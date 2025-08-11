11 августа 2025 00:54 «Санитарный кордон» вокруг России. Зачем Пентагон закупает ракеты, способные ударить по Москве Политаналитик Соловейчик: России нужно совершенствовать оборонный потенциал 0 0 0 Фото: Department of Defense/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Пока Дональд Трамп рассуждает о «переговорах» с Россией, Пентагон втихую наращивает ударные возможности НАТО. Особую тревогу вызывает ракета JASSM-ER дальностью 980 километров: запущенная, например, с украинской территории, она может достичь Москвы. Этот ход вписывается в стратегию альянса по обезоруживающему удару, цель которого — уничтожить 60% российских ядерных сил до ответного удара. Хотя президент США публично отрицает поставки Украине Tomahawk (2500 километров), его администрация уже наращивает военный бюджет до 1,01 триллиона долларов, а подконтрольные Пентагону корпорации явно готовятся к большой войне.

Пентагон вооружает союзников США не сбавляют оборотов в наращивании военного потенциала, активно вооружая не только себя, но и союзников по всему миру. В конце июля Пентагон объявил о контрактах на 7,8 миллиарда долларов с RTX Corporation и Lockheed Martin для производства тысяч современных ракет, предназначенных для американских ВВС и ВМС, а также для стран-партнеров. Этот шаг вызывает серьезные вопросы о намерениях Вашингтона и его союзников, особенно в контексте напряженности с Россией. RTX Corporation получила рекордный контракт на 3,5 миллиарда долларов — самый крупный в истории программы ракеты «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. Эти ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 180 километров, отправятся в арсеналы сразу нескольких стран Европы и Азии: от Бельгии, Германии, Польши и Украины до Японии, Тайваня, Австралии, а также Израиля и Кувейта на Ближнем Востоке. Это демонстрация силы, направленная на укрепление позиций США в ключевых регионах. Американская компания Lockheed Martin, в свою очередь, заключила контракт на 4,3 миллиарда долларов для производства высокоточных крылатых ракет JASSM и противокорабельных LRASM. Эти смертоносные системы, способные поражать цели на расстоянии до 980 километров (в случае JASSM-ER), отправятся в Польшу, Нидерланды, Финляндию и Японию. Особенно тревожит, что JASSM-ER, размещенные, например, на Украине, могут достичь Москвы, что делает их стратегически опасным инструментом в руках НАТО.

Фото: Oliver Brandt/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Эти контракты вписываются в более широкую стратегию НАТО, которая, судя по всему, включает подготовку к возможному превентивному удару по России с целью вывести из строя значительную часть ее ядерного арсенала. Штаты методично окружают Россию, накачивая союзников передовым оружием, что лишь усиливает напряженность. Притом что Дональд Трамп, критиковавший своего предшественника Джо Байдена за военные траты, сам раздул военный бюджет США до рекордных 1,01 триллиона долларов. Его слова о мире на Украине звучат все менее убедительно на фоне действий Пентагона. Крупнейшие оружейные корпорации США явно не намерены упускать прибыль от потенциальной эскалации. И пусть Трамп пока отрицает планы поставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, исключать такую возможность было бы наивно.

Фото: Eric Garst/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Новый трампизм Подписание очередного контракта на поставку ракет, танков или кораблей между Пентагоном и частными или квази-частными производителями само по себе не означает, что Штаты готовятся к большой войне. Однако это может быть тревожным сигналом, указывающим на то, что ядерная война для США допустимый сценарий. Все, что делает Трамп — особенно последние две-три недели, — свидетельствует: он переосмыслил свою политику. Новый трампизм, по сути, представляет собой идеологию неоконсерваторов с их жесткой антироссийской линией.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Да, подача своеобразная: твиты вместо дипломатических нот, обещания, которые сегодня даются, завтра отменяются, а послезавтра снова возможны. Но это лишь внешние различия. Суть американской политики остается неизменной. Об этом 360.ru рассказал доктор экономических наук профессор и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. «Даже осторожные шаги, такие как размораживание дипломатической собственности или восстановление прежних режимов перемещения дипломатов — вся эта техника дипломатического сотрудничества, — не демонстрируют значительных позитивных изменений. Если бы они были, представители уважаемого МИД России наверняка бы нас об этом уведомили. Судя по всему, очередная попытка „перезагрузки“ отношений снова поставлена на паузу», — объяснил он. Вместо этого, добавил эксперт, США реализуют старые, изъеденные молью проекты, знакомые еще с начала XX века, в частности концепцию санитарного кордона вокруг России. Похоже, сейчас разрабатывается ее модификация, которую мы видели в 50-е и 60-е годы, — санитарный кордон одновременно вокруг России и Китая. Подобная идея имеет полтора десятка версий, ее активно обсуждали в эпоху до формального примирения Вашингтона и Пекина.

Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / www.globallookpress.com

Россия должна действовать с умом Еще во время предвыборной кампании в США было ясно, что позиция Трампа по ядерным вооружениям и контролю над ними будет жестче, чем у Джо Байдена. Это создает серьезные вызовы для безопасности России. Американский лидер действует с холодным расчетом, понимая, что военно-промышленный комплекс — локомотив экономики США. Он создает рабочие места, стимулирует науку, промышленность и образование, укрепляя научно-технический потенциал страны, который ослаб за годы президентства Байдена. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политический аналитик Владимир Соловейчик. — Как это влияет на международную обстановку, особенно по отношению к России? — Трамп оказывает давление на союзников по НАТО, требуя увеличить их военные бюджеты и закупать американское оружие. Кроме того, он планирует размещать новые вооружения по периметру российских границ — на базах НАТО и даже за их пределами, например на Дальнем Востоке. Это прямая угроза. Президент США рассчитывает, что Москва втянется в новую гонку вооружений, которая, по его мнению, истощит наши финансы и экономику, как это было с СССР. Он частично прав, но лишь частично. Главной причиной краха Союза были не только гонка вооружений, а бездарная политика Горбачева и Лигачева, их нерешительность и хаотичные реформы вроде той же провальной антиалкогольной кампании, подорвавшей бюджет.

Фото: Михаил Сергеевич Горбачев (справа), Генеральный секретарь ЦК КПСС и Егор Кузьмич Лигачев, секретарь ЦК КПСС / РИА «Новости»

— Как Россия должна реагировать на эти вызовы? — Нам нужно действовать оперативно, но с умом. Во-первых, совершенствовать оборонный потенциал, особенно стратегические ядерные вооружения, повышать их защищенность. Мы не можем допустить повторения атак, подобных украинским, на аэродромы стратегической авиации или на шахты ракет и пункты управления. Это вопрос национальной безопасности. — Что насчет дипломатических мер? Есть ли прогресс в этом направлении? — Безусловно, дипломатия играет важную роль. Недавний выход России из одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности — правильный и решительный шаг. Это возвращение к суверенитету в вопросах обороны.

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Какие еще шаги помогут укрепить безопасность России? — Помимо дипломатии, нужно развивать новые средства поражения и их доставки, создавать серийные образцы, выводить их на боевое дежурство. Такие меры позволят защитить нас от любой агрессии, откуда бы она ни исходила. Мы должны быть готовы ко всем сценариям, сохраняя баланс между решительностью и осторожностью. Главное — Россия должна оставаться сильной и бдительной. Угрозы со стороны США и их союзников реальны, но мы способны ответить, укрепляя собственный оборонный потенциал и проводя грамотную политику. Это залог нашей безопасности и суверенитета.