому сообществу в образе андерсеновского голого короля, у которого высокомерия и апломба еще много. А вот всякая связь с реальностью, кажется, утрачена навсегда.

Поэтому новость якобы о намерении США создать новое объединение стран, «Ключевую пятерку» (C5), с участием России, США, Китая, Индии и Японии, но без участия ЕС (хотя бы в лице какой-то одной из европейских стран) выглядит вполне логичным продолжением нынешних мировых процессов. По данным издания Politico, основной целью C5 станет решение международных проблем, при урегулировании которых члены «пятерки» не будут связаны правилами и условностями, характерными для западного клуба.

«Одним из пунктов повестки могла бы стать ситуация на Ближнем Востоке, в частности, содействие нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — говорится в публикации.