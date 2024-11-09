Сегодня 14:48 Есть ли жизнь за Берлинской стеной? Публицист Белов: надежды жителей ГДР разбились о западногерманскую реальность 0 0 0 Фото: Rosseforp/imageBROKER.com / Global Look Press Эксклюзив

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Падение Берлинской стены

Тридцать пять лет назад, 9 ноября 1989 года, рухнула Берлинская стена. Не вся и не сразу, ее потом еще долго долбили бульдозерами — в ГДР умели строить на совесть — и разбирали на кусочки как память об одном из важнейших моментов в истории человечества.

Мне тогда было, чтобы не соврать, 16 лет, поэтому хорошо помню многочисленные репортажи из Берлина, показанные по уже не больно-то советскому ТВ. С ликующими немцами, пьяными от счастья и литров выпитого пива, которое лилось буквально рекой. Помню собственные ощущения какой-то странной эйфории и свободы. Хотя, казалось бы, где я, а где Берлин? Ну, что тут скажешь? Молодость!

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / Global Look Press

Еще помню странное чувство тревоги, будто земля уходит из-под ног и что-то необратимо меняется, причем так толком и непонятно, в лучшую ли сторону. И буквально тут же: «Перемен, мы ждем перемен!» Рефлексировать некогда. Нас ждет завтрашний день, и он непременно будет ярким!..

Фото: 1961 год, перед строительством Берлинской стены. / Global Look Press

Когда я планировал написать эту статью, собирался рассказать о сегодняшнем дне бывшей Германской Демократической Республики. О том, что по итогам трех с половиной десятилетий, прошедших с момента обретения «долгожданной свободы» и объединения двух Германий, жизнь восточных немцев сложно назвать успешной. Ну, не фартануло пацанам на пути к успеху.

Фото: 1985 год. Rolf Schulten/imageBROKER.com / Global Look Press

По официальным данным Министерства труда ФРГ, число германских граждан, получающих заработную плату по минимальной ставке, в бывшей ГДР почти на 10% больше, чем в западных землях и в целом по стране: 22,2%, 13,8% и 15,3% соответственно. Хуже всего дела обстоят в Мекленбурге — Передней Померании (26,6%), Тюрингии (25,7%) и Саксонии (24,7%). Потому-то две последние на прошедших в сентябре земельных выборах массово проголосовали за радикальную оппозицию лице АдГ («Альтернатива для Германии»).

Фото: 1 января 1990 года, Берлин. / Global Look Press

Кроме того, согласно исследованиям Федерального института по изучению народонаселения (BiB), общественные настроения в ФРГ катятся вниз по шкале удовлетворенности жизнью. В в лидерах этого негативного роста опять-таки восточные земли: все те же Саксония, Тюрингия и прочие. Единственным «островком счастья» в ГДР остается Бранденбург — германское Подмосковье. Но тут, видимо, все решают близость к столице и довольно неплохой премьер-министр Дитмар Войдке. Думал еще упомянуть о безработице, об утраченных надеждах, о завышенных ожиданиях 35-летней давности, разбившихся для большинства восточных немцев о суровую западногерманскую реальность.

Фото: Пограничный контрольно-пропускной пункт Чарли (Checkpoint Charlie, КПП «Чарли», КПП «C») на Фридрихштрассе в Берлине для перехода из Западного в Восточный Берлин. Проверка документов. / РИА «Новости»

Но я передумал. В конце концов, это был их выбор — отказаться от собственной родины. Как и наш — разрушить свою. Что любопытно, перед каждым Рождеством — самым, вероятно, любимым у немцев праздником — местное телевидение, вещающие теперь, разумеется, по обе стороны Берлинской стены, регулярно крутит старую добрую сказку «Три орешка для золушки», снятую в 1973 году совместно кинематографистами «тоталитарной» ГДР и не менее «недемократической» Чехословакии — двух стран, которых уже нет на карте Европы. В этом году ее покажут аж 15-й раз. «Ореховый» киномарафон стартует 1 декабря и продлится до 6 января, католического праздника Трех королей по Григорианскому календарю.

Фото: Жители ГДР переходят на другую сторону. Rolf Schulten/imageBROKER.com / Global Look Press

Скажу больше: проживая в свое время в Германии, я не раз видел по ТВ нашу сказку «Морозко», дублированную на немецкий язык, и наши старые мультфильмы — того же «Маугли». Немцы смотрят их с большим удовольствием. Странно, но когда речь идет о чем-то светлом, чистом и добром, в анналах западного кинематографа с трудом удается отыскать нечто подобное. До появления «Гарри Поттера» смотреть, в принципе, было почти нечего. Если требуется создать по-настоящему сказочное настроение, волей-неволей приходится обращаться к наследию «отсталого социализма».

Фото: В ночь начала падения Берлинской стены. Norbert Michalke/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Удивительно, да? Или все-таки нет? И ведь почему-то, отвечая на вопрос, есть ли, была ли жизнь за Берлинской стеной, по прошествии 35 лет смотреть хочется совсем не на «вожделенный» Запад, а скорее на Восток, в собственное незаслуженно отвергнутое прошлое…