Зачем глава МИД Ирана на самом деле прилетел к Путину
Политолог Станкевич объяснил, зачем Аракчи прилетел к Путину
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, чтобы провести консультации в рамках подписанного с Россией соглашения о стратегическом партнерстве. О том, как именно российская сторона может помочь Ирану завершить конфликт, 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.
О чем было соглашение
Он напомнил, что Россия и Иран подписали соглашение в январе 2025 года. Документ не ратифицировали, но стороны считают его действующим. В рамках этого договора российская сторона не обязуется оказывать республике военную помощь, но соглашается помогать другими способами.
«В случае нападения, которое произошло на Иран, в документе предусмотрены консультации и совместные дипломатические действия. Об этом и пойдет речь. Там нет пункта, что Россия обязана немедленно оказать военную помощь, но консультации предусмотрены, и они состоятся», — подчеркнул аналитик.
Станкевич подчеркнул, что Россия предложила Ирану выйти из конфликтной ситуации дипломатическими методами. Для этого республике нужно устранить главную угрозу, заявленную Израилем, — вывезти из страны высокообогащенный уран.
США усугубляют конфликт
Политолог добавил, что изотопы можно отправить под контролем МАГАТЭ на российскую территорию. Также для мирного урегулирования Ирану придется согласиться остановить процедуру наработки нового высокообогащенного урана.
Россия это внятно предлагает, и возразить против этого почти невозможно. Но Соединенные Штаты, как мы помним, устами своего президента требуют от Ирана безоговорочной капитуляции.
Сергей Станкевич
Политолог
По его мнению, для США главная проблема состоит не в ядерной программе, а в иранском руководстве. По этой причине американский президент Дональд Трамп публикует в Сети требования о безоговорочной капитуляции, отдаляя тем самым возможность завершения конфликта.
«Видимо, для США проблема не только в этих 400 килограммах урана. Они хотят поменять режим и полностью диктовать свою волю. Вот на это Иран, конечно, согласиться не может. И эти далеко идущие намерения и Израилю, и Соединенным Штатам придется оставить в стороне, отказаться от них. Тогда путь к миру будет открыт», — заключил он.
Станкевич добавил, что конфликт все больше усугубляется для Ирана и выйти из него получится только дипломатическим путем.