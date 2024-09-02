Сегодня 17:51 Забытым астронавтам постучали: у американцев проблемы, но к нам обращаться не будут Публицист Миронова: жители США забыли, что Россия летает в космос 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

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Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс с 5 июня сидят на орбите — их корабль Starliner компании Boeing сломался. На Землю несчастных американцев доставит Crew Dragon Илона Маска. Правда, выяснилось, что скафандры Boeing и SpaceX несовместимы. Пока в NASA думали, что делать, неисправный корабль начал издавать странные звуки. Теперь есть опасность, что его не успеют отстыковать от МКС, пока он не повредит всю станцию. Летевшие в космос на неделю пожилые астронавты с ужасом вслушиваются в гулкий стук на их корабле и уже рады просидеть в космосе почти год, лишь бы остаться живыми. Тем временем американские обыватели с изумлением узнали, что попробовать спасти астронавтов могла бы Россия, но к ней никто не обращался.

Конфуз Понимаю, что на Земле сейчас много проблем. Украинцы обстреливают наши приграничные территории, вторглись в Курскую область. Палестинцы бьются за свои интересы. В Сирии неспокойно. Школа, опять же, — с утра прошли линейки. В общем, дел немало. Но прямо сейчас в космосе разворачиваются не менее важные события. Возможно, вы слышали, что в июне американская компания Boeing запустила в космос первый собственный корабль — Starliner с экипажем на борту: Сунитой Уильямс и Барри «Бутчем» Уилмором. Но что-то пошло не так: вместо одной недели астронавты сидят на МКС с 5 июня. Сначала их отправку на Землю несколько раз откладывали из-за проблем со стыковкой корабля и утечки гелия. В итоге Boeing приняла решение вернуть корабль на Землю пустым, он должен вылететь 6 сентября. Уильямс с Уилмором останутся на орбите еще долгие восемь месяцев: придется дожидаться, пока их заберет плановая миссия SpaceX, то есть корабль Илона Маска.

Фото: Mkth1/Keystone Press Agency / Global Look Press

Откровенно говоря, я восхищаюсь этими мужчиной и женщиной, которые сели в первый космический корабль Boeing. Я лично Boeing побаиваюсь. Я и наших «Суперджетов» боюсь, но конкретно с фирмой Boeing у меня был показательный опыт. В 2012 году я ездила в Штаты, где в составе российской делегации побывала в штаб-квартире Boeing в Чикаго. Принимал нас главный инженер компании. Представляете, человек, который отвечает за проектирование всех их самолетов и ракет, ведь корабль они уже тогда строили. По плану мы должны были заслушать выступление этого инженера, чье имя я уже забыла, посмотреть презентацию его доклада и потом задавать вопросы. Так вот, главный инженер Boeing не смог включить на проекторе презентацию своего доклада. Он так и сяк копался, настраивал, крутил что-то в проекторе, перезагружал компьютер, звал помощника — картинка не появилась. Сделанную, вероятно, в Power Point презентацию включить не смогли. Если бы Сунита Уильям и Бутч Уилмор в тот день присутствовали с нами в штаб-квартире фирмы Boeing, скорее всего, этим летом они бы в корабль не сели. И остались бы дома, на земле. А теперь им на орбите сидеть и сидеть…

Фото: Global Look Press

Очень уж старенькие для таких приключений Такое ощущение, что американские астронавты начали побаиваться, не забудут ли о них земляне. Поначалу население США активно обсуждало судьбу своих сограждан, застрявших в космосе. Но постепенно интерес к ним стал падать. Теперь о несчастных дяденьке с тетенькой, болтающихся на орбите, вспоминают, только если на МКС или корабле что-то происходит. Вчера Бутч Уилмор проинформировал NASA, что неисправный корабль Starliner издает повторяющиеся звуки. Что-то у них там не то гудит, не то стучит. Американцы предполагают, что гудит кабель. Не то растянулся, не то оторвался. Наши думают, что обшивка корабля расширяется от нагрева. Starliner, между прочим, пристыкован к МКС, отстыковать его вручную проблема, он спроектирован под управление человеком. Если оторвется раньше времени, может повредить всю станцию. Что болезненно скажется на сотрудничестве с американцами в космосе: они еще не обелили себя после двусмысленного нежелания помогать расследованию инцидента 2018 года, когда в российском отсеке станции обнаружили просверленную дыру.

