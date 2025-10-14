Сегодня 15:28 «Ты, Марк, на грубость нарываешься…» Зачем генсек НАТО провоцирует Россию? 0 0 0 Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ни с того ни с сего заявил, что Россия может решиться напасть на альянс по приказу Китая и чтобы прикрыть его перед атакой на Тайвань. «Гибридные угрозы — серьезный повод для беспокойства, над которым мы уже работаем», — сообщил глава самого агрессивного военного блока в мировой истории.

Для чего Рютте нужно было придумывать очередную байку о воинственной России, которая якобы спит и видит, как бы напасть на беззащитный альянс, в целом понятно. Затем же, зачем и всем прочим европейским русофобам: у них просто не осталось иных аргументов, чтобы оправдать собственное существование и объяснить народам Европы, почему вместо укрепления экономики и социальной сферы их правительства тратят деньги на новое оружие и готовятся к войне. Удивляет другое: для чего натовскому генсеку приплетать сюда КНР, да еще делать это в столь уничижительной форме, представив отношения Москвы и Пекина в образах вассала и его деспотичного сюзерена? Нет, я вполне могу понять, почему вдруг Китай тоже оказался в числе врагов европейских глобалистов. Его экономическая мощь обнуляет миф о всемогуществе Запада и пусть медленно, но уверенно способствует построению многополярного мира и, как следствие, разрушению пресловутого порядка, основанного на правилах. Кому такое понравится?

Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но в чем смысл постоянно и хамским образом унижать Москву и Пекин, явно нарываясь на ответку с их стороны? Только вслушайтесь: «Китай заставит своего младшего партнера Россию». Если бы дело было где-нибудь во дворе, во время пацанских разборок, то за неумение следить за языком Марку Рютте давно бы прилетело по голове. И он это прекрасно понимает. Мальчишки везде мальчишки — что в России, что в родной для натовского генсека Голландии. Что бы кто ни думал, геополитика по большому счету мало чем отличается от бытовых отношений. Разве что степень ответственности за хамство и плохие манеры куда выше. В истории немало примеров, когда войны начинались и за меньшие проступки. Разумеется, ни Москва, ни Пекин войну с НАТО не начнут. Хотя бы в силу политической мудрости руководителей наших стран. Но Рютте, не управляющий в альянсе, по сути, ничем — генсек и раньше был больше номинальной фигурой, а в последние годы и подавно, — отлично понимает, насколько вызывающе он себя ведет.

Как та жена Зина из комической песенки Владимира Высоцкого, натовский секретарь все время нарывается на грубость, норовит обидеть. Подначить. Нет, он не провоцирует конфликт между Россией и НАТО, хотя некоторым европейским русофобам этого очень хотелось бы, просто чтобы иметь возможность в итоге произнести: «Я же вам говорил».

Рютте не из таких. Он из мосек, которые своим лаем на слона самоутверждаются в глазах других таких же мосек, кроме лая, больше ни на что не способных. Впрочем, может, оно и к лучшему. Как известно, пока Рютте лает — караван идет.