Вернуться в Россию на французских штыках? Зачем Навальная колесит по чужим президентам

Юлия Навальная встретилась с Эммануэлем Макроном. Вместе с ней к французскому лидеру пришла глава «Фонда борьбы с коррупцией»** Мария Певчих*. Обе просили президента Франции помочь российскому гражданскому обществу в борьбе с «диктатурой».

Когда Навальная фотографировалась с Макроном, на его лице появилась улыбка отвращения: рот ассиметричен, один его уголок опущен. Оно и понятно: независимо от взглядов и личных историй в любой стране предатель вызывает отвращение. Макрон ведь помнит, что совсем недавно предлагал ввести на Украину войска и воевать с нами. И понимает, что Навальная пришла к нему с одним расчетом — вернуться в Россию на французских истребителях.

«Помогите разобраться с согражданами» Если вспомнить историю наших взаимоотношений с Францией, то корректнее будет сказать, что, кажется, вдова Навального решила войти к нам на французских штыках. А как иначе?

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон / IMAGO/Frank Ossenbrink / Global Look Press

Человек пришел к лидеру страны, которая поставляет оружие для убийства солдат нашей армии и обстрела наших городов, которая готовится ввести войска для настоящей войны с нами. Причем речь идет не только о войсках одной лишь Франции, но и о силах НАТО. То есть этот человек хочет, чтобы против нас воевали десятки сильнейших стран. И вдруг к нему с какими-то просьбами идет Юлия Навальная. Все же понятно.

До того она уже посещала Джо Байдена, глав МИД Великобритании и Польши. О чем просит их вдова? Помочь российскому гражданскому обществу?

Извините, но гражданское общество сегодня вяжет маскировочные сети, собирает посылки для фронта и развозит по передовой приборы ночного видения. Тех, кто участвует в поддержке армии, в разы, а скорее всего, в сотни раз больше, чем тех, кого под гражданским обществом подразумевает Навальная: активисты прозападных фондов, журналисты спонсируемых Западом изданий, разные квир-борцы и прочие.

Фото: Юлия Навальная и экс-премьер Великобритании, ныне министр иностранных дел Дэвид Кэмерон / UK Foreign, Commonwealth & Devel / Global Look Press

Таким образом, если гражданское общество — это волонтеры, помогающие армии, то честнее было бы сказать, что Юлия Навальная пришла к Макрону с просьбой не помочь этому обществу, а разобраться с ним.

Уроки Ильича Я давно за вдовой смотрю. У меня к ней только два вопроса. Ну, где деньги ФБК **, сколько они вывели из России, как делили биткоины и кто им сейчас дает денег, меня, честно говоря, не интересует. По обрывочным сведениям, предполагаю, что они и сами не могут поделить электронные кошельки и передрались за них. У меня вопросы более насущные. Первый: что бы сказал на это супруг Юлии Навальной? Покойный — при всей моей к нему нелюбви и недоверии — вряд ли бы пошел чесом по лидерам фактически уже воюющих с нами стран, чтобы получить какую-то выгоду. Потому что никакой правитель на штыках не воцарится. В истории России даже попыток таких было немного, если не считать средневековые завоевательные войны и случай Владислава Вазы — польского короля, который был избран боярами на московское царство, но встретил народное сопротивление. Тот пытался войти в Москву на польских штыках, но ведь и был чужаком.

Фото: IMAGO/Matthias Schumann / Global Look Press

Ближайшая аналогия — Ленин и пломбированный вагон. Факт, что Германия позволила большевикам проследовать через свою территорию в целях участия в русской революции, доказан. Остальное под большим вопросом: сколько дали немцы большевикам денег, на каких условиях шел поезд? Однако факта, что поезд был, ехал и доехал, хватило, чтобы до сих пор обвинять Ленина в измене. Тогда эта информация произвела фурор. Между прочим, о пломбированном вагоне летом 1917-го написала лишь одна газета — «Биржевые ведомости», которая также обвинила Ленина в получении немецких денег. В итоге, по воспоминаниям Крупской, Ленин даже уехал из Петрограда — был в ужасе от обвинений в предательстве. Но все рассосалось. Хотя Временное правительство еще весной 1917-го предупреждало, что будет относиться как к изменникам родины ко всем, кто проедет через территорию Германии. Ленин не мог избавиться от подозрений в измене до конца жизни. Не могут обелить его память и до сих пор. Хотя он немецких денег не брал, по крайней мере, их так и не нашли.

Фото: Dmitry Savostianov/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Просто бизнес? Не думаю, что Алексей Навальный пошел бы на поклон к Макрону или Байдену в условиях вооруженного конфликта. Правда, у меня складывалось впечатление, что ничего, кроме «Гарри Поттера» и «Властелина колец», он не читал, но нашлись бы в его окружении люди, которые напомнили бы о Ленине. Если бы он имел электоральные амбиции или просто мечтал захватить в России власть, то не позволил бы обнародовать его контакты с иностранными правительствами. Потому что это обрывает карьеру напрочь.

