Держи врагов еще ближе, или Зачем США «Большая пятерка»?
Нарастающее глухое раздражение между Европой и США, время от времени прерываемое всплесками взаимных претензий, наглядно демонстрирует: пресловутого коллективного Запада больше нет. Вместо него есть группа стран, формально пока объединенных военном союзом, но в реальности уже не разделяющих ни целей, ни задач, ни идеологии друг друга.
Как всем вдруг стало очевидно, Соединенные Штаты и без Европы продолжают представлять собой серьезную, авторитетную силу, с которой и считаться, и по возможности взаимодействовать так или иначе приходится всем.
Европа же, лишенная американского покровительства, предстала мировому сообществу в образе андерсеновского голого короля, у которого высокомерия и апломба еще много. А вот всякая связь с реальностью, кажется, утрачена навсегда.
Поэтому новость якобы о намерении США создать новое объединение стран, «Ключевую пятерку» (C5), с участием России, США, Китая, Индии и Японии, но без участия ЕС (хотя бы в лице какой-то одной из европейских стран) выглядит вполне логичным продолжением нынешних мировых процессов. По данным издания Politico, основной целью C5 станет решение международных проблем, при урегулировании которых члены «пятерки» не будут связаны правилами и условностями, характерными для западного клуба.
«Одним из пунктов повестки могла бы стать ситуация на Ближнем Востоке, в частности, содействие нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией», — говорится в публикации.
Впрочем, несмотря на утверждение портала Defense One о том, что идея создать такую организацию закреплена в закрытой части Стратегии национальной безопасности США, Белый дом категорически отрицает эту информацию. Там настаивают, что никаких закрытых или неопубликованных разделов в недавно обнародованной стратегии попросту нет и все это не более чем слухи и домыслы.
Может быть, и так, на самом деле это и не важно. Куда важнее, что нынешняя американская администрация не на словах, а на деле пытается сменить свою геополитическую ориентацию с Европы на Россию и Азию. Об этом, в частности, свидетельствуют пункты экономической части «мирного плана Трампа», в которой речь идет о восстановлении полноценных эконмических связей с Москвой по окончании украинского конфликта.
The Wall Street Journal отметила, что Штаты намерены вложиться в добычу российской нефти в Арктике, разработку месторождений редкоземельных металлов, в том числе, надо полагать, и в освобожденной нами части Донбасса, а также способствовать восстановлению прежней системы поставок российских энергоносителей в Европу и мир.
Характерно, что новый взгляд на Россию как на возможного если не союзника, то важного партнера, разделяют и многие активные сторонники MAGA.
Например, известный журналист Такер Карлсон в эфире своего шоу заявил, что самым лучшим вариантом для Вашингтона было бы завязать максимально тесные отношения с Москвой.
«Если смотреть исключительно с точки зрения того, что лучше для Соединенных Штатов, с позиции „Америка прежде всего“, то самым очевидным вариантом, конечно, будет Россия», — подчеркнул ведущий.
Тут стоит указать вот на какой важный момент. Помимо очевидных, как справедливо заметил Карлсон, выгод в виде огромных запасов полезных ископаемых, энергетических ресурсов, крупнейшей в Европе армии и масштабных производственных мощностей, такую страну, как Россия, Штатам, следуя известной поговорке, стоит держать от себя максимально близко. Хотя бы ради того, чтобы наши стратегически успехи, как это происходит в сфере новейших вооружений, не становились каждый раз для Америки неприятным сюрпризом.
В этом смысле в стремлении США как можно сильнее сблизиться с Россией гораздо больше прагматизма и рациональности, чем многие себе представляют.