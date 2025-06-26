Прошедший саммит НАТО показал, что хотя формально важнейшие западные институты вроде самого альянса или G7 еще функционируют, на деле никакого коллективного — глобального, если хотите — Запада больше не существует. Есть отдельно Европа, ставшая своеобразным форпостом теряющего влияние глобализма, и США, интересы которых далеки как от конкретно европейских, так и в целом от евроатлантических.

Дошло до того, что вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс сформулировал некие тезисы новой «доктрины Трампа», исключающие стремление Вашингтона продвигать по всему миру демократию и либеральные ценности вплоть до и включая всю нынешнюю западную повестку.

«Мы не пытаемся изменить режим. Мы не пытаемся создать демократию. Мы не пытаемся превратить Иран в Висконсин, мы уничтожаем их ядерную программу, и как только мы это сделаем, мы уйдем», — объяснил он суть доктрины на примере Ирана.

Как бы там ни было, но времена всевластия «мягкой силы», когда вслед за появлением в какой-нибудь стране американских НКО рано или поздно свергаются режимы, а общество переформатируется под интересы западных идеологов, постепенно уходят в прошлое.

Тем удивительнее, что в мире еще находятся те, кто продолжат следовать в фарватере глобализма, превращая свои страны в полигоны (иногда даже буквально) для проведения информационно-психологических опытов над населением и разрушения в обществе присущих ему традиционных ценностей.

Наиболее яркий пример такой самоубийственной политики — разумеется, Украина. Но, как оказалось, даже печальный опыт киевского режима, который в относительно скором будущем неизбежно приведет к краху не только его самого, но и всего украинского государства, к сожалению, ничему не учит всех прочих последователей завиральных идей глобализма.