В связи с чем у меня к Юлии Навальной второй вопрос: а ей это зачем? Зачем чес по западным странам, сидение с грустным лицом и призывы сделать Россию свободной? Каким Юлии Борисовне видится ее собственный интерес? Извините, но, кроме плана воцариться с помощью западных армий, у меня никаких идей на этот счет нет.

Получается, эта женщина, которая при муже была бессловесной, верит, что, если она сюда придет с войсками, например Макрона, ей, во-первых, с радостью вручат власть, а во-вторых, тут вообще кто-то останется и будет где царствовать. И главное, что, если все дойдет до перспективы интервенции в Россию, во Франции останется какой-то Макрон? Я даже не уверена, что останется в такой ситуации сама Франция. А Юлия Борисовна верит, что все будут ее ждать? Что за дурь? Если не верит, тогда зачем ходит по этим кабинетам? Неужели ради сиюминутного обогащения? Может, ей на «борьбу» денег дают? Выходит, что вся эта клоунада с закатыванием глаз, заламыванием рук — чтобы сколотить капиталец? Очень неблагородно в этом случае вдове обманывать уважаемого мсье и престарелого мистера.

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO / Global Look Press

Лучше не придумать Вообще, конечно, от этого сидения у Макрона повеяло хтонью. Ее уловили самые разные люди. На выходных в Telegram было сразу же несколько разговоров о том, что именно ставка уехавшей оппозиции на помощь противнику и обращение к Западу окончательно решили расклад мнений внутри России. Например, журналист Екатерина Винокурова отметила, что люди, которые не были лоялистами, увидев, как ведут себя либеральные политэмигранты, обратились к своей стране и решили поддерживать ее. Потому что даже если ты в чем-то с властью не согласен, лучше оставаться честным и порядочным гражданином, чем стать предателем. Забытое слово. У нас оно в связи с фобиями репрессий и вовсе табуировано. Между тем человек, который в разгар вооруженного конфликта обращается к противнику с просьбой о помощи, — это предатель. Не надо выдумывать новых терминов, говорить намеками, сыпать экивоками. Они предатели. Сами это они не понимают порой потому, что многие из них имеют паспорта других стран. В этом секрет: люди, которые призывают обстрелять нас, — зачастую граждане Израиля, США, Евросоюза. Мы для них чужаки, которых не жалко. Подлецами они себя не ощущают, ведь самоидентифицируются с новой родиной.

Но мы-то здесь, мы остались россиянами, и для нас они — предатели.

Вполне закономерно, что множество даже и либерально настроенных людей, в том числе живущих вне России, отказались поддержать предателей. Особенно когда там пошли настоящие сборы денег на ВСУ, когда бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута* призналась, что купила снаряд для удара по России. А уже когда посыпались перед пранкерами писатели, готовые передавать деньги ВСУ и выступать в Киеве с концертами, даже зазевавшимся все стало понятно. Я лично совсем не удивлюсь, если заправляет этой компашкой какой-нибудь полковник ФСБ. Я даже не исключаю, что у Марии Певчих* в шкафу хранится российский мундир, который она любовно бережет и по ночам счищает пыль щеточкой. Потому что лучшего нельзя было придумать, чтобы отвратить от себя последних либералов, оставшихся в России.

Фото: Анна Ведута /Rod Lamkey/Keystone Press Agency / Global Look Press

Экзистенциально подташнивает Мне известно о случаях, когда от ФБК** отворачивались его многолетние члены. Потому что в своих базовых проявлениях люди примерно одинаковы, о предательстве и людоедстве и у нас, и у навальнистов примерно одни и те же представления. Человек остался в России, живет среди сограждан — как он пойдет на работу, если все будут знать, что он поддерживает Навальную, которая ходит по чужим президентам чуть ли не с мольбами жахнуть по нам как следует? От такого навальниста отвернется даже мама!

Фото: Carsten Koall/dpa / Global Look Press

Да что там россияне в России — эмигранты от них отворачиваются. Вы, кстати, знаете, что, когда ленинский поезд отбывал из Швейцарии, на цюрихском вокзале собралось множество русских эмигрантов, которые осыпали Ленина проклятьями и называли большевиков предателями? Есть свидетельства, что таковые оказались и среди большевиков, среди эсеров. Даже не все большевики согласились сесть в поезд, который поехал делать революцию с согласия Германии.

Люди отвернулись и от взявшей западные деньги и открыто поддержавшей противника оппозиции, и от эмигрантских СМИ, которые получали западные гранты. Потому что стало ясно, что это предатели.

Полагаю, Запад уже понял, что у нас в раскладе разобралась, наконец, и самая задрипанная лошадь — все больше сообщений о том, что европейские страны сворачивают финансирование эмигрантских СМИ. Зачем содержать тех, кого аудитория считает предателями? До вдовы тоже руки дойдут. Реакция россиян на ее вояж по чужим кабинетам была однозначная — презрительная холодность. Если все это затеяно ради денег, то их вряд ли будут вдове платить — нет смысла. Зачем содержать некоего лидера с нулевым рейтингом, вызывающего у своей аудитории чувство экзистенциальной брезгливости?

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России. ** Экстремистская организация, запрещена в России.