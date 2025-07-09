Взрывоопасная болтовня. Превратится ли неумение Трампа следить за языком в casus belli?

Объясняя свое решение возобновить поставки Украине американского оружия, президент США Дональд Трамп выразил недовольство неуступчивостью российского лидера Владимира Путина, который отказывается делать то, что требуют от него в Вашингтоне.

«Много людей гибнет, это должно прекратиться. Мы выслушиваем много чепухи от Путина, если хотите знать правду. Он всегда очень любезен, но в итоге это оказывается бессмысленным», — заявил Трамп, отвечая на вопросы американских журналистов. Как написало издание Wall Street Journal, таким образом президента США аргументировал возможность отправки в Киев еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Под конец блиц-интервью хозяин Белого дома вовсе пообещал чем-то неприятно удивить Россию, не уточнив, правда, чем именно. Видимо, речь идет об очередной порции «адских санкций», которые, как показала трехлетняя практика, гораздо больнее бьют по их инициаторам, а не по адресату. Но все это пустяки по сравнению с инсайдерской записью, предположительно, общения Трампа с соратниками, опубликованной вчера телеканалом CNN. В разговоре, состоявшемся якобы еще в 2024 году, республиканец прямым текстом угрожает разбомбить Москву и Пекин.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Я сказал Путину: „Если ты войдешь на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе: у меня не будет выбора“. А он такой: „Не верю тебе“. Сказал: „Ни за что“. А я ему: „Еще как“. Он снова: „Не верю“. Но правда в том, что он поверил мне… ну, на 10%. Я ведь говорил вам — он поверил мне на 10%. Потом я встречался с Си из Китая. И сказал ему то же самое: „Если нападете на Тайвань, я разбомблю к черту Пекин“. Он подумал, что я сошел с ума. Спросил: „Пекин?“ Я ответил: „У меня нет выбора, мне придётся вас бомбить. Мы разбомбим Пекин“». Конец цитаты. Сомнения есть по поводу истории, рассказанной Трампом: были ли у него с Путиным и Си такие разговоры, или он их выдумал — до конца так и не ясно. Придется ждать подтверждений от Москвы или Пекина.

Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп в 2019 году. Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

То, что 47-й президент США любит, мягко говоря, прихвастнуть или наврать с три короба — хорошо известно. По большому счету, его слова, особенно угрозы, всегда стоит делить на два, а то и на три. Но честное слово, когда во главе крупнейшей ядерной державы западного блока стоит безответственный балабол, не понимающий, кому, когда и что можно говорить, а чего говорить не стоит — это становится слишком опасно. Взрывоопасно, я бы сказал.

В прежние времена и за меньшее можно было бы получить объявление войны. На счастье Трампа, ни Россия, ни Китай войны не хотят, да и вообще, слава Богу, во главе наших стран стоят несоизмеримо более ответственные политики.

Пока я писал этот текст, пришел комментарий из Кремля, от Дмитрия Пескова, который, впрочем, темы угроз Трампа не коснулся. Вместо этого пресс-секретарь президента предложил спокойно относиться к словесным эскападам главы США, отметив положительный момент хотя бы в том, что до Белого дома, наконец, дошло понимание: украинский конфликт ковбойскими методами не решить — ни за сутки, ни за 100, ни, возможно, даже за год. Не решить его до тех пор, пока Запад, прежде всего США, не осознает своего пагубного курса на конфронтацию с Россией. До этого, как мы видим, увы, еще далеко…