Представляю эту жизнь: улетели на недели и застряли в космосе на восемь месяцев. И еще этот корабль гудит-стучит, в любой момент готовый оторваться вместе с обшивкой МКС. Может, у астронавтов дома дела были. Может, собак в зоогостиницу только на неделю пристроили. Белье в прачечную сдали. Мебель заказали. Теперь надо все это решать. Да и вообще страшно. В первую очередь потому, что конкретно этих астронавтов к долгим нагрузкам не готовили. В истории космонавтики были случаи такого длительного пребывания в космосе. Их немало: вероятно, уже больше 10 человек провели в космосе свыше 250 дней. В том числе есть пример длительного полета женщины: американка Кристина Кук совершила полет продолжительностью в 11 месяцев, женский организм выдержал. Есть и совсем рекордсмены: так, наш космонавт Валерий Поляков провел на орбите за раз 437 суток. Сама Сунита Уильямс имеет опыт непрерывного полета 194 дня. Бутч (он же Барри) Уилмор однажды пробыл в космосе 167 дней.

Однако в истории этих длительных полетов есть одно но: космонавтов готовили к ним. Того, кто летит на 15 минут, кто стартует на неделю и кто отправляется в космос на год, готовят по-разному. Отличается не только физическая и инженерная подготовка, но и психологическая работа, которую проводят с человеком. Не каждый выдержит восемь месяцев в замкнутом пространстве. Уверена, если бы Уильямс и Уилмора запускали в космос на восемь месяцев, они проходили бы совсем другую подготовку. К тому же в феврале 2025 года им будет 59 и 62 года соответственно. Бывали в космосе люди и постарше. Но их не так много, и на орбите они по восемь месяцев не сидели.

В чем загвоздка Корабль, на котором астронавты прилетели на МКС, неисправен. Оказалось, вернуть людей на Землю не так-то просто. Перво-наперво они должны лететь в персонально изготовленных для них креслах. Соответственно, либо кресла со Starliner должны быть переставлены на другой корабль, либо нужно доставить с Земли новые. Готовят их по слепкам, слепки есть у NASA. Вторая проблема в том, что спускаемые аппараты маленькие, их производства и запуски утверждаются на годы вперед. Американцы попали в неудобное положение: кроме них, людей в космос умеют отправлять только Россия и Китай. Опыт, как мы понимаем, несопоставим: первый китайский тайконавт полетел с китайской миссией на китайском корабле в 2003 году.

Фото: Корабль Stariner на Земле. NASA / Global Look Press

Однако, как мы сейчас видим, полдела отправить человека на орбиту — иногда пригождаются навыки забрать его оттуда. Не знаю, правда или нет, но прочитала, что пока только Россия такие навыки демонстрировала: возвращала человека на Землю не тем бортом, что отправляла. У нас такие случаи были. Из недавних — полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко: улетели в космос на «Союзе МС-19», а вернулись кораблем «Союз МС-18». Известна и история с Сергеем Крикалевым, которого «забыли» в космосе. Он улетел на орбиту еще из СССР и должен был вернуться через пять месяцев. Однако в следующий полет, намеченный по графику, Крикалев «не влез»: из-за политических пертурбаций две миссии объединили в одну, в итоге место Крикалева занял прибывший позже него Токтар Аубакиров, которого не могли оставить в космосе как раз потому, что не готовили к длительному полету. Крикалев улетел на станцию «Мир» в мае 1991 года на корабле «Союз ТМ-12», а вернулся уже на «Союзе ТМ-13». В общем, не улетел на своем кресле — жди подходящий вариант. Для американских астронавтов это сейчас миссия Маска. Но ждать придется долго. К тому же пару недель назад всплыла деталь: скафандры от Boeing и скафандры от Маска несовместимы. Чтобы спустить двух бедолаг на Землю, Маск сократит свой экипаж: вместо четверых астронавтов полетят двое, два места будут заняты пустыми скафандрами.

