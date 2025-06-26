Дорожкой Зеленского. Зачем Пашинян объявил войну Армянской церкви?
Прошедший саммит НАТО показал, что хотя формально важнейшие западные институты вроде самого альянса или G7 еще функционируют, на деле никакого коллективного — глобального, если хотите — Запада больше не существует. Есть отдельно Европа, ставшая своеобразным форпостом теряющего влияние глобализма, и США, интересы которых далеки как от конкретно европейских, так и в целом от евроатлантических.
Дошло до того, что вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс сформулировал некие тезисы новой «доктрины Трампа», исключающие стремление Вашингтона продвигать по всему миру демократию и либеральные ценности вплоть до и включая всю нынешнюю западную повестку.
«Мы не пытаемся изменить режим. Мы не пытаемся создать демократию. Мы не пытаемся превратить Иран в Висконсин, мы уничтожаем их ядерную программу, и как только мы это сделаем, мы уйдем», — объяснил он суть доктрины на примере Ирана.
Как бы там ни было, но времена всевластия «мягкой силы», когда вслед за появлением в какой-нибудь стране американских НКО рано или поздно свергаются режимы, а общество переформатируется под интересы западных идеологов, постепенно уходят в прошлое.
Тем удивительнее, что в мире еще находятся те, кто продолжат следовать в фарватере глобализма, превращая свои страны в полигоны (иногда даже буквально) для проведения информационно-психологических опытов над населением и разрушения в обществе присущих ему традиционных ценностей.
Наиболее яркий пример такой самоубийственной политики — разумеется, Украина. Но, как оказалось, даже печальный опыт киевского режима, который в относительно скором будущем неизбежно приведет к краху не только его самого, но и всего украинского государства, к сожалению, ничему не учит всех прочих последователей завиральных идей глобализма.
Взять хотя бы Армению, премьер-министр которой Никол Пашинян — выкормыш тех самых НКО и ставленник глобалистов — после бесславно проигранной войны в Карабахе, которую в лучших традициях либерального лицемерия он недавно окрестил победой, позволившей Армении обрести истинную независимость, решил пойти войной еще и на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) — важнейший институт армянского духовного и национального самосознания.
Следственный комитет Армении заявили о предотвращении попытки государственного переворота, якобы организованного движением «Священная борьба» под руководством архиепископа Баграта Галстаняна. Сам Пашинян назвал это „масштабным и зловещим“ планом „криминального олигархического духовенства“ по дестабилизации обстановки в стране.
В свое время Галстанян пообещал добиться неучастия Пашиняна в выборах 2026 года. Судя по всему, это и стало триггером для действий армянских правоохранительных органов.
Политическая борьба неполитическими методами — что может быть банальнее, когда речь идет о фактической диктатуре? Проблема лишь в том, что, обозлившись на конкретного священнослужителя, Пашинян обвинил войну всей церкви, нимало не задумываясь над разрушительными последствиями своих шагов.
В ответ на откровенные нападки со стороны властей католикос всех армян Гарегин II раскритиковал Пашиняна за попытки дискредитации духовенства и ААЦ, «подавление ее голоса и умаление ее высокой репутации и авторитета в обществе». В свою очередь, соборный съезд в Эчмиадзине осудил «антицерковную кампанию, развязанную властями Армении».
Согласитесь, сложно во всем это не заметить знакомые черты деятельности украинского режима и конкретно его «президента». При этом совершено не понятно, зачем Пашиняну понадобилось так глупо косплеить Зеленского?
Если ради того, чтобы выслужиться перед западными заказчиками, так это бессмысленно. Многих из них вроде пресловутого USAID уже нет, а большинство прочих тихо «сливаются», понимая, что у них есть проблемы поважнее Армении.
Если же таким способом армянский премьер борется за сохранение и, возможно, бессрочное продление своего пребывания у власти, то у меня плохие новости. Ровно те же мотивы привели Зеленского к военному конфликту с Россией, который Украине не выиграть и который, судя по всему, закончится полной деконструкцией украинского национального проекта.
Действуя в том же ключе и буквально по тем же лекалам, Пашинян так же приведет свою страну к катастрофе. Правда, на этот раз могильщиком армянской государственности выступит не России, а Азербайджан и Турция, которые только и жду своего шанса, чтобы окончательно разделаться с Арменией.
Понимает ли это сам Пашинян? Боюсь, нет. Государственному стратегическому мышлению на курсах уличных революционеров имени Джорджа Сороса, увы, не учат. Там совсем другие цели и задачи — весьма далёкие от интересов армянского народа.