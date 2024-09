Забытым астронавтам постучали: у американцев проблемы, но к нам обращаться не будут

Другой комментарий: «I don’t think many know that» — «Не думаю, что многие об этом знают». Тут человек просвещенный, он в курсе, что мы летаем в космос, насчет сограждан у него иллюзий нет.

Вот совсем нетипичный комментарий — «Our astronauts were hitchhiking with Russia to the ISS. People tend to forget» — «Россия подбрасывала наших астронавтов на МКС. Люди пытаются забыть об этом».