Фото: IMAGO/Faye Sadou / Global Look Press

Между прочим, не так давно я видела на одной американской стриминговой платформе новый фильм о Сергее Крикалеве. Американцы очень любят эту историю про «забытого в космосе» космонавта. Наверное, там о Крикалеве сняли больше фильмов, чем у нас. И вот ирония судьбы: Крикалев провел на орбите лишние пять месяцев и сознательно уступил свое место в спускаемом аппарате другому космонавту. Американцы будут дожидаться на орбите милости Илона Маска минимум восемь месяцев и их сразу двое.

Вот вам и армагеддон Сам Маск прямо сказал, что помочь несчастным, если бы не было SpaceX, могла бы Россия. Когда стало известно, что Уильямс с Уилмором назад не полетят, американские обыватели заволновались. Ведь до договоренностей со SpaceX у NASA не было идей насчет возвращения. Я время от времени читала, что американцы говорят по этому поводу. Сокрушались, конечно, слали своим астронавтам слова поддержки. Но никто не спросил, почему бы не обратиться за помощью к России. Я тогда думала, что американцы просто тщеславные и гордые, лучше промаринуют сограждан восемь месяцев в космосе, чем обратятся к нам. Но после поста Маска вспомнила, что американцы, при всем моем уважении к ним, очень нелюбопытная нация. У них крайне низкий интерес ко всему, что происходит вне Америки. Они массово просто не знают, что Россия летает в космос. Гагарин? Уверена, что не все взрослые американцы скажут сразу, кто это. Вот типичные комментарии американцев под обсуждением слов Маска о российской помощи: «Russia’s space technology advanced very fast» — «Российские космические технологии развиваются очень быстро» — это человек ерничает, он уверен, что мы еще вчера ходили в ушанках и с сохой, слова Маска он считает республиканской пропагандой, следом постит шарж на Маска — где тот сидит верхом на буром медведе.

Другой комментарий: «I don’t think many know that» — «Не думаю, что многие об этом знают». Тут человек просвещенный, он в курсе, что мы летаем в космос, насчет сограждан у него иллюзий нет. Вот совсем нетипичный комментарий — «Our astronauts were hitchhiking with Russia to the ISS. People tend to forget» — «Россия подбрасывала наших астронавтов на МКС. Люди пытаются забыть об этом».

Да не знали просто. Они мало о нас знают. Это открылось в 2022 году, когда вслед за воинственным ражем Демократической партии США на американцев посыпалась голая аналитика и они с изумлением узнали, что у России вроде как ядерный арсенал даже больше, чем у США, и средства доставки быстрее. Тогда американские соцсети пестрели призывами «разобраться с украинским конфликтом» за неделю. Дескать, чего церемониться — раздавите эту Россию и забудем, не станем отвлекаться. Люди не знали, что у нас есть ядерное оружие. Какая-то конгрессвумен узнала тогда об этом в прямом эфире — лицо было не описать.

Руководство США и NASA, конечно, не забыли, что Россия летает в космос и могла бы выручить. Правда, для этого ее придется об этом попросить. Потом на весь мир показывать, как двух американских граждан спасает русский корабль. Еще и слепки с них придется отправить в Москву для изготовления скафандров и ложементов. Вероятно, лидеры Штатов решили, что такая картинка их народу не нужна и лучше астронавтам посидеть на орбите.

Фото: Ракета «Союз» стартует с 67-й экспедицией к МКС. Roscosmos / Global Look Press

Но это руководство. Рядовым американцам, я уверена, дела до политических понтов нет. Это очень сплоченная патриотичная нация, она предпочтет спасение сограждан любой ценой. Вот только американцы давно живут в мире, где им рассказывают, какая Россия темная, грубая и страшная. Они попросту забыли, что мы летаем в космос.

Фото: Корабль «Союз» на орбите. Roscosmos / Global Look Press

Большинство американцев сегодня знают о русских в космосе не по трансляциям с МКС, а по фильму «Армагеддон», где пьяный русский космонавт в ушанке долбит по приборной панели гаечным ключом. Поколения американцев выросли на этом фильме, не задумываясь, как же такой пьяный, из такой дикой страны космонавт Лев Андропов, вообще оказался в космосе. Никаких обид: знай американские обыватели, что Россия возит людей в космос и исправно их оттуда забирает, они бы, конечно, потребовали от руководства своей страны спасти неудачливых астронавтов при помощи русских.