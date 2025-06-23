Зачем глава МИД Ирана на самом деле прилетел к Путину

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, чтобы провести консультации в рамках подписанного с Россией соглашения о стратегическом партнерстве. О том, как именно российская сторона может помочь Ирану завершить конфликт, 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.

О чем было соглашение

Он напомнил, что Россия и Иран подписали соглашение в январе 2025 года. Документ не ратифицировали, но стороны считают его действующим. В рамках этого договора российская сторона не обязуется оказывать республике военную помощь, но соглашается помогать другими способами.

«В случае нападения, которое произошло на Иран, в документе предусмотрены консультации и совместные дипломатические действия. Об этом и пойдет речь. Там нет пункта, что Россия обязана немедленно оказать военную помощь, но консультации предусмотрены, и они состоятся», — подчеркнул аналитик.

Станкевич подчеркнул, что Россия предложила Ирану выйти из конфликтной ситуации дипломатическими методами. Для этого республике нужно устранить главную угрозу, заявленную Израилем, — вывезти из страны высокообогащенный уран.